Фетисов станет капитаном российской команды на хоккейном матче с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вячеслав Фетисов станет капитаном российской команды "Красная Машина" в товарищеском матче между Россией и США.
- Товарищеский матч между российскими и американскими хоккеистами пройдет 1 июля в Москве.
- В состав команды России войдут известные хоккеисты, представители бизнес-кругов и деятели культуры, а капитаном команды США станет Скотти Макферсон.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Прославленный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов станет капитаном российской команды на товарищеском матче между Россией и США, который пройдет 1 июля, сообщили РИА Новости организаторы матча.
Со стороны России команда выйдет под названием "Красная Машина", капитаном российской команды будет Вячеслав Фетисов, сообщили организаторы матча. Тренером российских хоккеистов станет двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев. В состав команды войдут известные российские хоккеисты, представители бизнес кругов, деятели культуры, в том числе певец Ильдар Абдразаков и музыкант Игорь Бутман.
В состав команды США войдут как известные американские хоккейные легенды, так и любители – представители компаний-членов Американской торговой палаты. Капитаном команды США станет хоккеист сборной на Всемирных студенческих играх в Софии и хоккейный менеджер Скотти Макферсон.
Стартовое вбрасывание проведет трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.