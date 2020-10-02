https://ria.ru/20201002/soyuzmultfilm-1578060743.html

Фестиваль мультконцертов "Союзмультфильм" пройдет в 26 городах России

Первый всероссийский фестиваль мультконцертов "Союзмультфильм" пройдет в 26 городах России с середины ноября по конец декабря, сообщила пресс-служба студии. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T07:24

2020-10-02T07:24

2020-10-02T07:24

культура

ольга любимова

кино и сериалы

новости культуры

геннадий гладков

юлиана слащева

союзмультфильм

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Первый всероссийский фестиваль мультконцертов "Союзмультфильм" пройдет в 26 городах России с середины ноября по конец декабря, сообщила пресс-служба студии.Выдающиеся работы отечественной анимации будут показаны на большом экране в сопровождении симфонического оркестра."Просмотр анимационного фильма под аккомпанемент симфонического оркестра – замечательный формат, который будет интересен как любителям классической музыки, так и знатокам кино – и каждый здесь может открыть для себя что-то новое. А для детей "Мультконцерт" - настоящее погружение в атмосферу сказки: "живое" исполнение по своему эффекту превосходит во много раз любые современные технологии", - приводит пресс-служба слова министра культуры РФ Ольги Любимовой.В программе мультконцерта будут показаны "Чебурашка", "Бременские музыканты, "Ну, погоди!", "Летучий корабль", "Щелкунчик", "Каникулы Бонифация", "Как Львенок и Черепаха пели песню" и другие. Мелодии, написанные лучшими композиторами своего времени - Максимом Дунаевским, Геннадием Гладковым, Владимиром Шаинским и другими, - прозвучат в исполнении симфонического оркестра, а любимые и всеми узнаваемые песни споют детские ансамбли."Российская классическая мультипликация всегда славилась своим блестящими музыкальными произведениями, которые создавались для анимационных фильмов лучшими композиторами с мировыми именами и достойны оркестрового исполнения. Вкупе с анимационным рядом "Мультконцерт" становится совершенно отдельным произведением искусства, который, благодаря живому музыкальному сопровождению позволяет еще ярче сопереживать происходящему на экране и открывать новые грани любимых мультфильмов", - отметила председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.Начиная с 2020 года всероссийский фестиваль "Союзмультфильм" станет ежегодным.

https://ria.ru/20200915/kharlamov-1577248466.html

https://ria.ru/20200601/1572165835.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга любимова, кино и сериалы, новости культуры, геннадий гладков, юлиана слащева, союзмультфильм