Бан России признали незаконным: Овечкин и сборная вернутся на турниры?

Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение об аннулировании вердикта совета организации о недопуске национальных команд России к турнирам в сезоне-2026/27. Неужели отстранению наших сборных скоро придет конец?

"Теперь IIHF должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России", — написал министр спорта Михаил Дегтярев. То есть речь о полноценном допуске России прямо сейчас не идет.

Во-вторых, аннулированию подлежит решение IIHF о недопуске России по неким причинам безопасности. Такими отписками Международная федерация хоккея под руководством Люка Тардифа, который осенью освободит пост президента организации, прикрывалась на протяжении последних четырех с лишним лет. Но теперь конкретно этот вердикт официально признали неправомерным.

Еще в марте ФХР после переизбрания Владислава Третьяка на должность президента федерации сообщила о намерении подать иск в дисциплинарный иск IIHF с требованием вернуть россиян на международную арену. В частности, речь шла о допуске российских команд до юниорских и молодежных чемпионатов мира, чему велели новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). В случае отказа принять этот иск или его игнорирования ФХР пригрозила обращением с жалобой в Спортивный арбитражный суд (CAS), что в итоге и произошло в середине мая, о чем РИА Новости сообщал генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

Сейчас же ответ от дисциплинарного комитета IIHF вдруг поступил, и он оказался благоприятным для России. В решении органа Международной федерации хоккея указано, что представленные ранее советом IIHF аргументы и отчеты по оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения россиян по соображениям безопасности.

« "Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея, рассмотрев жалобу ФХР, аннулировал решение совета IIHF от 21 января 2026 года не допускать сборные команды России до соревнований IIHF в сезоне-2026/27 из-за обеспечения безопасности. Причина решения заключается в том, что международная федерация не привела достаточное количество аргументов для запрета на участие. Представленные IIHF отчеты по оценке рисков в сфере безопасности не являются исчерпывающими и содержат лишь общие положения", — говорится в заявлении Федерации хоккея России.

Таким образом, IIHF фактически лишилась возможности и далее не допускать Россию до участия в международных соревнованиях уже привычным для себя методом, который и ранее считался надуманным, так как другим спортивным федерациям никакие "меры безопасности" не мешают проводить международные турниры с участием россиян (в том числе с их полным допуском — в статусе российских атлетов, с использованием национальной символики и с государственным гимном страны). Но не исключены два варианта:

совет IIHF проигнорирует вердикт дисциплинарного комитета IIHF и продолжит гнуть свою линию; совет IIHF в случае недобросовестного желания продлить бан России переключится на другие методы.

Оба варианта приведут к судебным тяжбам. Федерация хоккея России будет иметь достаточно юридических оснований для защиты интересов российских хоккеистов в CAS в случае, если IIHF снова придумает "причины безопасности" в качестве повода для недопуска россиян до турниров, но многое будет зависеть от хода судебных разбирательств и того, как быстро они пройдут. Что касается иных причин, которыми IIHF может прикрыться, не желая возвращать Россию на международную арену, то исключен вариант с политическими мотивами.

Формально Международная федерация хоккея руководствуется именно политическими мотивами, не допуская российские команды до турниров, но неофициально, ведь это — в первую очередь — запрещено уставом IIHF, который гласит о полном запрете на проявление дискриминации по множеству признаков, в том числе по национальному и политическому. Во-вторых, IIHF не рискнет прямо объявить об отстранении России по политическим причинам, ведь иначе этот же принцип федерации придется применить и в отношении ряда других стран. Напомним, IIHF однажды уже отстранила Израиль на фоне боевых действий в секторе Газа, но очень скоро международная федерация отменила это решение, в очередной раз увязнув в политике двойных стандартов. Однако на сей раз положение IIHF в Спортивном арбитражном суде будет наиболее шатким.

Сейчас Федерация хоккея России находится в той позиции, когда своих намерений вернуться на международную арену надо добиваться до конца и брать желаемое силой закона. То же касается и белорусов, которые вместе с россиянами с февраля 2022 года не допускались до турниров под эгидой IIHF. Ранее исполнительный комитет МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении белорусских спортсменов, включая участие в командных видах спорта и организацию международных спортивных мероприятий. Соответственно, весомых поводов для их недопуска до турниров IIHF Международная федерация хоккея не имеет.