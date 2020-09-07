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https://ria.ru/20200907/konchalovskiy-1576866454.html
"Дорогих товарищей" Кончаловского показали в Венеции
Премьера исторической драмы Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" состоялась в понедельник утром на Венецианском кинофестивале, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T12:08
2020-09-07T12:08
культура
кино и сериалы
новости культуры
юлия высоцкая
андрей кончаловский
максим дунаевский
венецианский кинофестиваль
ссср
новочеркасск
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<strong>ВЕНЕЦИЯ, 7 сен - РИА Новости, Александр Логунов.</strong> Премьера исторической драмы Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" состоялась в понедельник утром на Венецианском кинофестивале, передает корреспондент РИА Новости.Показ картины, вошедшей в основной конкурс фестиваля, прошел первым утренним сеансом сразу на двух площадках кинобиеннале: в главном Большом зале Дворца кино и в соседнем зале Джардини. Всего же за два дня "Дорогих товарищей" покажут 15 раз.Несмотря на дождливое утро, кинозал заполнился на две трети от своей максимальной вместимости, и это при том, что ранее руководство фестиваля урезало число мест на всех сеансах ровно наполовину, чтобы обеспечить "шахматную" рассадку зрителей.Картину снабдили английскими и итальянскими субтитрами, для которых переводчикам пришлось побороться с привычными советскому человеку терминами и реалиями: "паек", "комсомольский актив", "обком", "воспитательно-разъяснительная работа".Картина, главную роль в которой сыграла супруга режиссера Юлия Высоцкая, основана на реальных событиях, произошедших в 1962 году в Новочеркасске, где во время забастовки были расстреляны рабочие. Героиня Высоцкой – убежденная коммунистка, деятель горкома партии, готовая до рукоприкладства защищать фигуру Сталина в споре с дочерью.В фильме воссоздана атмосфера южного советского города с характерными для эпохи особенностями: толкотней в гастрономе, телевизорами-пузырями типа "КВН", уличными афишами, музыкой. "Историчности" кинокартине добавляет и черно-белый квадратный кадр и статичная камера.Зрители встретили финальные титры фильма в сопровождении советского гимна Дунаевского аплодисментами.В июне 1962 года в Новочеркасске произошла забастовка рабочих электровозостроительного завода. 200 рабочих сталелитейного цеха прекратили работу и потребовали повышения зарплаты. Вскоре забастовка охватила весь завод. Около 5 тысяч бастующих перекрыли железнодорожную магистраль, связывающую Юг России с центром РСФСР. В городе начались митинги и стихийные беспорядки, толпа попыталась взять здание местного горкома. Выступление подавили силами армии и КГБ СССР. Информация о жертвах была засекречена. По официальным данным, частично рассекреченным только в конце 1980-х годов, при разгоне демонстрации было убито 26 человек, еще 87 человек получили ранения.
https://ria.ru/20200902/venetsiya-1576156210.html
https://ria.ru/20200906/italiya-1576523553.html
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кино и сериалы, новости культуры, юлия высоцкая, андрей кончаловский, максим дунаевский, венецианский кинофестиваль, ссср, новочеркасск

"Дорогих товарищей" Кончаловского показали в Венеции

12:08 07.09.2020
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© Фото : The Walt Disney Company Russia & CIS / Саша ГусовКадр из фильма "Дорогие товарищи!"
Кадр из фильма Дорогие товарищи! - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© Фото : The Walt Disney Company Russia & CIS / Саша Гусов
ВЕНЕЦИЯ, 7 сен - РИА Новости, Александр Логунов. Премьера исторической драмы Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" состоялась в понедельник утром на Венецианском кинофестивале, передает корреспондент РИА Новости.
Показ картины, вошедшей в основной конкурс фестиваля, прошел первым утренним сеансом сразу на двух площадках кинобиеннале: в главном Большом зале Дворца кино и в соседнем зале Джардини. Всего же за два дня "Дорогих товарищей" покажут 15 раз.
Несмотря на дождливое утро, кинозал заполнился на две трети от своей максимальной вместимости, и это при том, что ранее руководство фестиваля урезало число мест на всех сеансах ровно наполовину, чтобы обеспечить "шахматную" рассадку зрителей.
Картину снабдили английскими и итальянскими субтитрами, для которых переводчикам пришлось побороться с привычными советскому человеку терминами и реалиями: "паек", "комсомольский актив", "обком", "воспитательно-разъяснительная работа".
Картина, главную роль в которой сыграла супруга режиссера Юлия Высоцкая, основана на реальных событиях, произошедших в 1962 году в Новочеркасске, где во время забастовки были расстреляны рабочие. Героиня Высоцкой – убежденная коммунистка, деятель горкома партии, готовая до рукоприкладства защищать фигуру Сталина в споре с дочерью.
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Зрители встретили финальные титры фильма в сопровождении советского гимна Дунаевского аплодисментами.
В июне 1962 года в Новочеркасске произошла забастовка рабочих электровозостроительного завода. 200 рабочих сталелитейного цеха прекратили работу и потребовали повышения зарплаты. Вскоре забастовка охватила весь завод. Около 5 тысяч бастующих перекрыли железнодорожную магистраль, связывающую Юг России с центром РСФСР. В городе начались митинги и стихийные беспорядки, толпа попыталась взять здание местного горкома. Выступление подавили силами армии и КГБ СССР. Информация о жертвах была засекречена. По официальным данным, частично рассекреченным только в конце 1980-х годов, при разгоне демонстрации было убито 26 человек, еще 87 человек получили ранения.
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КультураКино и сериалыНовости культурыЮлия ВысоцкаяАндрей КончаловскийМаксим ДунаевскийВенецианский кинофестивальСССРНовочеркасск
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