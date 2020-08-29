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https://ria.ru/20200829/khudruki-1576479658.html
Безруков и Гришаева стали самыми богатыми худруками подмосковных театров
Художественный руководитель Московского губернского драматического театра Сергей Безруков и художественный руководитель Московского областного государственного... РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T23:02
2020-08-29T23:03
культура
культура
новости культуры
нонна гришаева
сергей безруков
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Художественный руководитель Московского губернского драматического театра <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Bezrukov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Безруков</a> и художественный руководитель Московского областного государственного театра юного зрителя <a href="http://ria.ru/person_Nonna_Grishaeva/" target="_blank" data-auto="true">Нонна Гришаева</a> стали самыми богатыми деятелями культуры <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> по итогам 2019 года, следует из деклараций, опубликованных на сайте областного министерства культуры.Согласно документу, в 2019 году Безруков заработал 100,7 миллиона рублей. В его собственности находятся два земельных участках общей площадью 6,2 тысячи квадратных метров, две квартиры – 301 квадратный метр, жилой дом площадью 145,5 квадратных метра, гараж, а также нежилое хозяйственное строение. Кроме этого, он владеет двумя автомобилями – Mercedes-Benz GLS 400 и Mitsubishi L200.Супруга Сергея Безрукова по итогам 2019 года заработала 3,7 миллиона рублей, следует из материалов. Вместе с сыном и дочерью они имеют в безвозмездном и бессрочном пользовании квартиру площадью 116,1 квадратных метра.Нонна Гришаева, в свою очередь, по итогам 2019 года задекларировала доход в 31,3 миллиона рублей, следует из документа. Худрук государственного театра юного зрителя имеет в собственности два земельных участка общей площадью более трех тысяч квадратных метров, жилой дом – почти 422 квадратных метра, таунхаус в <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> – 118 квадратных метров, а также квартиру в <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногории</a>, площадь которой составляет 74 квадратных метра, уточняется в материалах. Помимо этого, Гришаева владеет автомобилем Mercedes-Benz V 250 D4. Заработок ее супруга в 2019 году составил 2,3 миллиона рублей. Он имеет в собственности квартиру площадью 53,6 квадратных метра а также три автомобиля: Land Rover Discovery IV, Land Rover Range Rover Vogue, <a href="http://ria.ru/organization_Volvo_AB/" target="_blank" data-auto="true">Volvo</a> ХС70, следует из документа.Третье место по задекларированным доходам по итогам 2019 года занял художественный руководитель Московской областной филармонии <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Dunaevskijj/" target="_blank" data-auto="true">Максим Дунаевский</a>. Его заработок составил 24,7 миллиона рублей. При этом в собственности он имеет два земельных участка общей площадью 1,8 тысячи квадратных метров, жилой дом – 363,9 квадратных метра, квартиру – 61,4 квадратных метра, а также две квартиры в совместной собственности: одну в России – 158 квадратных метров, вторую в <a href="http://ria.ru/location_Bulgaria/" target="_blank" data-auto="true">Болгарии</a> – 85 квадратных метров; гараж, два хозяйственных строения и нежилое помещение, говорится в декларации. Также у Дунаевского есть два автомобиля: <a href="http://ria.ru/product_Audi_Q7/" target="_blank" data-auto="true">Audi Q7</a> и Cadillac GMT SRX. Дочь худрука владеет нежилым помещением площадью 158 квадратных метров, уточняется в материалах.По итогам 2018 года Сергей Безруков заработал 114,9 миллиона рублей, что почти на 14% больше, чем в нынешней декларации. Доход же Нонны Гришаевой, напротив, вырос: 12,1 миллиона рублей в 2018 году против 31,3 миллиона рублей в декларации за 2019 год. Что касается доходов Дунаевского, то они за год выросли на более чем два миллиона рублей.
https://ria.ru/20200829/khazanov-1576471519.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200803/1575327894.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200827/forbes-1576370700.html
3
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культура, новости культуры, нонна гришаева, сергей безруков, московская область (подмосковье), общество

Безруков и Гришаева стали самыми богатыми худруками подмосковных театров

23:02 29.08.2020 (обновлено: 23:03 29.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСергей Безруков
Сергей Безруков
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Художественный руководитель Московского губернского драматического театра Сергей Безруков и художественный руководитель Московского областного государственного театра юного зрителя Нонна Гришаева стали самыми богатыми деятелями культуры Подмосковья по итогам 2019 года, следует из деклараций, опубликованных на сайте областного министерства культуры.
Согласно документу, в 2019 году Безруков заработал 100,7 миллиона рублей. В его собственности находятся два земельных участках общей площадью 6,2 тысячи квадратных метров, две квартиры – 301 квадратный метр, жилой дом площадью 145,5 квадратных метра, гараж, а также нежилое хозяйственное строение. Кроме этого, он владеет двумя автомобилями – Mercedes-Benz GLS 400 и Mitsubishi L200.
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Супруга Сергея Безрукова по итогам 2019 года заработала 3,7 миллиона рублей, следует из материалов. Вместе с сыном и дочерью они имеют в безвозмездном и бессрочном пользовании квартиру площадью 116,1 квадратных метра.
Нонна Гришаева, в свою очередь, по итогам 2019 года задекларировала доход в 31,3 миллиона рублей, следует из документа. Худрук государственного театра юного зрителя имеет в собственности два земельных участка общей площадью более трех тысяч квадратных метров, жилой дом – почти 422 квадратных метра, таунхаус в Греции – 118 квадратных метров, а также квартиру в Черногории, площадь которой составляет 74 квадратных метра, уточняется в материалах. Помимо этого, Гришаева владеет автомобилем Mercedes-Benz V 250 D4. Заработок ее супруга в 2019 году составил 2,3 миллиона рублей. Он имеет в собственности квартиру площадью 53,6 квадратных метра а также три автомобиля: Land Rover Discovery IV, Land Rover Range Rover Vogue, Volvo ХС70, следует из документа.
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Третье место по задекларированным доходам по итогам 2019 года занял художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский. Его заработок составил 24,7 миллиона рублей. При этом в собственности он имеет два земельных участка общей площадью 1,8 тысячи квадратных метров, жилой дом – 363,9 квадратных метра, квартиру – 61,4 квадратных метра, а также две квартиры в совместной собственности: одну в России – 158 квадратных метров, вторую в Болгарии – 85 квадратных метров; гараж, два хозяйственных строения и нежилое помещение, говорится в декларации. Также у Дунаевского есть два автомобиля: Audi Q7 и Cadillac GMT SRX. Дочь худрука владеет нежилым помещением площадью 158 квадратных метров, уточняется в материалах.
По итогам 2018 года Сергей Безруков заработал 114,9 миллиона рублей, что почти на 14% больше, чем в нынешней декларации. Доход же Нонны Гришаевой, напротив, вырос: 12,1 миллиона рублей в 2018 году против 31,3 миллиона рублей в декларации за 2019 год. Что касается доходов Дунаевского, то они за год выросли на более чем два миллиона рублей.
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КультураКультураНовости культурыНонна ГришаеваСергей БезруковМосковская область (Подмосковье)Общество
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