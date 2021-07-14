https://ria.ru/20210714/festival-1741195066.html

Музыкальный фестиваль "Лето. Музыка. Музей" открывается в Подмосковье

Музыкальный фестиваль "Лето. Музыка. Музей" открывается в Подмосковье - РИА Новости, 14.07.2021

Музыкальный фестиваль "Лето. Музыка. Музей" открывается в Подмосковье

Музыкальный open-air фестиваль "Лето. Музыка. Музей", который в этом году посвящен памяти композитора Игоря Стравинского, пройдет с 14 по 18 июля на территории... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T10:44

2021-07-14T10:44

2021-07-14T10:44

культура

музыка

новости культуры

новый иерусалим (музей)

максим дунаевский

игорь стравинский

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Музыкальный open-air фестиваль "Лето. Музыка. Музей", который в этом году посвящен памяти композитора Игоря Стравинского, пройдет с 14 по 18 июля на территории музейного комплекса "Новый Иерусалим" с соблюдением антиковидных мер, сообщил журналистам художественный руководитель фестиваля Василий Петренко."В этом году мир очень широко отмечает 50 лет с того момента, как Игорь Стравинский ушел от нас в мир иной. Три основных его балета: "Жар-птица", "Петрушка" и "Весна священная" будут представлены в программе. Но это не только Стравинский, разумеется, это вся музыка, которая была вокруг него в эту эпоху", - рассказал Петренко.Худрук фестиваля добавил, что по традиции также будет исполнена одна из симфоний австрийского композитора Густава Малера, ее представит Российский национальный молодежный симфонический оркестр, который впервые примет участие в фестивале."Лето. Музыка. Музей" - это наша визитная карточка, мы им гордимся. Ему уже четыре года, мы можем говорить, что это наш постоянный фестиваль", - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.В пресс-службе проекта отметили, что программа фестиваля состоит из 8 концертов, все они пройдут в формате open-air в Атриуме музея."Прошерстив по карте фестивальной страны, мы поняли, что наш крупнейший в России и чисто музыкальный", - добавил народный артист России, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский.Как отмечают организаторы, на площадке будут соблюдены все антиковидные меры, для желающих сделать прививку в музее будет работать мобильный пункт вакцинации."Максимальное количество зрителей на всех концертах не превышает 500 человек, будет обеспечена дистанция, тем самым выполнены требования, прописанные в постановлении губернатора Московской области для прохода без QR –кодов", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210713/teatr-1741043814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, новый иерусалим (музей), максим дунаевский, игорь стравинский