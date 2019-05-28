Число пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье возросло до 19

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Девятнадцать человек пострадали, двое погибли в ДТП с участием автобуса в Приморье, инцидент произошел на 665-м километре трассы Хабаровск-Владивосток, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД региона.
"Автобус KIA Granbird совершил съезд с дороги и опрокинулся на 665-м километре трассы Хабаровск-Владивосток. Погибло двое человек, пострадало 19", - рассказал собеседник агентства.
Как ранее рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона, автобус, попавший в ДТП в Приморском крае, перевозил туристов из КНР, всего в салоне находились 48 человек.