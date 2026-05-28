Рейтинг@Mail.ru
Третьяк рассказал, как IIHF будет допускать российских хоккеистов - РИА Новости Спорт, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
17:19 28.05.2026 (обновлено: 17:40 28.05.2026)
Третьяк рассказал, как IIHF будет допускать российских хоккеистов

Третьяк: скорее, по каждой команде будут приняты отдельные решения

© Фото : ФХРВладислав Третьяк
Владислав Третьяк - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© Фото : ФХР
Владислав Третьяк. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что Международная федерация хоккея (IIHF) будет принимать отдельные решения по допуску каждой российской хоккейной команды на международные соревнования.
  • Дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27.
  • После аннулирования решения IIHF должна собрать руководящий орган и принять новое решение относительно допуска российских команд на международную арену.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что, скорее всего, Международная федерация хоккея (IIHF) в вопросах допуска российских хоккеистов на международные соревнования будет принимать отдельные решения по каждой команде.
В четверг министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. После данного решения IIHF должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России на международную арену.
"То, что дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея принял такое решение, – очень здорово, но это первый шаг. Федерация хоккея России совместно с министерством спорта работают над тем вопросом, чтобы наши команды допустили на чемпионаты мира. Скорее, по каждой команде будут приняты отдельные решения: по молодежной, юношеской, женской и национальной команде. Сегодня дальше будет все решаться по регламенту международной федерации по допуску наших команд", - сказал Третьяк, слова которого приводит пресс-служба ФХР.
Ранее Федерация хоккея Белоруссии сообщила, что IIHF приняла решение о допуске белорусских юниорских и женских сборных к участию в чемпионатах мира в сезоне-2026/27.
Хоккеист ХК СКА Андрей Педан - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
СКА подписал новый контракт с Педаном
Вчера, 16:41
 
ХоккейСпортРоссияБелоруссияВладислав ТретьякМихаил ДегтяревМеждународная федерация хоккея (IIHF)Федерация хоккея России (ФХР)Олимпийский комитет России (ОКР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    29.05 12:00
    Н. Боржеш
    А. Рублев
  • Теннис
    29.05 14:30
    М. Андреева
    М. Боузкова
  • Теннис
    29.05 15:30
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
  • Теннис
    29.05 16:30
    Ж. Фонсека
    Н. Джокович
  • Теннис
    29.05 17:00
    К. Рууд
    Т. Пол
  • Теннис
    29.05 21:15
    К. Гали
    А. Зверев
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала