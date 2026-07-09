Кожевников призвал Третьяка давить авторитетом на IIHF

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный победитель Олимпийских игр Александр Кожевников заявил РИА Новости, что в случае отказа Международной федерации хоккея (IIHF) допустить сборную России к чемпионату мира надо будет добиваться справедливости в судебных инстанциях.

"Международная федерация хоккея стопроцентно будет бойкотировать решение МОК по нашему допуску. Здесь должна быть проделана большая работа со стороны руководства Федерации хоккея России (ФХР), а не только высказано что-то словесно. (Президент ФХР) Владислав Третьяк - величайший хоккеист и авторитетный человек. Ему надо ехать разговаривать с IIHF и давить на них своим авторитетом", - сказал Кожевников.

"Пока мало шансов в случае отказа добиться своей правоты и добиться через суд переноса чемпионата мира 2027 года из Германии, если Международная федерация хоккея решит не допустить к нему сборную России. Но они есть, и любые шансы нам надо использовать", - подчеркнул собеседник агентства.