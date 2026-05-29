Рейтинг@Mail.ru
IIHF примет решение о допуске россиян к турнирам отдельно по каждой команде - РИА Новости Спорт, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
10:16 29.05.2026 (обновлено: 10:44 29.05.2026)
IIHF примет решение о допуске россиян к турнирам отдельно по каждой команде

Совет IIHF примет решение о допуске российских команд в индивидуальном порядке

© пресс-служба ФХРХоккеисты сборной команды "Россия 25" в товарищеском матче.
Хоккеисты сборной команды Россия 25 в товарищеском матче. - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© пресс-служба ФХР
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27, вопрос о допуске направили обратно в совет IIHF для повторного анализа.
  • Совет IIHF примет решение о допуске России к будущим турнирам в индивидуальном порядке.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) соберет всю необходимую информацию, после чего примет решение по допуску российских команд к участию в будущих международных соревнованиях в индивидуальном порядке, сообщается на сайте организации.
В четверг министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. Ранее Федерация хоккея Белоруссии сообщила, что IIHF приняла решение о допуске белорусских юниорских и женских сборных к участию в чемпионатах мира в сезоне-2026/27.
«
"Дисциплинарный совет постановил, что предыдущее решение не может быть оставлено в силе в его нынешней форме, и в связи с этим направил вопрос обратно в совет IIHF для повторного анализа на основе планов по безопасности, операционной деятельности и спортивным вопросам. В настоящее время совет собирает всю необходимую информацию, после чего примет решение о допуске России к будущим турнирам IIHF в индивидуальном порядке", - говорится в сообщении IIHF.
В четверг президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что, скорее всего, IIHF в вопросах допуска российских хоккеистов на международные соревнования будет принимать отдельные решения по каждой команде.
Сборная России в матче с Канадой на Олимпиаде-2010 - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
В Швеции заявили, что возвращение России в хоккее вызовет шок
28 мая, 16:05
 
ХоккейСпортРоссияБелоруссияМихаил ДегтяревВладислав ТретьякМеждународная федерация хоккея (IIHF)Олимпийский комитет России (ОКР)Федерация хоккея России (ФХР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Н. Боржеш
    А. Рублев
    566
    777
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Боузкова
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    57272
    75666
  • Теннис
    Завершен
    Ж. Фонсека
    Н. Джокович
    44677
    66355
  • Теннис
    Завершен
    К. Рууд
    Т. Пол
    46677
    67465
  • Теннис
    Завершен
    К. Гали
    А. Зверев
    4372
    6656
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала