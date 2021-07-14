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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210714/festival-1741195066.html
Музыкальный фестиваль "Лето. Музыка. Музей" открывается в Подмосковье
Музыкальный фестиваль "Лето. Музыка. Музей" открывается в Подмосковье - РИА Новости, 14.07.2021
Музыкальный фестиваль "Лето. Музыка. Музей" открывается в Подмосковье
Музыкальный open-air фестиваль "Лето. Музыка. Музей", который в этом году посвящен памяти композитора Игоря Стравинского, пройдет с 14 по 18 июля на территории... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T10:44
2021-07-14T10:44
культура
музыка
новости культуры
новый иерусалим (музей)
максим дунаевский
игорь стравинский
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Музыкальный open-air фестиваль "Лето. Музыка. Музей", который в этом году посвящен памяти композитора Игоря Стравинского, пройдет с 14 по 18 июля на территории музейного комплекса "Новый Иерусалим" с соблюдением антиковидных мер, сообщил журналистам художественный руководитель фестиваля Василий Петренко."В этом году мир очень широко отмечает 50 лет с того момента, как Игорь Стравинский ушел от нас в мир иной. Три основных его балета: "Жар-птица", "Петрушка" и "Весна священная" будут представлены в программе. Но это не только Стравинский, разумеется, это вся музыка, которая была вокруг него в эту эпоху", - рассказал Петренко.Худрук фестиваля добавил, что по традиции также будет исполнена одна из симфоний австрийского композитора Густава Малера, ее представит Российский национальный молодежный симфонический оркестр, который впервые примет участие в фестивале."Лето. Музыка. Музей" - это наша визитная карточка, мы им гордимся. Ему уже четыре года, мы можем говорить, что это наш постоянный фестиваль", - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.В пресс-службе проекта отметили, что программа фестиваля состоит из 8 концертов, все они пройдут в формате open-air в Атриуме музея."Прошерстив по карте фестивальной страны, мы поняли, что наш крупнейший в России и чисто музыкальный", - добавил народный артист России, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский.Как отмечают организаторы, на площадке будут соблюдены все антиковидные меры, для желающих сделать прививку в музее будет работать мобильный пункт вакцинации."Максимальное количество зрителей на всех концертах не превышает 500 человек, будет обеспечена дистанция, тем самым выполнены требования, прописанные в постановлении губернатора Московской области для прохода без QR –кодов", - сообщили в пресс-службе.
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музыка, новости культуры, новый иерусалим (музей), максим дунаевский, игорь стравинский
10:44 14.07.2021
 
Музыкальный фестиваль "Лето. Музыка. Музей" открывается в Подмосковье

Музыкальный фестиваль "Лето. Музыка. Музей" стартует в Подмосковье

© Фото предоставлено пресс-службой музея "Новый Иерусалим"Музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим"
Музейно-выставочный комплекс Новый Иерусалим
© Фото предоставлено пресс-службой музея "Новый Иерусалим"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Музыкальный open-air фестиваль "Лето. Музыка. Музей", который в этом году посвящен памяти композитора Игоря Стравинского, пройдет с 14 по 18 июля на территории музейного комплекса "Новый Иерусалим" с соблюдением антиковидных мер, сообщил журналистам художественный руководитель фестиваля Василий Петренко.
"В этом году мир очень широко отмечает 50 лет с того момента, как Игорь Стравинский ушел от нас в мир иной. Три основных его балета: "Жар-птица", "Петрушка" и "Весна священная" будут представлены в программе. Но это не только Стравинский, разумеется, это вся музыка, которая была вокруг него в эту эпоху", - рассказал Петренко.
Худрук фестиваля добавил, что по традиции также будет исполнена одна из симфоний австрийского композитора Густава Малера, ее представит Российский национальный молодежный симфонический оркестр, который впервые примет участие в фестивале.
"Лето. Музыка. Музей" - это наша визитная карточка, мы им гордимся. Ему уже четыре года, мы можем говорить, что это наш постоянный фестиваль", - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.
В пресс-службе проекта отметили, что программа фестиваля состоит из 8 концертов, все они пройдут в формате open-air в Атриуме музея.
"Прошерстив по карте фестивальной страны, мы поняли, что наш крупнейший в России и чисто музыкальный", - добавил народный артист России, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский.
Как отмечают организаторы, на площадке будут соблюдены все антиковидные меры, для желающих сделать прививку в музее будет работать мобильный пункт вакцинации.
"Максимальное количество зрителей на всех концертах не превышает 500 человек, будет обеспечена дистанция, тем самым выполнены требования, прописанные в постановлении губернатора Московской области для прохода без QR –кодов", - сообщили в пресс-службе.
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КультураМузыкаНовости культурыНовый Иерусалим (музей)Максим ДунаевскийИгорь Стравинский
 
 
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