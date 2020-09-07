https://ria.ru/20200907/konchalovskiy-1576866454.html

"Дорогих товарищей" Кончаловского показали в Венеции

Премьера исторической драмы Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" состоялась в понедельник утром на Венецианском кинофестивале, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T12:08

2020-09-07T12:08

2020-09-07T12:08

культура

кино и сериалы

новости культуры

юлия высоцкая

андрей кончаловский

максим дунаевский

венецианский кинофестиваль

ссср

новочеркасск

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<strong>ВЕНЕЦИЯ, 7 сен - РИА Новости, Александр Логунов.</strong> Премьера исторической драмы Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" состоялась в понедельник утром на Венецианском кинофестивале, передает корреспондент РИА Новости.Показ картины, вошедшей в основной конкурс фестиваля, прошел первым утренним сеансом сразу на двух площадках кинобиеннале: в главном Большом зале Дворца кино и в соседнем зале Джардини. Всего же за два дня "Дорогих товарищей" покажут 15 раз.Несмотря на дождливое утро, кинозал заполнился на две трети от своей максимальной вместимости, и это при том, что ранее руководство фестиваля урезало число мест на всех сеансах ровно наполовину, чтобы обеспечить "шахматную" рассадку зрителей.Картину снабдили английскими и итальянскими субтитрами, для которых переводчикам пришлось побороться с привычными советскому человеку терминами и реалиями: "паек", "комсомольский актив", "обком", "воспитательно-разъяснительная работа".Картина, главную роль в которой сыграла супруга режиссера Юлия Высоцкая, основана на реальных событиях, произошедших в 1962 году в Новочеркасске, где во время забастовки были расстреляны рабочие. Героиня Высоцкой – убежденная коммунистка, деятель горкома партии, готовая до рукоприкладства защищать фигуру Сталина в споре с дочерью.В фильме воссоздана атмосфера южного советского города с характерными для эпохи особенностями: толкотней в гастрономе, телевизорами-пузырями типа "КВН", уличными афишами, музыкой. "Историчности" кинокартине добавляет и черно-белый квадратный кадр и статичная камера.Зрители встретили финальные титры фильма в сопровождении советского гимна Дунаевского аплодисментами.В июне 1962 года в Новочеркасске произошла забастовка рабочих электровозостроительного завода. 200 рабочих сталелитейного цеха прекратили работу и потребовали повышения зарплаты. Вскоре забастовка охватила весь завод. Около 5 тысяч бастующих перекрыли железнодорожную магистраль, связывающую Юг России с центром РСФСР. В городе начались митинги и стихийные беспорядки, толпа попыталась взять здание местного горкома. Выступление подавили силами армии и КГБ СССР. Информация о жертвах была засекречена. По официальным данным, частично рассекреченным только в конце 1980-х годов, при разгоне демонстрации было убито 26 человек, еще 87 человек получили ранения.

https://ria.ru/20200902/venetsiya-1576156210.html

https://ria.ru/20200906/italiya-1576523553.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, юлия высоцкая, андрей кончаловский, максим дунаевский, венецианский кинофестиваль, ссср, новочеркасск