"С ума сойти": Фетисов оценил ажиотаж вокруг матча России с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вячеслав Фетисов заявил, что множество людей обращаются к нему с просьбой помочь попасть на хоккейную игру между командами торгово-промышленных палат России и США.
- Игра пройдет 1 июля в Москве на тренировочном катке, где на трибуне всего 200 мест, и билеты не продаются.
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что огромное количество людей обращаются к нему с просьбой помочь попасть на хоккейную игру между командами торгово-промышленных палат России и США.
Встреча пройдет 1 июля в Москве. Ранее организаторы мероприятия сообщили РИА Новости, что Фетисов будет капитаном команды России, а тренером станет двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев. Российская команда будет представлена хоккеистами Артемием Панариным, Игорем Шестеркиным, Михаилом Сергачевым, Ильей Каблуковым, певцом Ильдаром Абдразаковым, саксофонистом Игорем Бутманом, российскими политиками и представителями бизнеса.
"Столько людей просят меня помочь попасть на матч команд России и США – просто с ума сойти. Я даже не знаю, как с этим со всем справиться. Мне кажется, надо было выбрать немного другой формат и проводить матч на большом стадионе. А мы будем играть на тренировочном катке, на котором на трибуне всего 200 мест. И билеты же не продаются, насколько я знаю, будут только приглашения для родных и близких", - сказал Фетисов.
"Я эту тему обозначил уже давно, это хоккейная дипломатия. Не политика, а народная дипломатия и все, что с этим связано", - добавил собеседник агентства.
В состав команды США войдут как известные американские хоккейные легенды, так и любители – представители компаний - членов Американской торговой палаты. Капитаном станет хоккеист сборной на Всемирных студенческих играх в Софии и хоккейный менеджер Скотти Макферсон. Торжественное вбрасывание шайбы проведет трехкратный олимпийский чемпион президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
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