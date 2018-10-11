Один из 17 пострадавших в ДТП с автобусом на Урале скончался в больнице

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Один из 17 пострадавших в ДТП с автобусом и легковым автомобилем в городе Каменск-Уральский Свердловской области скончался в больнице – это водитель машины Mazda, сообщил РИА Новости в среду руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло в Красногорском районе города Каменск-Уральский Свердловской области на остановке общественного транспорта "Красная звезда", в районе дома №59 по улице Штукатуров. Сообщение о ДТП поступило в полицию около 18.15 местного времени (16.15 мск). По данным областного минздрава, в аварии пострадали 17 человек, из них семеро госпитализированы.

"По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Водитель Mazda скончался", — сказал Горелых.

Он добавил, что четверо пострадавших детей будут проходить лечение амбулаторно. Это девочки Маша и Даша 2002 года рождения, мальчики Олег 2001 года рождения и Антон 2010 года рождения.

По словам руководителя пресс-службы ГУМВД, за водителем Mazda числится шесть нарушений ПДД: три случая превышения скорости, один выезд за стоп-линию и два эпизода вождения в нетрезвом виде. За последние правонарушения в 2010 и 2013 годах его лишали прав на 18 месяцев. На момент аварии срок последнего лишения истек. Таким образом, он находился за рулем легально, уточнил Горелых.