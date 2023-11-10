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Открылся фестиваль "Музыкальное сердце театра" - РИА Новости, 10.11.2023
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Культура
 
06:00 10.11.2023
https://ria.ru/20231110/festvial-1908460268.html
Открылся фестиваль "Музыкальное сердце театра"
Открылся фестиваль "Музыкальное сердце театра" - РИА Новости, 10.11.2023
Открылся фестиваль "Музыкальное сердце театра"
В Кемерове стартовал фестиваль "Музыкальное сердце театра". Кузбасс впервые принимает мероприятие, рассказал РИА Новости президент форума, народный артист... РИА Новости, 10.11.2023
2023-11-10T06:00
2023-11-10T06:00
культура
максим дунаевский
кемерово
россия
новокузнецк
брикс
театр
музыка
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. В Кемерове стартовал фестиваль "Музыкальное сердце театра". Кузбасс впервые принимает мероприятие, рассказал РИА Новости президент форума, народный артист России Максим Дунаевский. &quot;В этом году наш фестиваль принимает Кузбасс. И город Кемерово, который уверенно идет к цели стать новой культурной столицей Сибири, будет центром притяжения ярких и талантливых людей в сфере музыкального театра&quot;, – отметил Дунаевский.В 2023 году организаторы приготовили специальную программу для иностранных гостей. &quot;В рамках фестиваля состоится международная деловая программа &quot;Музыкальный театр без границ&quot; с участием представителей стран БРИКС, где мы обсудим перспективы развития сферы музыкального театра, обменяемся идеями и профессиональными контактами с отечественными и зарубежными практиками в области реализации творческих проектов&quot;, – сказал Дунаевский.Показы спектаклей, которых отобрали для финала, пройдут Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске с 10 по 19 ноября. На сценах Музыкального театра Кузбасса, театра драмы Кузбасса имени Луначарского, Новокузнецкого драматического театра и Прокопьевского драматического театра свои постановки представят труппы Санкт-Петербурга, Калининграда, Нижнего Новгорода, Омска, Новосибирска, Тюмени и Донецка.
https://ria.ru/20231107/festival-1907902925.html
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максим дунаевский, кемерово, россия, новокузнецк, брикс, театр, музыка
Культура, Максим Дунаевский, Кемерово, Россия, Новокузнецк, БРИКС, Театр, Музыка
Открылся фестиваль "Музыкальное сердце театра"

В Кемерове открылся фестиваль "Музыкальное сердце театра"

© Фото : пресс-служба фестиваля "Музыкальное сердце театра"Сцена из спектакля "Кошка, которая гуляет сама по себе"
Сцена из спектакля Кошка, которая гуляет сама по себе - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : пресс-служба фестиваля "Музыкальное сердце театра"
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. В Кемерове стартовал фестиваль "Музыкальное сердце театра". Кузбасс впервые принимает мероприятие, рассказал РИА Новости президент форума, народный артист России Максим Дунаевский.
«

"В этом году наш фестиваль принимает Кузбасс. И город Кемерово, который уверенно идет к цели стать новой культурной столицей Сибири, будет центром притяжения ярких и талантливых людей в сфере музыкального театра", – отметил Дунаевский.

© Фото : пресс-служба фестиваля "Музыкальное сердце театра"Сцена из спектакля "Призрак замка Кентервиль"
Сцена из спектакля Призрак замка Кентервиль - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото : пресс-служба фестиваля "Музыкальное сердце театра"
Сцена из спектакля "Призрак замка Кентервиль"
В 2023 году организаторы приготовили специальную программу для иностранных гостей.
«

"В рамках фестиваля состоится международная деловая программа "Музыкальный театр без границ" с участием представителей стран БРИКС, где мы обсудим перспективы развития сферы музыкального театра, обменяемся идеями и профессиональными контактами с отечественными и зарубежными практиками в области реализации творческих проектов", – сказал Дунаевский.

Показы спектаклей, которых отобрали для финала, пройдут Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске с 10 по 19 ноября.
На сценах Музыкального театра Кузбасса, театра драмы Кузбасса имени Луначарского, Новокузнецкого драматического театра и Прокопьевского драматического театра свои постановки представят труппы Санкт-Петербурга, Калининграда, Нижнего Новгорода, Омска, Новосибирска, Тюмени и Донецка.
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КультураМаксим ДунаевскийКемеровоРоссияНовокузнецкБРИКСТеатрМузыка
 
 
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