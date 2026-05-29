IIHF примет решение о допуске россиян к турнирам отдельно по каждой команде

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) соберет всю необходимую информацию, после чего примет решение по допуску российских команд к участию в будущих международных соревнованиях в индивидуальном порядке, сообщается на сайте организации.
В четверг министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. Ранее Федерация хоккея Белоруссии сообщила, что IIHF приняла решение о допуске белорусских юниорских и женских сборных к участию в чемпионатах мира в сезоне-2026/27.
"Дисциплинарный совет постановил, что предыдущее решение не может быть оставлено в силе в его нынешней форме, и в связи с этим направил вопрос обратно в совет IIHF для повторного анализа на основе планов по безопасности, операционной деятельности и спортивным вопросам. В настоящее время совет собирает всю необходимую информацию, после чего примет решение о допуске России к будущим турнирам IIHF в индивидуальном порядке", - говорится в сообщении IIHF.
В четверг президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что, скорее всего, IIHF в вопросах допуска российских хоккеистов на международные соревнования будет принимать отдельные решения по каждой команде.