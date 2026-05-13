08:17 13.05.2026 (обновлено: 08:33 13.05.2026)
Гендиректор Федерации хоккея России будет баллотироваться в совет IIHF

Федерация хоккея РФ выдвинула Курбатова в совет Международной федерации хоккея

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правление Федерации хоккея России приняло решение о выдвижении генерального директора Дмитрия Курбатова в совет Международной федерации хоккея (IIHF).
  • Выборы пройдут в октябре.
  • Президент ФХР Владислав Третьяк выразил надежду на поддержку партнеров и отметил, что Курбатов способен отстаивать интересы отечественного хоккея и вносить серьезный вклад в развитие мирового хоккея.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Правление Федерации хоккея России (ФХР) приняло решение о выдвижении генерального директора Дмитрия Курбатова в совет Международной федерации хоккея (IIHF), сообщается на сайте организации.
Выборы пройдут в октябре. С 2021 года членом совета IIHF от России был специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре.
"Дмитрий Анатольевич (Курбатов) - один из самых опытных руководителей в отрасли российского хоккея. Вот уже более 30 лет он трудится на благо нашего вида спорта на высоких ответственных должностях, успешно управляет ключевыми направлениями. Выдвигая Дмитрия Анатольевича в совет IIHF, мы надеемся на поддержку наших партнеров. Курбатов способен выполнять задачи по отстаиванию интересов отечественного хоккея, достойно представлять Россию на международной арене и вносить серьезный вклад в развитие мирового хоккея", - заявил президент ФХР Владислав Третьяк.
"С 2021 года членом совета IIHF от нашей страны был специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре. Он проделал большую плодотворную работу, справлялся со своими обязанностями, прикладывал серьезные усилия для решения важных вопросов. От имени федерации и от себя лично благодарю Павла Владимировича", - добавил Третьяк.
Ранее ‎‎президент IIHF Люк Тардиф сообщил, что покинет свой пост по истечении срока действия полномочий в октябре. В период президентства французского функционера сборные России и Белоруссии были отстранены от международных турниров под эгидой IIHF.
Курбатову 60 лет. Он занимает должность генерального директора ФХР с 2015 года, а также является членом комитета по соревнованиям и координации IIHF. С 2000 по 2008 год функционер работал коммерческим директором ярославского "Локомотива", после чего до 2014 года был первым заместителем управляющего директора Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), до 2015 года - управляющим директором и вице-президентом лиги по хоккейным операциям. Кроме того, Курбатов курировал подготовку и реализацию заявок ФХР на получение прав проведения чемпионатов мира 2016 и 2023 годов в Москве и Санкт-Петербурге, молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске и Омске, юниорского чемпионата мира 2018 года в Магнитогорске и Челябинске, а также женского молодежного чемпионата мира 2018 года в Дмитрове.
