Кожевников призвал Третьяка давить авторитетом на IIHF

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Кожевников заявил, что в случае отказа IIHF допустить сборную России к чемпионату мира нужно добиваться справедливости в судебных инстанциях.
- Кожевников считает, что президенту ФХР Владиславу Третьяку следует переговорить с IIHF и использовать свой авторитет для решения вопроса допуска российской сборной.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный победитель Олимпийских игр Александр Кожевников заявил РИА Новости, что в случае отказа Международной федерации хоккея (IIHF) допустить сборную России к чемпионату мира надо будет добиваться справедливости в судебных инстанциях.
Во вторник исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. IIHF с 2022 года не допускает сборные России к участию в чемпионатах мира. Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в четверг заявил, что российская сторона будет через суд добиваться допуска до соревнований в тех видах спорта, чьи международные федерации будут препятствовать возвращению россиян.
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"Международная федерация хоккея стопроцентно будет бойкотировать решение МОК по нашему допуску. Здесь должна быть проделана большая работа со стороны руководства Федерации хоккея России (ФХР), а не только высказано что-то словесно. (Президент ФХР) Владислав Третьяк - величайший хоккеист и авторитетный человек. Ему надо ехать разговаривать с IIHF и давить на них своим авторитетом", - сказал Кожевников.
"Пока мало шансов в случае отказа добиться своей правоты и добиться через суд переноса чемпионата мира 2027 года из Германии, если Международная федерация хоккея решит не допустить к нему сборную России. Но они есть, и любые шансы нам надо использовать", - подчеркнул собеседник агентства.