https://ria.ru/20200829/khudruki-1576479658.html

Безруков и Гришаева стали самыми богатыми худруками подмосковных театров

Художественный руководитель Московского губернского драматического театра Сергей Безруков и художественный руководитель Московского областного государственного... РИА Новости, 29.08.2020

2020-08-29T23:02

2020-08-29T23:02

2020-08-29T23:03

культура

культура

новости культуры

нонна гришаева

сергей безруков

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155002/85/1550028502_0:200:2788:1768_1400x0_80_0_0_92668e17f7c19ada675e9943b8cde309.jpg

<strong>МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.</strong> Художественный руководитель Московского губернского драматического театра <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Bezrukov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Безруков</a> и художественный руководитель Московского областного государственного театра юного зрителя <a href="http://ria.ru/person_Nonna_Grishaeva/" target="_blank" data-auto="true">Нонна Гришаева</a> стали самыми богатыми деятелями культуры <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> по итогам 2019 года, следует из деклараций, опубликованных на сайте областного министерства культуры.Согласно документу, в 2019 году Безруков заработал 100,7 миллиона рублей. В его собственности находятся два земельных участках общей площадью 6,2 тысячи квадратных метров, две квартиры – 301 квадратный метр, жилой дом площадью 145,5 квадратных метра, гараж, а также нежилое хозяйственное строение. Кроме этого, он владеет двумя автомобилями – Mercedes-Benz GLS 400 и Mitsubishi L200.Супруга Сергея Безрукова по итогам 2019 года заработала 3,7 миллиона рублей, следует из материалов. Вместе с сыном и дочерью они имеют в безвозмездном и бессрочном пользовании квартиру площадью 116,1 квадратных метра.Нонна Гришаева, в свою очередь, по итогам 2019 года задекларировала доход в 31,3 миллиона рублей, следует из документа. Худрук государственного театра юного зрителя имеет в собственности два земельных участка общей площадью более трех тысяч квадратных метров, жилой дом – почти 422 квадратных метра, таунхаус в <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> – 118 квадратных метров, а также квартиру в <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногории</a>, площадь которой составляет 74 квадратных метра, уточняется в материалах. Помимо этого, Гришаева владеет автомобилем Mercedes-Benz V 250 D4. Заработок ее супруга в 2019 году составил 2,3 миллиона рублей. Он имеет в собственности квартиру площадью 53,6 квадратных метра а также три автомобиля: Land Rover Discovery IV, Land Rover Range Rover Vogue, <a href="http://ria.ru/organization_Volvo_AB/" target="_blank" data-auto="true">Volvo</a> ХС70, следует из документа.Третье место по задекларированным доходам по итогам 2019 года занял художественный руководитель Московской областной филармонии <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Dunaevskijj/" target="_blank" data-auto="true">Максим Дунаевский</a>. Его заработок составил 24,7 миллиона рублей. При этом в собственности он имеет два земельных участка общей площадью 1,8 тысячи квадратных метров, жилой дом – 363,9 квадратных метра, квартиру – 61,4 квадратных метра, а также две квартиры в совместной собственности: одну в России – 158 квадратных метров, вторую в <a href="http://ria.ru/location_Bulgaria/" target="_blank" data-auto="true">Болгарии</a> – 85 квадратных метров; гараж, два хозяйственных строения и нежилое помещение, говорится в декларации. Также у Дунаевского есть два автомобиля: <a href="http://ria.ru/product_Audi_Q7/" target="_blank" data-auto="true">Audi Q7</a> и Cadillac GMT SRX. Дочь худрука владеет нежилым помещением площадью 158 квадратных метров, уточняется в материалах.По итогам 2018 года Сергей Безруков заработал 114,9 миллиона рублей, что почти на 14% больше, чем в нынешней декларации. Доход же Нонны Гришаевой, напротив, вырос: 12,1 миллиона рублей в 2018 году против 31,3 миллиона рублей в декларации за 2019 год. Что касается доходов Дунаевского, то они за год выросли на более чем два миллиона рублей.

https://ria.ru/20200829/khazanov-1576471519.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200803/1575327894.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200827/forbes-1576370700.html

3

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, новости культуры, нонна гришаева, сергей безруков, московская область (подмосковье), общество