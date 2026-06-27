"С ума сойти": Фетисов оценил ажиотаж вокруг матча России с США

"Столько людей просят меня помочь попасть на матч команд России и США – просто с ума сойти. Я даже не знаю, как с этим со всем справиться. Мне кажется, надо было выбрать немного другой формат и проводить матч на большом стадионе. А мы будем играть на тренировочном катке, на котором на трибуне всего 200 мест. И билеты же не продаются, насколько я знаю, будут только приглашения для родных и близких", - сказал Фетисов.