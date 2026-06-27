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Фетисов рассказал об игре против США - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Хоккей
 
16:35 27.06.2026 (обновлено: 16:50 27.06.2026)
Фетисов рассказал об игре против США

Фетисов: очень почетно быть капитаном команды России в матче с американцами

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вячеслав Фетисов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов будет капитаном российской команды в хоккейном матче между коллективами торгово-промышленных палат России и США.
  • Встреча пройдет 1 июля в Москве.
  • В состав российской команды войдут известные хоккеисты, а также певец Ильдар Абдразаков, саксофонист Игорь Бутман, политики и представители бизнеса.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что для него очень почетно быть капитаном команды страны в хоккейном матче между коллективами торгово-промышленных палат России и США.
Встреча пройдет 1 июля в Москве. Ранее организаторы мероприятия сообщили РИА Новости, что Фетисов будет капитаном российской команды, а тренером станет двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев. Российская команда будет представлена хоккеистами Артемием Панариным, Игорем Шестеркиным, Михаилом Сергачевым, Ильей Каблуковым, певцом Ильдаром Абдразаковым, саксофонистов Игорем Бутманом, российскими политиками и представителями бизнеса.
"Я на протяжении многих лет был капитаном сборной СССР и ЦСКА. Всегда почетно, когда тебя выбирают капитаном команды. Конечно, это дружеский матч, но от капитана зависит очень многое - чтобы все на льду проходило нормально. Будем исходить из ситуации и принимать такие решения, чтобы эта хорошая идея была четко реализована", - сказал Фетисов.
В состав команды США войдут как известные американские хоккеисты, так и любители - представители компаний-членов Американской торговой палаты. Капитаном станет бывший генеральный менеджер пекинского "Куньлунь Ред Стар" Скотти Макферсон, выступавший за сборную США на Всемирных студенческих играх в Софии. Торжественное вбрасывание шайбы проведет трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
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