https://ria.ru/20231110/festvial-1908460268.html
Открылся фестиваль "Музыкальное сердце театра"
Открылся фестиваль "Музыкальное сердце театра" - РИА Новости, 10.11.2023
Открылся фестиваль "Музыкальное сердце театра"
В Кемерове стартовал фестиваль "Музыкальное сердце театра". Кузбасс впервые принимает мероприятие, рассказал РИА Новости президент форума, народный артист... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T06:00
2023-11-10T06:00
2023-11-10T06:00
культура
максим дунаевский
кемерово
россия
новокузнецк
брикс
театр
музыка
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. В Кемерове стартовал фестиваль "Музыкальное сердце театра". Кузбасс впервые принимает мероприятие, рассказал РИА Новости президент форума, народный артист России Максим Дунаевский. "В этом году наш фестиваль принимает Кузбасс. И город Кемерово, который уверенно идет к цели стать новой культурной столицей Сибири, будет центром притяжения ярких и талантливых людей в сфере музыкального театра", – отметил Дунаевский.В 2023 году организаторы приготовили специальную программу для иностранных гостей. "В рамках фестиваля состоится международная деловая программа "Музыкальный театр без границ" с участием представителей стран БРИКС, где мы обсудим перспективы развития сферы музыкального театра, обменяемся идеями и профессиональными контактами с отечественными и зарубежными практиками в области реализации творческих проектов", – сказал Дунаевский.Показы спектаклей, которых отобрали для финала, пройдут Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске с 10 по 19 ноября. На сценах Музыкального театра Кузбасса, театра драмы Кузбасса имени Луначарского, Новокузнецкого драматического театра и Прокопьевского драматического театра свои постановки представят труппы Санкт-Петербурга, Калининграда, Нижнего Новгорода, Омска, Новосибирска, Тюмени и Донецка.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим дунаевский, кемерово, россия, новокузнецк, брикс, театр, музыка
Культура, Максим Дунаевский, Кемерово, Россия, Новокузнецк, БРИКС, Театр, Музыка
Открылся фестиваль "Музыкальное сердце театра"
В Кемерове открылся фестиваль "Музыкальное сердце театра"
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. В Кемерове стартовал фестиваль "Музыкальное сердце театра". Кузбасс впервые принимает мероприятие, рассказал РИА Новости президент форума, народный артист России Максим Дунаевский.
«
"В этом году наш фестиваль принимает Кузбасс. И город Кемерово, который уверенно идет к цели стать новой культурной столицей Сибири, будет центром притяжения ярких и талантливых людей в сфере музыкального театра", – отметил Дунаевский.
В 2023 году организаторы приготовили специальную программу для иностранных гостей.
«
"В рамках фестиваля состоится международная деловая программа "Музыкальный театр без границ" с участием представителей стран БРИКС, где мы обсудим перспективы развития сферы музыкального театра, обменяемся идеями и профессиональными контактами с отечественными и зарубежными практиками в области реализации творческих проектов", – сказал Дунаевский.
Показы спектаклей, которых отобрали для финала, пройдут Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске с 10 по 19 ноября.
На сценах Музыкального театра Кузбасса, театра драмы Кузбасса имени Луначарского, Новокузнецкого драматического театра и Прокопьевского драматического театра свои постановки представят труппы Санкт-Петербурга, Калининграда, Нижнего Новгорода, Омска, Новосибирска, Тюмени и Донецка.
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