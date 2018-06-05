Пострадавшие в ДТП с автобусом в Екатеринбурге могут получить страховку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Пострадавшие в аварии с автобусом в Екатеринбурге могут рассчитывать на выплаты в "Согазе", сообщили РИА Новости в пресс-службе страховой компании.

Авария произошла в понедельник в 16.15 по местному времени (14.15 мск) на 7-м километре Сибирского тракта. По данным ГУМВД по Свердловской области, водитель Daewoo Nexia столкнулся с двигавшейся впереди машиной Fiat, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В результате аварии пострадали 25 человек, 11 из них до сих пор находятся в больницах.

"Гражданская ответственность владельца автобуса, попавшего в ДТП на улице Сибирский тракт в Екатеринбурге, застрахована в АО "Согаз". Пассажиры автобуса, пострадавшие в результате этой аварии, имеют право на выплаты в соответствии с требованиями закона", – сказал собеседник агентства.

Для получения выплат пострадавшие могут обратиться в ближайший офис компании с письменным заявлением и необходимыми документами, в том числе паспортом, справкой из больницы с указанием полученных травм и документом о произошедшем событии на транспорте и его обстоятельствах, составленным перевозчиком, пояснили в страховой компании.

"Размер выплат для пострадавших рассчитывается по специальной таблице, утвержденной постановлением правительства РФ. За каждую травму полагается определенная сумма в зависимости от характера полученной травмы", — уточнили в "Согазе".

По данным правоохранителей, в момент аварии водитель Daewoo Nexia был в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП областной главк полиции возбудил уголовное дело. СУСК РФ по Свердловской области инициировал вопрос о передаче уголовного дела из полиции в органы СК.