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Биография Максима Дунаевского

Биография Максима Дунаевского - РИА Новости, 15.01.2025

Биография Максима Дунаевского

Российский композитор, художественный руководитель Московской областной филармонии, народный артист России Максим Исаакович Дунаевский родился 15 января 1945... РИА Новости, 15.01.2025

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справки

максим дунаевский

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Российский композитор, художественный руководитель Московской областной филармонии, народный артист России Максим Исаакович Дунаевский родился 15 января 1945 года. Его отцом был известный советский композитор Исаак Дунаевский (1900-1955), матерью – артистка балета Театра оперетты Зоя Пашкова (1922-1991). Брак родителей официально зарегистрирован не был. В 1965 году Максим Дунаевский окончил музыкальное училище при Московской консерватории, в 1970 году – Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского по классу композиции. В разные годы его педагогами были известные советские композиторы Дмитрий Кабалевский, Тихон Хренников, Альфред Шнитке, Андрей Эшпай.В 1964-1969 годах в студенческие годы Максим Дунаевский был музыкальным руководителем эстрадной студии МГУ "Наш дом".В 1969-1974 годах он работал дирижером оркестра Театра имени Е. Вахтангова.С 1974 года по 1975 год был главным дирижером Московского мюзик-холла. В 1977 году совместно с Марком Айзиковичем основал ансамбль "Фестиваль".В 1981-1985 годах Дунаевский был художественным руководителем и главным дирижером Государственного эстрадного оркестра РСФСР.В конце 1980-х годов был музыкальным руководителем Театра-студии музыкальной драмы под управлением Юрия Шерлинга.Известность Дунаевскому как композитору принесли мюзиклы "Тили-тили-тесто..." (1968), "Емелино счастье" (1975), "Три мушкетера" (1977), "Дети капитана Гранта" (1987).Большую популярность он получил, благодаря фильму "Д'Артаньян и три мушкетера" (1979), музыку к которому написал. Впоследствии Максим Дунаевский создал музыку к продолжению фильма – "Мушкетеры двадцать лет спустя" (1992), "Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя" (1993) и "Возвращение мушкетеров, или сокровища кардинала Мазарини" (2008).Дунаевский – композитор таких фильмов, как "Ах, водевиль, водевиль" (1979), "Карнавал" (1981), "Зеленый фургон" (1983), "Мэри Поппинс, до свиданья!" (1983), "Ловушка для одинокого мужчины" (1990), мультфильмам "Летучий корабль" (1979), "Пиф-паф, ой-ой-ой!" (1980), "Кошкин дом" (1982) и др.В 1992-1999 годах Дунаевский жил в США, работал в Голливуде.Вернувшись в Россию, продолжил сотрудничать с отечественными режиссерами. Композитор написал музыку к фильмам и сериалам "Танцуй со мной" (1999), "Граница. Таежный роман" (2000), "Утесов. Песня длиною в жизнь" (2006), "Парк советского периода" (2006), "Без правил" (2011), "Боцман Чайка" (2014), "Полный вперед" (2014), "О любви" (2016), "Зеленый фургон. Совсем другая история" (2019), Летучий корабль (2024), а также к мультфильмам "Зебра в клеточку" (2020), "Забезу. Уши с хвостиком" (2021) и др.Всего он создал музыку к более 70 кинопроектам. Дунаевский – автор мюзиклов "Любовь и шпионаж" (2010), "Алые паруса" (2013). Среди произведений Максима Дунаевского и академическая музыка – концерт для оркестра, кантата для хора а cappella "Старые корабли", камерно-инструментальные ансамбли; сонаты, циклы романсов, хоры.Дунаевский был ведущим программы об оперетте "С легким жанром!" на телеканале "Культура" (2005), членом жюри ряда музыкальных конкурсов.С 2015 года Максим Дунаевский занимает пост художественного руководителя Московской областной филармонии и является председателем художественного совета организации.Президент Благотворительного фонда поддержки культурных программ М.И. Дунаевского.Президент национального фестиваля и премии "Музыкальное сердце театра".Президент фестиваля классической музыки "Лето. Музыка. Музей".Член Союза кинематографистов, член правления Гильдии композиторов кино, академик Российской национальной киноакадемии "Ника".Народный артист России (2006).Награжден Орденом почета (2019), медалью "За укрепление боевого содружества" (2021).Имеет благодарность президента РФ (1996).Удостоен почетной награды Московской области – знака Преподобного Сергия Радонежского (2017).Композитор женат восьмым браком на музыковеде Алле Новоселовой. Его четвертой женой была актриса Наталья Андрейченко. От разных браков у Максима Дунаевского трое родных детей. Он также тепло относится к дочери одной из свои жен и разрешил ей взять его фамилию. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, максим дунаевский, россия