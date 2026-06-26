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Фетисов станет капитаном российской команды на хоккейном матче с США - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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Хоккей
 
17:16 26.06.2026
Фетисов станет капитаном российской команды на хоккейном матче с США

Фетисов станет капитаном российской команды на товарищеском матче против США

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вячеслав Фетисов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вячеслав Фетисов станет капитаном российской команды "Красная Машина" в товарищеском матче между Россией и США.
  • Товарищеский матч между российскими и американскими хоккеистами пройдет 1 июля в Москве.
  • В состав команды России войдут известные хоккеисты, представители бизнес-кругов и деятели культуры, а капитаном команды США станет Скотти Макферсон.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Прославленный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов станет капитаном российской команды на товарищеском матче между Россией и США, который пройдет 1 июля, сообщили РИА Новости организаторы матча.
Ранее глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи сообщил на ПМЭФ, что хоккейный матч между российскими и американскими игроками пройдет 1 июля в Москве, он будет приурочен к 250-летию США.
Со стороны России команда выйдет под названием "Красная Машина", капитаном российской команды будет Вячеслав Фетисов, сообщили организаторы матча. Тренером российских хоккеистов станет двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев. В состав команды войдут известные российские хоккеисты, представители бизнес кругов, деятели культуры, в том числе певец Ильдар Абдразаков и музыкант Игорь Бутман.
В состав команды США войдут как известные американские хоккейные легенды, так и любители – представители компаний-членов Американской торговой палаты. Капитаном команды США станет хоккеист сборной на Всемирных студенческих играх в Софии и хоккейный менеджер Скотти Макферсон.
Стартовое вбрасывание проведет трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
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ХоккейСпортРоссияСШАМоскваВячеслав ФетисовАлександр ЯкушевИльдар АбдразаковAmCham
 
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