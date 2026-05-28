Третьяк рассказал, как IIHF будет допускать российских хоккеистов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что Международная федерация хоккея (IIHF) будет принимать отдельные решения по допуску каждой российской хоккейной команды на международные соревнования.
- Дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27.
- После аннулирования решения IIHF должна собрать руководящий орган и принять новое решение относительно допуска российских команд на международную арену.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что, скорее всего, Международная федерация хоккея (IIHF) в вопросах допуска российских хоккеистов на международные соревнования будет принимать отдельные решения по каждой команде.
В четверг министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. После данного решения IIHF должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России на международную арену.
"То, что дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея принял такое решение, – очень здорово, но это первый шаг. Федерация хоккея России совместно с министерством спорта работают над тем вопросом, чтобы наши команды допустили на чемпионаты мира. Скорее, по каждой команде будут приняты отдельные решения: по молодежной, юношеской, женской и национальной команде. Сегодня дальше будет все решаться по регламенту международной федерации по допуску наших команд", - сказал Третьяк, слова которого приводит пресс-служба ФХР.
Ранее Федерация хоккея Белоруссии сообщила, что IIHF приняла решение о допуске белорусских юниорских и женских сборных к участию в чемпионатах мира в сезоне-2026/27.
СКА подписал новый контракт с Педаном
Вчера, 16:41