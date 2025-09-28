Первый фестиваль "Тихоокеанские марши" собрал более 50 тысяч зрителей
Фестиваль «Тихоокеанские марши» в Приморье посетили более 50 тысяч зрителей
Гала-концерт первого фестиваля военных и духовых оркестров "Тихоокеанские марши".
Гала-концерт первого фестиваля военных и духовых оркестров "Тихоокеанские марши".
ВЛАДИВОСТОК, 28 сен - РИА Новости. Фестиваль военных и духовых оркестров "Тихоокеанские марши" в Приморье посетили более 50 тысяч зрителей, сообщил РИА Новости директор компании "Креативные индустрии Дальнего Востока" Михаил Полусмак.
"Фестиваль оркестров "Тихоокеанские марши", который проводится в Приморье впервые, посетили более 50 тысяч зрителей. Концерты уже прошли во Владивостоке, Артёме, Уссурийске и Находке. В воскресенье духовые и военные оркестры дают концерты для жителей Владивостока, выступая на разных площадках - от центра до Ворошиловской батареи. Мы постарались максимально охватить разные районы города", - сообщил Полусмак.
Первый фестиваль военных и духовых оркестров "Тихоокеанские марши", в котором принимают участие более 300 музыкантов девяти оркестров из Москвы, Новосибирска, Хабаровска, Владивостока, Находки и Уссурийска, проходит в Приморье с 23 по 28 сентября. В субботу в дальневосточной столице в рамках фестиваля дали гала-концерт: на центральной площади Владивостока пять часов звучали вальсы и военные марши, классическая и эстрадная музыка, произведения выдающихся советских и российских композиторов. Программа в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне была наполнена пронизанными патриотизмом мелодиями и песнями из кинофильмов, любимых миллионами.
Гала-концерт в субботу открыло выступление сводного оркестра, который исполнил а капелла гимн Российской Федерации. В этот вечер звучали произведения Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева, Максима Дунаевского, Андрея Петрова, Тихона Хренникова, Исаака Дунаевского, Льва Книппера, Булата Окуджавы и Оскара Фельцмана. Музыканты выступали на сцене, а на плац-концерте показывали умение и выучку строевых приемов и движений.
В финальной части, как рассказал агентству начальник Центрального военного оркестра МО РФ, заслуженный артист России, полковник Сергей Дурыгин, представили программу "Имена большой страны".
Сводный оркестр под управлением начальника военно-оркестровой службы ВС РФ, главного военного дирижера, генерал-майора Тимофея Маякина исполнил попурри на мелодии военных лет. Песня "День Победы" советского и российского композитора Александры Пахмутовой, которую сводный оркестр не только сыграл, но и часть спел а капелла, триумфально завершила гала-концерт.