Семьи погибших и пострадавших в ДТП под Орлом начали получать компенсации

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Семьи погибших и пострадавших при столкновении автобуса с поездом в Орловской области начли получать компенсации, сообщила РИА Новости в среду представитель правительства региона.

ДТП произошло в минувшее воскресенье утром на регулируемом железнодорожном переезде. На перегоне Лужки-Паньково в 20 километрах южнее Орла столкнулись автобус ПАЗ и грузовой поезд. В автобусе ехали артисты местного хора. Четыре человека погибли.

По данным Следственного комитета РФ, 12 человек были госпитализированы. В настоящий момент, по информации местных властей, в больнице остаются 11 человек, из них один — в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести.

"Выплата компенсаций началась", — сказала собеседница агентства. Областные и районные власти выплачивают пострадавшим и семьям погибших по 150 тысяч рублей и по 300 тысяч рублей соответственно.

Представитель СУСК по региону сообщила РИА Новости, что следователи просят откликнуться возможных очевидцев трагедии, а при наличии записи видеорегистраторов, запечатлевших ДТП, предоставить запись в следственное управление. Это, по ее словам, поможет следствию установить наиболее полную и объективную картину ДТП. "Но пока к нам никто не обратился. Видеозаписи произошедшего у нас нет", — отметила собеседница агентства. Она также подчеркнула, что водитель автобуса остается в больнице и пока суд не принимал решение об избрании ему меры пресечения.

Следствие по факту ДТП возбудило уголовное дело по двум статьям — "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", и "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Они предусматривают до десяти лет лишения свободы.