Пострадавшим в ДТП с автобусом под Псковом выплатят компенсации

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Пострадавшим в ДТП с экскурсионным автобусом в Псковской области будут выплачены денежные компенсации, сообщается на сайте Ространснадзора.

Во вторник около 8.00 у деревни Цапелька Струго-Красненского района водитель экскурсионного автобуса Neoplan, следовавшего из Пскова в Санкт-Петербург, не справился с управлением и съехал в кювет. В среду председатель областного комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов сообщил РИА Новости, что число пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом в Псковской области увеличилось до 21 человека, среди которых 13 детей.

"Ространснадзором установлено, что перевозка была застрахована, в связи с чем всем пострадавшим будут выплачены денежные компенсации согласно действующему законодательству", — говорится в сообщении.

Следственный комитет РФ в своем канале в мессенджере ТамТам сообщал, что уголовное дело возбуждено после ДТП с экскурсионным автобусом в Псковской области. Следователи осмотрели место происшествия, опросили детей и взрослых, водителя автобуса, назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Как сообщалось ранее, прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства при перевозке детей в связи с ДТП.