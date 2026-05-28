Президент ЦСКА: Россия бьется за правое дело, жду допуска до турниров IIHF

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение о недопуске российских сборных к соревнованиям в сезоне-2026/27.
- Теперь IIHF должна рассмотреть вопрос допуска России на международную арену.
- Игорь Есмантович выразил надежду на скорый допуск российских команд на мировые турниры.
БАРВИХА (Московская область), 28 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент хоккейного ЦСКА Игорь Есмантович, комментируя решение дисциплинарного комитета Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировать вердикт совета IIHF не допустить российские национальные сборные до участия в международных турнирах, заявил, что Россия бьется за правое дело.
В четверг министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. Теперь IIHF должна собрать руководящий орган и рассмотреть вопрос допуска России на международную арену.
"Огромная благодарность министру спорта России Михаилу Дегтяреву и поддержке Федерации хоккея России в лице Владислава Третьяка. Мы боремся за свое честное и доброе имя. Те вещи, которые происходят на международной арене, явно показывают, что все то, что делает наша страна, - это правое дело. Мы категорически поддерживаем это и продвигаем. Нам есть что показать на международном периметре. И всегда было, что показать. Надеюсь, что в скором времени нас допустят на мировые турниры", - сказал Есмантович журналистам.
Ранее Федерация хоккея Белоруссии сообщила, что IIHF приняла решение о допуске белорусских юниорских и женских сборных к участию в чемпионатах мира в сезоне-2026/27.