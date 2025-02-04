https://ria.ru/20250204/andreychenko-1997348140.html

"Такой вы ее не знали". Что рассказал о Наталье Андрейченко бывший муж

"Такой вы ее не знали". Что рассказал о Наталье Андрейченко бывший муж - РИА Новости, 04.02.2025

"Такой вы ее не знали". Что рассказал о Наталье Андрейченко бывший муж

Максим Дунаевский, бывший муж Натальи Андрейченко, раскрыл шокирующие подробности жизни знаменитой актрисы. Сегодня звезда "Мэри Поппинс" живет в Мексике,... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T17:00:00+03:00

2025-02-04T17:00:00+03:00

2025-02-04T17:00:00+03:00

шоубиз

наталья андрейченко

максим дунаевский

максимилиан шелл

швейцария

ссср

мексика

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Максим Дунаевский, бывший муж Натальи Андрейченко, раскрыл шокирующие подробности жизни знаменитой актрисы. Сегодня звезда "Мэри Поппинс" живет в Мексике, продает духовные практики и "ланчи со звездой". Однако ее бывший супруг утверждает — за глянцевым фасадом скрывается совсем другая история.Детство как приговорЕще в детстве Наталья Эдуардовна столкнулась с жестким воспитанием. Собственная мать, Лидия Васильевна, по словам актрисы, была замминистром образования СССР и настоящим кошмаром. "Когда я была пятилетней девочкой, мама почему-то была убеждена, что у меня керосиновая зависимость, — вспоминала Андрейченко. — А когда я начала проявлять естественное детское любопытство к собственному телу, она водила меня в психбольницу, показывала пациентов и пугала"."Вот только сейчас я поняла, что Натальи Андрейченко никогда бы не было, если бы не было такой зверской мамы. Противостоять этой умнейшей горе с тремя образованиями было так страшно. Я так ее боялась. Но если бы ее не было, и меня бы не было, и я бы никогда не смогла сыграть то, что играла." — признавалась актриса.Однако экс-супруг актрисы, композитор Максим Дунаевский, ставит под сомнение эти воспоминания. Он скептически относится к образу "матери-тирана", отмечая, что его бывшая теща, будучи завучем по профессии и характеру, никак не могла быть причастна к министерству образования СССР. Дунаевский предполагает, что актриса склонна преувеличивать негативную роль матери в своей жизни, сбрасывая на нее ответственность за собственные проблемы, в частности, пристрастие к алкоголю и запрещенным веществам. Не исключено, что именно на фоне этих зависимостей у Андрейченко и возникли такие мрачные воспоминания."Наташа всегда была на грани разума, и, судя по всему, сейчас у нее эта грань стерлась. Боюсь, как бы она не сошла с ума… В жизни Наташи было много алкоголя. Даже наркотики не обошли ее стороной. Она открыто об этом говорит. Ни одному алкоголику не удается без потерь выбраться из этого омута. У многих из них психические отклонения и скверный характер", — заявил он в интервью для Экспресс-газетыЭкспрессивный брак с ДунаевскимОтношения Натальи Андрейченко и Максима Дунаевского были бурными и полными драматизма. Познакомившись на съемках фильма "Мэри Поппинс, до свидания", 25-летняя актриса и 36-летний композитор закрутили страстный роман и сыграли свадьбу в 1982 году, а 25 ноября того же 82-го года у пары родился сын. Однако семейная жизнь оказалась далека от идиллии. Ревность, измены со стороны Дунаевского — все это создавало напряженность в отношениях.В 1988 году брак распался по инициативе Андрейченко, которая увлеклась Максимилианом Шеллом. Разрыв, несмотря на новую любовь актрисы, был болезненным для обоих. Интересно, что, по словам Дунаевского, он не препятствовал разводу, уважая чувства бывшей супруги. Андрейченко же, несмотря на то, что сама подала на развод, затаила обиду на Дунаевского за то, что он легко согласился на разрыв.Звездный брак с ШелломВторой муж, австрийский актер и кинорежиссер, обладатель "Оскара" Максимилиан Шелл, был старше Натальи на 26 лет. Брак длился 20 лет — с 1985 по 2005 год. В 1989 году у пары появилась дочь Настасья. Все опять разрушила неверность: Шелл нашел себе молодую любовницу и честно признался жене."После развода Шелл оставил Наталье столько денег, что их хватило бы на целую жизнь, — утверждает Дунаевский. — Более того, у нее был шикарный дом в Мексике".Однако в наследстве Шелла, умершего в 2014 году, актриса не получила ни цента после долгих судебных разбирательств.Предательство сына?Семейная жизнь Натальи Эдуардовны, к сожалению, не стала исключением из правила, подтверждая старую истину: скелеты в шкафу есть у всех. Отношения с сыном сложились тоже драматично.В 2014 году разразился скандал, связанный с обвинениями в адрес сына актрисы, Дмитрия. Андрейченко обратилась в полицию Швейцарии с заявлением о краже миллиона долларов с ее банковского счета.Актриса, вставшая на путь просветления и называющая себя духовным наставником, инициировала возбуждение уголовного дела против родного сына. Отец Дмитрия, Максим Дунаевский, в интервью "Комсомольской правде" высказал свою точку зрения на конфликт: "Я очень сильно переживал из-за этой ситуации, — признался Дунаевский — Наташа ко мне приезжала, мы все обсудили. И я так же, как она, тогда ненавидел сына за то, что он сделал. По горячим следам отправил ему злобное письмо. Он мне ответил: "Папа, все не так, как говорит мама. Я не бандит с большой дороги". Потом я узнал, что он прав. Ведь просто так взять и снять деньги с чужого счета без разрешения невозможно." — признался композитор.По словам Дунаевского, Дмитрий не подделывал документы и действовал в рамках закона. Андрейченко сама официально доверила сыну управление своими финансами. Дмитрий, работавший в банке и возглавлявший отдел инвестиций, пытался приумножить капитал, но неудачно. "Дмитрий хотел как лучше: заработать и всем дать — и себе, и маме. Но не получилось. Это всегда риски… Другое дело, Наташе, наверное, не надо было сразу все деньги доверять", — рассуждал композитор. Он также выразил сожаление по поводу случившегося, но подчеркнул, что в действиях Дмитрия нет состава преступления.Отношения с дочерьюОтношения с дочерью Настасьей также оказались далеки от безоблачных. По словам Натальи Андрейченко, у Настасьи еще в школьные годы начались ментальные проблемы, которые, по мнению актрисы, передались девочке от отца, Максимилиана Шелла.Однажды девочка разбудила родителей среди ночи. "Она говорит: "Пожалуйста, не ходите на второй этаж, потому что там два трупа: Михаил и Илея. Я их зарезала ножом"", — рассказывала Андрейченко в программе "Эксклюзив" на Первом канале. Это шокирующее заявление заставило родителей обратиться за помощью к специалистам. Настасью поместили в психиатрическую клинику, что, по словам актрисы, сильно повлияло на их отношения. "Ну, не было у меня другого выхода. Ее забрали надолго. Конечно, она мне этого не простила", — вспоминает Андрейченко.Состояние Настасьи со временем ухудшалось. Актриса утверждает, что дочь до сих пор страдает от недуга, который удается контролировать лишь с помощью сильных препаратов.После развода родителей в 2005 году Настасья осталась жить в США. В юности она мечтала об актерской карьере, даже снялась в нескольких эпизодах, но в 16 лет родила дочь Лео-Магдалину и окончательно оставила мысли о кино. С отцом своего ребенка Настасья рассталась.В эфире передачи "Секрет на миллион" Наталья Андрейченко открыто рассказала о том, что у нее были отношения с парнем, за которого она хотела выдать замуж свою дочь. Актриса подчеркнула, что на момент их романа молодой человек уже не встречался с Настасьей."Да. Отношения были. С тем человеком, за которого я хотела выдать замуж свою дочь. Мы случайно познакомились у моего друга, австрийского олигарха. Он был в шоке, когда случайно узнал, что я мама его бывшей девушки. А дочь меня потом еще во всем и обвинила. Я сказала ей: "Настенька, ты его все время выгоняешь. Что ты от меня теперь хочешь?" — призналась Наталья Андрейченко Лере Кудрявцевой.Позже Настасья с дочкой переехала в подаренный отцом дом в Австрии, и, по слухам, вышла замуж за австрийца и ведет уединенный образ жизни.От советской звезды до мексиканского гуруБлистательная Мэри Поппинс, незабываемая Леди Макбет Мценского уезда, пронзительная героиня "Военно-полевого романа" — такой ее помнят миллионы зрителей. Но сегодня 68-летняя Андрейченко предпочитает называть себя духовным наставником и продает курсы по "поиску баланса в жизни".Сейчас Андрейченко живет в Мексике, где продает свои духовные практики. Курсы актрисы обещают научить "сохранять красоту и здоровье" и "находить баланс в жизни". Стоимость варьируется от 3,5 до 7 тысяч рублей. Также с 2012 года актриса стала вегетарианкой и начала практиковать сыроедение.История Натальи Андрейченко — это путь от всенародной любви до противоречивой современной реальности. Сегодня она продолжает жить по своим правилам, продавая "рецепты счастья" в социальных сетях. Осталось только понять — нашла ли она сама этот рецепт?

швейцария

ссср

мексика

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наталья андрейченко, максим дунаевский, максимилиан шелл, швейцария, ссср, мексика