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Кожевников призвал Третьяка давить авторитетом на IIHF - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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Хоккей
 
17:49 09.07.2026 (обновлено: 17:54 09.07.2026)
Кожевников призвал Третьяка давить авторитетом на IIHF

Кожевников призвал добиваться справедливости в суде при недопуске IIHF РФ на ЧМ

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкАлександр Кожевников
Александр Кожевников - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Кожевников заявил, что в случае отказа IIHF допустить сборную России к чемпионату мира нужно добиваться справедливости в судебных инстанциях.
  • Кожевников считает, что президенту ФХР Владиславу Третьяку следует переговорить с IIHF и использовать свой авторитет для решения вопроса допуска российской сборной.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный победитель Олимпийских игр Александр Кожевников заявил РИА Новости, что в случае отказа Международной федерации хоккея (IIHF) допустить сборную России к чемпионату мира надо будет добиваться справедливости в судебных инстанциях.
Во вторник исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. IIHF с 2022 года не допускает сборные России к участию в чемпионатах мира. Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в четверг заявил, что российская сторона будет через суд добиваться допуска до соревнований в тех видах спорта, чьи международные федерации будут препятствовать возвращению россиян.
«
"Международная федерация хоккея стопроцентно будет бойкотировать решение МОК по нашему допуску. Здесь должна быть проделана большая работа со стороны руководства Федерации хоккея России (ФХР), а не только высказано что-то словесно. (Президент ФХР) Владислав Третьяк - величайший хоккеист и авторитетный человек. Ему надо ехать разговаривать с IIHF и давить на них своим авторитетом", - сказал Кожевников.
"Пока мало шансов в случае отказа добиться своей правоты и добиться через суд переноса чемпионата мира 2027 года из Германии, если Международная федерация хоккея решит не допустить к нему сборную России. Но они есть, и любые шансы нам надо использовать", - подчеркнул собеседник агентства.
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ХоккейСпортРоссияГерманияВладислав ТретьякМеждународная федерация хоккея (IIHF)Международный олимпийский комитет (МОК)Федерация хоккея России (ФХР)
 
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