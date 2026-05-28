Президент ЦСКА: Россия бьется за правое дело, жду допуска до турниров IIHF

БАРВИХА (Московская область), 28 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент хоккейного ЦСКА Игорь Есмантович, комментируя решение дисциплинарного комитета Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировать вердикт совета IIHF не допустить российские национальные сборные до участия в международных турнирах, заявил, что Россия бьется за правое дело.

Ранее Федерация хоккея Белоруссии сообщила, что IIHF приняла решение о допуске белорусских юниорских и женских сборных к участию в чемпионатах мира в сезоне-2026/27.