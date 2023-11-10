https://ria.ru/20231110/festvial-1908460268.html

Открылся фестиваль "Музыкальное сердце театра"

Открылся фестиваль "Музыкальное сердце театра" - РИА Новости, 10.11.2023

Открылся фестиваль "Музыкальное сердце театра"

В Кемерове стартовал фестиваль "Музыкальное сердце театра". Кузбасс впервые принимает мероприятие, рассказал РИА Новости президент форума, народный артист... РИА Новости, 10.11.2023

2023-11-10T06:00

2023-11-10T06:00

2023-11-10T06:00

культура

максим дунаевский

кемерово

россия

новокузнецк

брикс

театр

музыка

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. В Кемерове стартовал фестиваль "Музыкальное сердце театра". Кузбасс впервые принимает мероприятие, рассказал РИА Новости президент форума, народный артист России Максим Дунаевский. "В этом году наш фестиваль принимает Кузбасс. И город Кемерово, который уверенно идет к цели стать новой культурной столицей Сибири, будет центром притяжения ярких и талантливых людей в сфере музыкального театра", – отметил Дунаевский.В 2023 году организаторы приготовили специальную программу для иностранных гостей. "В рамках фестиваля состоится международная деловая программа "Музыкальный театр без границ" с участием представителей стран БРИКС, где мы обсудим перспективы развития сферы музыкального театра, обменяемся идеями и профессиональными контактами с отечественными и зарубежными практиками в области реализации творческих проектов", – сказал Дунаевский.Показы спектаклей, которых отобрали для финала, пройдут Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске с 10 по 19 ноября. На сценах Музыкального театра Кузбасса, театра драмы Кузбасса имени Луначарского, Новокузнецкого драматического театра и Прокопьевского драматического театра свои постановки представят труппы Санкт-Петербурга, Калининграда, Нижнего Новгорода, Омска, Новосибирска, Тюмени и Донецка.

https://ria.ru/20231107/festival-1907902925.html

кемерово

россия

новокузнецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

максим дунаевский, кемерово, россия, новокузнецк, брикс, театр, музыка