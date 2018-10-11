Пострадавшие в ДТП с автобусами в Уфе остаются в больнице

Автомобили скорой помощи на месте столкновения двух автобусов в центре Уфы

Автомобили скорой помощи на месте столкновения двух автобусов в центре Уфы

УФА, 11 окт – РИА Новости. Четверо госпитализированных после столкновения двух автобусов в Уфе остаются в больнице, их состояние не изменилось, сообщил РИА Новости представитель башкирского минздрава.

В среду днем на остановке общественного транспорта "Парк имени Калинина" в Уфе столкнулись автобусы "ПАЗ" и "НЕФАЗ". Медики осмотрели 17 пострадавших, четверо были госпитализированы, двое из них несовершеннолетние.

"Пострадавшие остаются в больнице под наблюдением врачей, их состояние не изменилось, оценивается как легкой и средней тяжести", — сказал представитель минздрава республики.

По данным регионального ГИБДД, в аварии пострадали 21 человек.

"В результате столкновения пострадали 26-летний водитель "ПАЗ" и его 13 пассажиров, из автобуса "НЕФАЗ" — семь человек. В салоне находилась и 15-летняя девочка, после оказания медпомощи она отпущена домой. По данному факту начато расследование", — говорится в сообщении ГИБДД.