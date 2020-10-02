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https://ria.ru/20201002/soyuzmultfilm-1578060743.html
Фестиваль мультконцертов "Союзмультфильм" пройдет в 26 городах России
Первый всероссийский фестиваль мультконцертов "Союзмультфильм" пройдет в 26 городах России с середины ноября по конец декабря, сообщила пресс-служба студии. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T07:24
2020-10-02T07:24
культура
ольга любимова
кино и сериалы
новости культуры
геннадий гладков
юлиана слащева
союзмультфильм
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Первый всероссийский фестиваль мультконцертов "Союзмультфильм" пройдет в 26 городах России с середины ноября по конец декабря, сообщила пресс-служба студии.Выдающиеся работы отечественной анимации будут показаны на большом экране в сопровождении симфонического оркестра."Просмотр анимационного фильма под аккомпанемент симфонического оркестра – замечательный формат, который будет интересен как любителям классической музыки, так и знатокам кино – и каждый здесь может открыть для себя что-то новое. А для детей "Мультконцерт" - настоящее погружение в атмосферу сказки: "живое" исполнение по своему эффекту превосходит во много раз любые современные технологии", - приводит пресс-служба слова министра культуры РФ Ольги Любимовой.В программе мультконцерта будут показаны "Чебурашка", "Бременские музыканты, "Ну, погоди!", "Летучий корабль", "Щелкунчик", "Каникулы Бонифация", "Как Львенок и Черепаха пели песню" и другие. Мелодии, написанные лучшими композиторами своего времени - Максимом Дунаевским, Геннадием Гладковым, Владимиром Шаинским и другими, - прозвучат в исполнении симфонического оркестра, а любимые и всеми узнаваемые песни споют детские ансамбли."Российская классическая мультипликация всегда славилась своим блестящими музыкальными произведениями, которые создавались для анимационных фильмов лучшими композиторами с мировыми именами и достойны оркестрового исполнения. Вкупе с анимационным рядом "Мультконцерт" становится совершенно отдельным произведением искусства, который, благодаря живому музыкальному сопровождению позволяет еще ярче сопереживать происходящему на экране и открывать новые грани любимых мультфильмов", - отметила председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.Начиная с 2020 года всероссийский фестиваль "Союзмультфильм" станет ежегодным.
https://ria.ru/20200915/kharlamov-1577248466.html
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ольга любимова, кино и сериалы, новости культуры, геннадий гладков, юлиана слащева, союзмультфильм

Фестиваль мультконцертов "Союзмультфильм" пройдет в 26 городах России

07:24 02.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФестиваль анимации и развлечений "Мультимир" на ВДНХ
Фестиваль анимации и развлечений Мультимир на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Первый всероссийский фестиваль мультконцертов "Союзмультфильм" пройдет в 26 городах России с середины ноября по конец декабря, сообщила пресс-служба студии.
Выдающиеся работы отечественной анимации будут показаны на большом экране в сопровождении симфонического оркестра.
"Просмотр анимационного фильма под аккомпанемент симфонического оркестра – замечательный формат, который будет интересен как любителям классической музыки, так и знатокам кино – и каждый здесь может открыть для себя что-то новое. А для детей "Мультконцерт" - настоящее погружение в атмосферу сказки: "живое" исполнение по своему эффекту превосходит во много раз любые современные технологии", - приводит пресс-служба слова министра культуры РФ Ольги Любимовой.
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В программе мультконцерта будут показаны "Чебурашка", "Бременские музыканты, "Ну, погоди!", "Летучий корабль", "Щелкунчик", "Каникулы Бонифация", "Как Львенок и Черепаха пели песню" и другие. Мелодии, написанные лучшими композиторами своего времени - Максимом Дунаевским, Геннадием Гладковым, Владимиром Шаинским и другими, - прозвучат в исполнении симфонического оркестра, а любимые и всеми узнаваемые песни споют детские ансамбли.
"Российская классическая мультипликация всегда славилась своим блестящими музыкальными произведениями, которые создавались для анимационных фильмов лучшими композиторами с мировыми именами и достойны оркестрового исполнения. Вкупе с анимационным рядом "Мультконцерт" становится совершенно отдельным произведением искусства, который, благодаря живому музыкальному сопровождению позволяет еще ярче сопереживать происходящему на экране и открывать новые грани любимых мультфильмов", - отметила председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.
Начиная с 2020 года всероссийский фестиваль "Союзмультфильм" станет ежегодным.
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КультураОльга ЛюбимоваКино и сериалыНовости культурыГеннадий ГладковЮлиана СлащеваСоюзмультфильм
 
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