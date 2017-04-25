Биография Владислава Третьяка

Заслуженный мастер спорта, советский хоккеист, президент Федерации хоккея России, депутат Государственной Думы РФ Владислав Александрович Третьяк родился 25 апреля 1952 года в селе Орудьево Дмитровского района Московской области.

В детстве и во время учебы в школе занимался многими видами спорта (лыжные гонки, футбол, спортивная гимнастика, плавание), позже прошел отбор в хоккейную школу ЦСКА и стал вратарем.

В 1976 году Владислав Третьяк окончил Смоленский государственный институт физической культуры (ныне Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма), в 1983 году он завершил обучение в Военно-политической академии им. В.И. Ленина (ныне Военный университет Министерства обороны РФ).

В 1969-1984 годах Третьяк выступал за команду мастеров ЦСКА.

В 1969 году он успешно дебютировал в сборной СССР в турнире на приз газеты "Известия" в матче с Финляндией.

С 1972 года по 1984 год Владислав Третьяк был основным вратарем сборной СССР.

В 1984 году он завершил свою спортивную карьеру.

Всего за свою спортивную деятельность Третьяк сыграл 128 матчей в чемпионатах мира, Европы, олимпийских турнирах и турнирах Кубка Канады, 482 матча — в чемпионатах СССР.

Владислав Третьяк — трехкратный олимпийский чемпион (1972, 1976, 1984), серебряный призер Зимних Олимпийских игр 1980 года.

Многократный призер Чемпионатов мира и Европы. Обладатель Кубка Канады (1981), участник розыгрыша Кубка Канады (1976), а также участник суперсерий (1972, 1974, 1976). Обладатель Кубка Вызова (1979).

Он является многократным чемпионом СССР (1970-1973, 1975, 1977-1984), серебряным призером чемпионатов СССР (1974, 1976), обладателем Кубка СССР (1969, 1973).

Пять раз был признан лучшим хоккеистом СССР, трижды — лучшим хоккеистом Европы, четырежды — лучшим вратарем мира на чемпионатах мира.

С 1984 года по 1986 год Владислав Третьяк работал в международном отделе ЦСКА. С 1986 года был заместителем начальника отдела спортивных игр ЦСКА.

Во второй половине 1980-х годов он был депутатом Моссовета. В это же время перешел в международный отдел спорткомитета Министерства обороны СССР.

В 1990 году Владислав Третьяк вышел в отставку из рядов Вооруженных сил, имеет звание полковник запаса.

В начале 1990-х годов он принял предложение команды НХЛ Chicago Black Hawks, которая пригласила его на должность тренера вратарей.

Позже тренировал детей во вратарских школах в США, Финляндии, Норвегии, работал в канадской компании Bombardier, занимающейся выпуском снегокатов, лодок типа мотоциклов.

В 1998 и 2002 годах Третьяк входил в тренерский штаб сборной России, выигравшей серебряные (Нагано) и бронзовые (Солт-Лейк-Сити) медали зимних Олимпийских игр.

В 1998 году им была основана некоммерческая спортивная организация — фонд "Международная спортивная академия Владислава Третьяка", занимающаяся поддержанием и развитием спортивного движения в России, воссозданием славы русского хоккея.

В декабре 2003 года Третьяк был избран депутатом Госдумы Федерального Собрания РФ четвертого созыва, в 2007 году — пятого созыва, в 2011 году — шестого созыва, в 2016 году — седьмого созыва.

В 2005-2007 годах он занимал пост председателя комитета ГД по физической культуре спорту и делам молодежи, в 2007-2011 годах — первого заместителя председателя комитета по физической культуре и спорту, в 2011-2016 годах был членом комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи.

С 2016 года является членом комитета по охране здоровья. Член фракции "Единая Россия".

С 2006 года Владислав Третьяк занимает должность президента Федерации хоккея России.

С 2013 года — член наблюдательного совета хоккейного клуба ЦСКА.

Владислав Третьяк входит в состав межведомственной комиссии по развитию физической культуры, массового спорта и традиционных видов физической активности Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Третьяк — заслуженный мастер спорта СССР (1971), заслуженный тренер России (2002), заслуженный работник физической культуры РФ (2006). Он стал первым европейским хоккеистом, представленным в Зале хоккейной славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Торонто (1989), в числе первых был введен в Зал славы Международной федерации хоккея (1997).

По версии Международной федерации хоккея, Третьяк является лучшим хоккеистом XX века.

Владислав Третьяк награжден орденами СССР "Знак Почета" (1975), Ленина (1978), Дружбы народов (1981), Трудового Красного Знамени (1984); российским орденом "За заслуги перед Отечеством" II (2017), III (2012) и IV степеней (2002), орденом Почета (2010), медалями.

Является кавалером почетного гражданского ордена — Золотого креста "За служение обществу" (2004), а также золотого почетного знака "Общественное признание" (1999).

Владислав Третьяк женат. В семье двое детей — сын Дмитрий (1973) и дочь Ирина (1976).

Внук Максим Третьяк (1996) пошел по стопам деда, он вратарь молодежной сборной России по хоккею.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников