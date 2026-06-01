Рейтинг@Mail.ru
Толстой лидирует на праймериз ЕР по выборам в Госдуму в Москве - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:40 01.06.2026
Толстой лидирует на праймериз ЕР по выборам в Госдуму в Москве

Вице-спикер Толстой лидирует на праймериз ЕР по выборам в Госдуму в Москве

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Петр Толстой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-спикер Госдумы Петр Толстой лидирует на предварительном голосовании «Единой России» по выборам в Государственную думу в Москве, набрав почти 225 тысяч голосов.
  • Предварительное голосование «Единой России» прошло онлайн с 25 по 31 мая, окончательные итоги будут подведены 1 июня.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой лидирует на предварительном голосовании "Единой России" по выборам в Государственную думу в Москве, следует из предварительных результатов праймериз.
На данный момент Толстой набрал почти 225 тысяч голосов избирателей на предварительном голосовании партии по выборам в Госдуму.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Богомаз лидирует на праймериз ЕР по выборам в Госдуму от Брянской области
00:28
Кроме того, глава думского комитета по просвещению Ирина Белых получила на праймериз более 212 тысяч голосов, депутат ГД Владимир Ресин - более 208 тысяч голосов, депутат Владислав Третьяк - более 205 тысяч голосов избирателей.
"Единая Россия" провела предварительное голосование, чтобы выбрать кандидатов, которые будут выдвинуты от партии на сентябрьских выборах. Оно прошло онлайн с 25 по 31 мая. Окончательные итоги будут подведены 1 июня.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Медведев поздравил победителей предварительного голосования ЕР
Вчера, 21:41
 
ПолитикаМоскваПетр ТолстойИрина БелыхВладимир РесинГосдума РФЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала