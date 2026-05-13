Фетисов порассуждал о возвращении хоккеистов на мировую арену

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что не видит каких-либо предпосылок к быстрому возвращению российских хоккеистов к участию в международных соревнованиях.
Международная федерация хоккея (IIHF) после начала СВО в 2022 году отстранила сборные России от участия в международных турнирах. Санкции сохраняются до сих пор, национальная команда не была допущена к чемпионатам мира и Олимпийским играм 2026 года.
"О перспективах возвращения наших команд надо спрашивать у (президента Федерации хоккея России - ФХР) Владислава Третьяка, он же 20 лет руководит российским хоккеем. Наверное, он все-таки должен отвечать, что происходит и чего можно ожидать", - сказал Фетисов.
Третьяк является главой ФХР с апреля 2006 года.
"Я не общаюсь с внешним миром, но, судя по тому, что происходит, нам особенно ожидать нечего. Но я готов ошибаться, я же не могу гадать или предсказывать. Я исхожу из того, что сегодня вижу и слышу. Наверное, кто-то знает ситуацию лучше меня", - сказал Фетисов.