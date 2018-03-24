После ДТП с автобусом под Псковом возбудили уголовное дело

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом под Псковом, в котором пострадали 20 человек, в том числе несовершеннолетние, сообщается на сайте СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", в связи с ДТП с автобусом в Стругокрасненском районе", — говорится в сообщении.
По данным следствия, 23 марта на 222-м км автодороги Санкт-Петербург – Невель в Стругокрасненском районе Псковской области произошло столкновение легкового автомобиля с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Минск – Санкт-Петербург. Предварительно, в результате ДТП пострадали более 20 человек, в том числе 10 детей.
"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств аварии и установление всех причин, которые предшествовали транспортному происшествию", — говорится в сообщении СК.