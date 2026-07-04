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Третьяк прокомментировал новый контракт Овечкина - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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Хоккей
 
16:08 04.07.2026
Третьяк прокомментировал новый контракт Овечкина

Третьяк: болельщики не простили бы Овечкина, если бы он не продлил контракт

© Фото : nhl.comХоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин
Хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото : nhl.com
Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Овечкин продлил контракт с "Вашингтон Кэпиталз" на один год.
  • Зарплата Овечкина под потолком зарплат составит 4,25 миллиона долларов, а с учетом бонусов может достичь девяти миллионов.
  • Третьяк считает, что болельщики "Вашингтон Кэпиталз" не простили бы Овечкину уход из клуба, так как у него есть мотивация обновить рекорд Уэйна Гретцки по голам.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Болельщики "Вашингтон Кэпиталз" не простили бы Александра Овечкина, если бы россиянин не продлил контракт с клубом и не обновил рекорд Уэйна Гретцки по голам, заявил РИА Новости президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
В четверг Овечкин продлил соглашение с "Вашингтон Кэпиталз" на один год. Зарплата, учитывающаяся под потолком зарплат, составит 4,25 миллиона долларов. При этом с учетом бонусов заработок хоккеиста может достичь девяти миллионов.
"Я считаю, что подписать контракт еще на один год - очень правильное решение. Болельщики бы ему не простили, если бы он ушел. Да и сам бы он этого не простил себе. У него есть огромная мотивация. Это очень трудно в его годы, я сам это знаю. Когда я в 32 года заканчивал карьеру, я выиграл все что можно, и мотивации уже не было. А у него есть мотивация побить рекорд, который никто не превзойдет много лет. Уйти и не добиться этого он не смог бы. Конечно, хочется отдохнуть, он устал после сезона, но у него есть серьезная перспектива и есть мотивация, и он все сделает", - сказал Третьяк.
Овечкину 40 лет, он выступает в Северной Америке с 2005 года и всю игровую карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) провел в "Кэпиталз". Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки владеет рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов.
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ХоккейСпортУэйн ГретцкиВладислав ТретьякФедерация хоккея России (ФХР)Александр ОвечкинВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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