Толстой лидирует на праймериз ЕР по выборам в Госдуму в Москве

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой лидирует на предварительном голосовании "Единой России" по выборам в Государственную думу в Москве, следует из предварительных результатов праймериз.
Кроме того, глава думского комитета по просвещению Ирина Белых получила на праймериз более 212 тысяч голосов, депутат ГД Владимир Ресин - более 208 тысяч голосов, депутат Владислав Третьяк - более 205 тысяч голосов избирателей.
"Единая Россия" провела предварительное голосование, чтобы выбрать кандидатов, которые будут выдвинуты от партии на сентябрьских выборах. Оно прошло онлайн с 25 по 31 мая. Окончательные итоги будут подведены 1 июня.