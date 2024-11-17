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Маэстро Валерий Гергиев стал обладателем премии "Легенда" - РИА Новости, 17.11.2024
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05:40 17.11.2024 (обновлено: 05:41 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/gergiev-1984212088.html
Маэстро Валерий Гергиев стал обладателем премии "Легенда"
Маэстро Валерий Гергиев стал обладателем премии "Легенда" - РИА Новости, 17.11.2024
Маэстро Валерий Гергиев стал обладателем премии "Легенда"
Народный артист РФ, глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев удостоен премии "Легенда", сообщается на сайте фестиваля музыкальных театров "Видеть... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T05:40
2024-11-17T05:41
россия
валерий гергиев
максим дунаевский
мариинский театр
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Народный артист РФ, глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев удостоен премии "Легенда", сообщается на сайте фестиваля музыкальных театров "Видеть музыку". Гала-концерт Девятого фестиваля музыкальных театров "Видеть музыку" и торжественная церемония, посвященная вручению премии "Легенда" прошли в пятницу в Бетховенском зале Большого театра России, говорится на сайте фестиваля. "Кульминацией вечера стало вручение премии "Легенда" выдающимся деятелям музыкального театра, чьи имена вписаны золотыми буквами в его мировую историю. Ими стали художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра Валерий Абисалович Гергиев", — говорится в сообщении. Премии также удостоены балерина, солистка Мариинского театра, балетмейстер и педагог Габриэла Комлева, композитор Максим Дунаевский, солист Иркутского музыкального театра и Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии Владимир Яковлев, оперная певица, солистка и педагог Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета Светлана Зализняк, главный дирижер Свердловского академического театра музыкальной комедии Борис Нодельман.
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россия, валерий гергиев, максим дунаевский, мариинский театр, большой театр
Россия, Валерий Гергиев, Максим Дунаевский, Мариинский театр, Большой театр
Маэстро Валерий Гергиев стал обладателем премии "Легенда"

Глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев удостоен премии "Легенда"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВалерий Гергиев в Концертном зале "Зарядье"
Валерий Гергиев в Концертном зале Зарядье - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Валерий Гергиев в Концертном зале "Зарядье". Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Народный артист РФ, глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев удостоен премии "Легенда", сообщается на сайте фестиваля музыкальных театров "Видеть музыку".
Гала-концерт Девятого фестиваля музыкальных театров "Видеть музыку" и торжественная церемония, посвященная вручению премии "Легенда" прошли в пятницу в Бетховенском зале Большого театра России, говорится на сайте фестиваля.
"Кульминацией вечера стало вручение премии "Легенда" выдающимся деятелям музыкального театра, чьи имена вписаны золотыми буквами в его мировую историю. Ими стали художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра Валерий Абисалович Гергиев", — говорится в сообщении.
Премии также удостоены балерина, солистка Мариинского театра, балетмейстер и педагог Габриэла Комлева, композитор Максим Дунаевский, солист Иркутского музыкального театра и Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии Владимир Яковлев, оперная певица, солистка и педагог Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета Светлана Зализняк, главный дирижер Свердловского академического театра музыкальной комедии Борис Нодельман.
Президент РФ Владимир Путин и дирижер - художественный руководитель и директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра, народный артист РФ Валерий Гергиев, награжденный орденом За заслуги перед отечеством II степени. 30 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Гергиев заверил Путина, что коллективы театров многое делают для регионов
30 мая, 17:51
 
РоссияВалерий ГергиевМаксим ДунаевскийМариинский театрБольшой театр
 
 
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