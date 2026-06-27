Фетисов рассказал об игре против США

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что для него очень почетно быть капитаном команды страны в хоккейном матче между коллективами торгово-промышленных палат России и США.

"Я на протяжении многих лет был капитаном сборной СССР и ЦСКА. Всегда почетно, когда тебя выбирают капитаном команды. Конечно, это дружеский матч, но от капитана зависит очень многое - чтобы все на льду проходило нормально. Будем исходить из ситуации и принимать такие решения, чтобы эта хорошая идея была четко реализована", - сказал Фетисов.