В Подмосковье завели дело после ДТП с более чем 20 пострадавшими

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП с участием автобуса с работниками розничной сети "Магнит" в Московской области, в результате которого пострадали более 20 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.

В субботу 29 сентября в 6.50 на 128-м километре трассы "М-5 Урал" произошло попутное столкновение автобуса и автомобиля Great Wall, после чего водитель автобуса потерял управление, съехал в кювет и опрокинулся. По данным ГУ МВД по Московской области, в результате ДТП пострадали более 20 человек, из них шесть были доставлены в больницу.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет", — пояснили в пресс-службе.