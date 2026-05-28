Третьяк рассказал, как IIHF будет допускать российских хоккеистов

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что, скорее всего, Международная федерация хоккея (IIHF) в вопросах допуска российских хоккеистов на международные соревнования будет принимать отдельные решения по каждой команде.