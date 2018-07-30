Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом с артистами в Подмосковье

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после опрокидывания на трассе А-107 рейсового автобуса Москва-Ижевск, который перевозил артистов удмуртского народного ансамбля песни и пляски, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Возбуждено уголовное дело по части 1, статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств", — пояснила Петрова.

В субботу в Домодедовском районе Подмосковья опрокинулся рейсовый автобус маршрута Москва-Ижевск, который перевозил артистов удмуртского народного ансамбля песни и пляски "Танок". По данным подмосковного главка МВД, жертв в результате ДТП нет. Представитель экстренных служб региона сообщал РИА Новости, что для осмотра в Домодедовскую центральную районную больницу Московской области после ДТП доставили более 25 человек, включая четырех детей и двоих водителей. По данным властей Удмуртии, в автобусе было 26 артистов, включая четверых детей, и два водителя.