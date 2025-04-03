Психушка и жизнь на чужбине. Как сложилась судьба Федора Дунаевского
© РИА Новости | Перейти в медиабанкФедор Дунаевский в главной роли в фильме Карена Шахназарова "Курьер"
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В 1986 году на экраны вышла картина Карена Шахназарова "Курьер", который стал одним из лидеров проката, получил специальный приз Московского международного кинофестиваля, был отмечен несколькими наградами и признан лучшим фильмом года по версии журнала "Советский экран".
"Курьер" в одночасье сделала знаменитым на весь СССР актера Федора Дунаевского, персонаж которого стал своеобразным символом молодого "поколения перестройки". Судьбоносная роль многое поменяла и в его жизни, а сам он вскоре пропал из поля зрения зрителей.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкФедор Дунаевский в роли Ивана на съемках художественного фильма "Курьер"
Федор Дунаевский в роли Ивана на съемках художественного фильма "Курьер"
Мало кому известно, что после громкого успеха актер "загремел" в психиатрическую больницу, а потом скитался по разным странам в поисках счастья, любви и денег.
Как же сложилась судьба Федора Дунаевского и насколько в ней отразился образ "потеряшки", который актер так мастерски сыграл в "Курьере".
Дворник и санитар
Дунаевский родился в Москве, его отец – биофизик, мать – программист. Родители развелись, когда Федору было 14 лет.
Из-за пропусков уроков и частых драк подростка несколько раз выгоняли из школы, ставили на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Учась в школе 875, он познакомился с Анастасией Немоляевой, вместе с которой ходил в драматический кружок.
Денег в семье не хватало, поэтому школьник по документам соседа устроился дворником в местный детский сад.
После восьмого класса Федор поступил в медицинское училище, попутно подрабатывая санитаром в морге.
По блату в кинематограф
Роль в культовом фильме вчерашний школьник получил благодаря Анастасии Немоляевой, которая, в свою очередь, получила роль в новом фильме Карена Шахназарова во многом из-за того, что была из семьи потомственных работников кино.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАнастасия Немоляевав роли Кати и Федор Дунаевскийв роли Ивана на съемках художественного фильма "Курьер"
Анастасия Немоляевав роли Кати и Федор Дунаевскийв роли Ивана на съемках художественного фильма "Курьер"
Шахназаров никак не мог определиться с актером, который сыграет главного персонажа. Анастасия показала фото Федора и попросила позвать его на пробы.
Дунаевский согласился пойти туда только ради подруги, поэтому к встрече отнесся несерьезно и пришел на нее прямо в белом халате.
Шахназаров, пораженный такой наглостью, утвердил его на роль Ивана, озвучив гонорар – 140 рублей. Федор сразу же согласился.
Карен Шахназаров
Косил от армии
После роли, сделавшей его популярным, Федор, несмотря на набирающую обороты карьеру артиста, окончил медицинское училище и сразу получил повестку в армию.
Служить Дунаевский не хотел, поэтому вчерашний студент явился на медкомиссию с водяным пистолетом и выстрелил в психиатра, и тот выписал Федору направление в психиатрическую больницу, где пришлось провести полгода. Оттуда его выписали с диагнозом "вялотекущая шизофрения". О службе в армии речи уже не шло.
Избавиться от диагноза удалось лишь после достижения непризывного возраста.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПациенты в психосоматическом отделении психиатрической больницы
Пациенты в психосоматическом отделении психиатрической больницы
Любовь на чужбине
В 1991 году Федор переезжает в Израиль, где уже жила его младшая сестра. В Стране Обетованной он работал в баре, а после устроился в местный Камерный театр и на звукозаписывающую студию.
Нашел в другой стране актер и девушку Анастасию, с которой долго встречался, но из-за возвращения Федора в Москву свадьбу не сыграли.
На родине актер поступил во ВГИК, но диплом так и не получил. Он вновь уехал из страны в Италию вместе с очередной любовью Натальей, где у пары родилась дочка Настя. Но вскоре молодые люди расстались.
Тель-Авив, Израиль
На любовном горизонте Федора появилась Инна, модель из Белорусии, которая выиграла в конкурсе поездку в Италию и осталась там жить. Несмотря на то, что Инна была замужем, влюбленные начали встречаться.
Инна родила Федору сына Арсения, однако в начале нулевых артист был вынужден вернуться в Москву ради больной матери и решил остаться на родине. Детей, живущих в Италии, он старается навещать.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктер Федор Дунаевский с сыном Степаном на премьере фильма "Хороший мальчик" в кинотеатре "Москва" в 2016 году
Актер Федор Дунаевский с сыном Степаном на премьере фильма "Хороший мальчик" в кинотеатре "Москва" в 2016 году
Любовь на родине
В Москве актер познакомился с Ириной, на которой вскоре женился. В семье родилось двое детей: сын Степан и дочь Нина. Оказалось, что у Федора есть еще старший сын. Он родился еще во время обучения Дунаевского в медицинском училище.
С мамой мальчика у Федора были несерьезные отношения, поэтому о своей беременности та говорить не стала, но артист все же старается поддерживать связь с наследником.
Впрочем, семейное счастье продлилось недолго: в 2022 году жена Ирина вдруг подала на развод, по суду она добилась того, чтобы дети остались жить с ней, а сам Федор съехал из их квартиры к отцу в подмосковные Мытищи.
В общем, можно сказать, что Федор, как и его сыгранный персонаж из фильма "Курьер", слегка потерялся: в Италии у него дом, дети и бизнес, в Израиле родственники, а в России – дети, работа актером и друзья. Вот только чувствует ли Федор себя счастливым после стольких лет скитаний – большой вопрос.