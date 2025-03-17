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Муж с долгами, инсульт и поздняя любовь: как живет Татьяна Буланова - РИА Новости, 17.03.2025
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18:54 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/bulanova-2005534645.html
Муж с долгами, инсульт и поздняя любовь: как живет Татьяна Буланова
Муж с долгами, инсульт и поздняя любовь: как живет Татьяна Буланова - РИА Новости, 17.03.2025
Муж с долгами, инсульт и поздняя любовь: как живет Татьяна Буланова
Голос девяностых, икона российской эстрады и женщина, которая заставляла плакать всю страну — Татьяне Булановой исполнилось 56. Почему она до сих пор платит... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:54:00+03:00
2025-03-17T18:54:00+03:00
шоубиз
санкт-петербург
москва
татьяна буланова
владислав радимов
максим дунаевский
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Голос девяностых, икона российской эстрады и женщина, которая заставляла плакать всю страну — Татьяне Булановой исполнилось 56. Почему она до сих пор платит кредиты, на что потратил 50 миллионов ее молодой муж и как певица восстановилась после инсульта — в нашем материале.От библиотеки до эстрадыДевочка из семьи военного моряка явно не готовилась к сцене. Будущая звезда дисциплинированно училась на библиотекаря и тихо работала в Военно-морской академии. Кто бы мог подумать, что эта скромная ленинградка в итоге станет голосом целого поколения?Переломом стал 1989 год — случайное прослушивание в школе-студии мюзик-холла и знакомство с Николаем Тагриным. Его группа "Летний сад" нуждалась в вокалистке, а жизнь Татьяны — в решительных переменах. Девушка забросила библиотеку и выбрала музыку.От слез до танцев и ресторанаКто не вздрагивал от проникновенного "Не плачь" в 1990-м? С этой душераздирающей баллады началась слава Татьяны Булановой — нежной "плачущей певицы". Но в 1996-м она удивила всех: бросила грусть ради танцевальных хитов. "Мой ненаглядный" взял "Золотой граммофон", а "Мой сон" с DJ Цветкоff в 2000-м перевернул чарты.Дальше — больше: дуэты, альбомы, эксперименты вроде "Не отпускай меня" для шансона и свежие работы — "Таня, дыши!" (2023) и "Камео" (2024).Актерская карьера Татьяны сложилась своеобразно — мелькая в фильмах и сериалах, она чаще всего играла... саму себя. Зато стала прототипом героини сериала "Никогда не говори "Никогда"", где звучали ее главные хиты. Зажигала в шоу — от "Танцев со звездами" с Ляшенко до "Дуэтов", где спела с Бузовой "Сильную женщину". Выступила с Максимом Дунаевским и Виктором Салтыковым, от которого в юности сама фанатела. А в 2022-м Буланова шокировала новым поворотом — открыла ресторан "Гастрономика по-новому" в Питере. Кто сказал, что певицы не могут быть рестораторами?Когда руководитель стал мужемСоюз с Николаем Тагриным казался идеальным браком-партнерством. Руководитель группы "Летний сад" разглядел в Татьяне не только талантливую вокалистку, но и будущую жену.Познакомившись в 1989-м, пара поженилась в 1992-м после двух лет совместной работы. В 1993 году родился сын Александр, и семейная идиллия, казалось, будет длиться вечно. Но 13 лет спустя, в 2005-м, брак распался. Причина? Новая любовь Татьяны — футболист Владислав Радимов. Надо отдать должное Тагрину — он принял разрыв с достоинством, без скандалов, и сохранил с бывшей женой деловые отношения.Правда, с сыном отношения испортились — Александр быстро подружился с отчимом, что Тагрин воспринял как предательство. Семь лет отец и сын не общались. Может, так проявляется мужская гордость? Или это была тихая месть Булановой?Футболист, измены и горькое расставаниеВладислав Радимов стал второй главой в семейной истории Булановой. В 2005-м пара официально оформила отношения, а в 2006-м у них родился сын Никита. Одиннадцать лет казалось, что этот союз — на всю жизнь. Но что-то пошло не так.В СМИ появились сообщения об изменах Радимова. Причем Татьяна узнала о неверности мужа из... телепередачи! Как выяснилось позже, футболист вел параллельную жизнь целых семь лет. В 2016-м пара развелась. Радимов, по его словам, оставил Булановой почти все имущество, но заблокировал ее телефон. Сохранить дружеские отношения, как с первым мужем, не получилось.Сама Татьяна позже откровенно призналась: причина развода была "некрасивой", а супруг "любил только себя". К тому же ему нужна была "более мягкая, более домашняя" жена. А она, несмотря на хрупкий образ, оказалась сильной женщиной.Когда здоровье подводитАпрель 2020-го стал черной полосой для певицы. Одиннадцатого числа ее экстренно госпитализировали в петербургский Институт кардиологии с подозрением на инсульт и поместили в реанимацию.Врачи диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения. Причиной могли стать постоянные стрессы, напряженный график и возрастные изменения. А ведь тревожные звоночки были и раньше — периодически немела левая рука, но Татьяна списывала это на защемление нерва.Болезнь заставила пересмотреть образ жизни. Буланова полностью отказалась от вредных привычек, наладила режим питания и начала заниматься спортом. Комплексный подход не только помог восстановиться после болезни, но и избавиться от набранных в период лечения килограммов.Косметология или пластика?Певица не скрывает, что регулярно ходит к косметологу. Ей подобрали персональный коктейль из мезотерапии, лазерных процедур и ботокса — ровно столько, чтобы морщины отступили, а лицо осталось живым. "У меня целая программа, разработанная специалистом", — делится она. К этому добавляет свои правила: "Я строго следую схеме ухода, никогда не курила и держусь подальше от задымленных мест. К этому добавляю полноценный сон и позитивный настрой. По-моему, это работает: я не чувствую свой возраст и внутри остаюсь той же девчонкой, которой была в 25!"Но после 2018 года что-то изменилось. Соцсети загудели: овал лица стал четче, брови приподнялись, подбородок обрел новый контур. Поклонники гадали: пластика или мастерство косметологов?Хирург Максимильян Абозин предположил подтяжку лица и блефаропластику, добавив в список лазерную шлифовку, филлеры и нити. Другой эксперт, Иван Воздвиженский, заметил перемены в веках, а старые фото намекают на ринопластику: родинка на щеке пропала, нос стал изящнее.Молодой мужНовая глава в личной жизни началась для Татьяны в 2019-м, когда после концерта "Удачные песни" в Санкт-Петербурге Анна Семенович познакомила ее с предпринимателем Валерием Рудневым. Разница в возрасте — 19 лет — не стала препятствием для развития отношений.Пара официально зарегистрировала брак в загсе на Английской набережной 2 июня 2023 года. Свадебный подарок молодого супруга впечатлил всех — ресторан в центре Северной столицы стоимостью около 50 миллионов рублей.Сейчас Татьяна называет себя абсолютно счастливой: "Из всех моих мужей Валерий — самый лучший". Он понимает ее, угадывает вкусы и искренне любит. Единственная проблема — расстояние. Руднев живет и работает в Москве, а Буланова не хочет уезжать из родного Петербурга. Плюс концерты и гастроли, возобновившиеся после 12-летнего перерыва. Видятся супруги, когда певица приезжает в столицу на съемки или выступления.Буланова платит за двоих?Январь 2025-го принес хорошие новости — гонорары Булановой, по данным СМИ, выросли благодаря моде на хиты 90-х. Хотя конкретные суммы певица не раскрывает, известно, что в 2024 году ее годовой доход составил 3,6 миллиона рублей из 13 различных источников.При этом звезда ведет на удивление скромный образ жизни. Ездит на такси класса "эконом", сама занимается уборкой дома и каждый месяц выплачивает кредит в 45 тысяч рублей. "Иногда беру деньги в долг, но всегда отрабатываю и отдаю", — признается Татьяна. Откуда этот кредит? Точных ответов нет, но сумма намекает на потребительский заем в 1–2 миллиона — возможно, на ремонт дома, студийные записи или поддержку сыновей. При таком доходе она могла бы закрыть его разом, но, похоже, предпочитает держать финансы в балансе.А вот ее молодой муж столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. К октябрю 2024-го долги Руднева достигли 10,7 миллиона рублей: 8,9 миллиона — кредиты, остальное — штрафы и налоги. Его компания ООО "ББ-Галерея" задолжала ФНС 805 тысяч рублей и находится в процессе ликвидации.Буланова защищает супруга, утверждая, что информация о долгах преувеличена: "Это, по сути, даже не долги, а поручительство какое-то из прошлого, из прошлой жизни". Она подчеркивает, что самостоятельно обеспечивает свою команду и не просит у мужа денег на концертные наряды или зарплаты сотрудникам.Выходит, что 56-летняя звезда фактически содержит 37-летнего супруга? Или это временные трудности в его бизнесе? В любом случае певица, кажется, не слишком обеспокоена этой ситуацией и продолжает строить карьеру и личное счастье.
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санкт-петербург, москва, татьяна буланова, владислав радимов, максим дунаевский, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Шоубиз, Санкт-Петербург, Москва, Татьяна Буланова, Владислав Радимов, Максим Дунаевский, Федеральная налоговая служба (ФНС России)

Муж с долгами, инсульт и поздняя любовь: как живет Татьяна Буланова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Татьяна Буланова
Певица Татьяна Буланова - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Голос девяностых, икона российской эстрады и женщина, которая заставляла плакать всю страну — Татьяне Булановой исполнилось 56. Почему она до сих пор платит кредиты, на что потратил 50 миллионов ее молодой муж и как певица восстановилась после инсульта — в нашем материале.

От библиотеки до эстрады

Девочка из семьи военного моряка явно не готовилась к сцене. Будущая звезда дисциплинированно училась на библиотекаря и тихо работала в Военно-морской академии. Кто бы мог подумать, что эта скромная ленинградка в итоге станет голосом целого поколения?
Переломом стал 1989 год — случайное прослушивание в школе-студии мюзик-холла и знакомство с Николаем Тагриным. Его группа "Летний сад" нуждалась в вокалистке, а жизнь Татьяны — в решительных переменах. Девушка забросила библиотеку и выбрала музыку.
© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкПевица Татьяна Буланова
Певица Татьяна Буланова - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Певица Татьяна Буланова

От слез до танцев и ресторана

Кто не вздрагивал от проникновенного "Не плачь" в 1990-м? С этой душераздирающей баллады началась слава Татьяны Булановой — нежной "плачущей певицы". Но в 1996-м она удивила всех: бросила грусть ради танцевальных хитов. "Мой ненаглядный" взял "Золотой граммофон", а "Мой сон" с DJ Цветкоff в 2000-м перевернул чарты.
Дальше — больше: дуэты, альбомы, эксперименты вроде "Не отпускай меня" для шансона и свежие работы — "Таня, дыши!" (2023) и "Камео" (2024).
© Татьяна БулановаКадр из видеоклипа к песне "Только ты" Татьяны Булановой
Кадр из видеоклипа к песне Только ты Татьяны Булановой - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Татьяна Буланова
Кадр из видеоклипа к песне "Только ты" Татьяны Булановой
Актерская карьера Татьяны сложилась своеобразно — мелькая в фильмах и сериалах, она чаще всего играла... саму себя. Зато стала прототипом героини сериала "Никогда не говори "Никогда"", где звучали ее главные хиты. Зажигала в шоу — от "Танцев со звездами" с Ляшенко до "Дуэтов", где спела с Бузовой "Сильную женщину". Выступила с Максимом Дунаевским и Виктором Салтыковым, от которого в юности сама фанатела. А в 2022-м Буланова шокировала новым поворотом — открыла ресторан "Гастрономика по-новому" в Питере. Кто сказал, что певицы не могут быть рестораторами?

Когда руководитель стал мужем

Союз с Николаем Тагриным казался идеальным браком-партнерством. Руководитель группы "Летний сад" разглядел в Татьяне не только талантливую вокалистку, но и будущую жену.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Татьяна Буланова
Певица Татьяна Буланова - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Татьяна Буланова
Познакомившись в 1989-м, пара поженилась в 1992-м после двух лет совместной работы. В 1993 году родился сын Александр, и семейная идиллия, казалось, будет длиться вечно. Но 13 лет спустя, в 2005-м, брак распался. Причина? Новая любовь Татьяны — футболист Владислав Радимов. Надо отдать должное Тагрину — он принял разрыв с достоинством, без скандалов, и сохранил с бывшей женой деловые отношения.
Правда, с сыном отношения испортились — Александр быстро подружился с отчимом, что Тагрин воспринял как предательство. Семь лет отец и сын не общались. Может, так проявляется мужская гордость? Или это была тихая месть Булановой?
© РИА Новости / Замир Усманов | Перейти в медиабанкТатьяна Буланова и Владислав Радимов
Татьяна Буланова и Владислав Радимов - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Замир Усманов
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Татьяна Буланова и Владислав Радимов

Футболист, измены и горькое расставание

Владислав Радимов стал второй главой в семейной истории Булановой. В 2005-м пара официально оформила отношения, а в 2006-м у них родился сын Никита. Одиннадцать лет казалось, что этот союз — на всю жизнь. Но что-то пошло не так.
В СМИ появились сообщения об изменах Радимова. Причем Татьяна узнала о неверности мужа из... телепередачи! Как выяснилось позже, футболист вел параллельную жизнь целых семь лет. В 2016-м пара развелась. Радимов, по его словам, оставил Булановой почти все имущество, но заблокировал ее телефон. Сохранить дружеские отношения, как с первым мужем, не получилось.
© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкСтарший тренер "Зенита-2" Владислав Радимов
Старший тренер Зенита-2 Владислав Радимов - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Старший тренер "Зенита-2" Владислав Радимов
Сама Татьяна позже откровенно призналась: причина развода была "некрасивой", а супруг "любил только себя". К тому же ему нужна была "более мягкая, более домашняя" жена. А она, несмотря на хрупкий образ, оказалась сильной женщиной.

Когда здоровье подводит

Апрель 2020-го стал черной полосой для певицы. Одиннадцатого числа ее экстренно госпитализировали в петербургский Институт кардиологии с подозрением на инсульт и поместили в реанимацию.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПевица Татьяна Буланова перед началом шоу "Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты" в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве
Певица Татьяна Буланова перед началом шоу Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Певица Татьяна Буланова перед началом шоу "Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты" в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве
Врачи диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения. Причиной могли стать постоянные стрессы, напряженный график и возрастные изменения. А ведь тревожные звоночки были и раньше — периодически немела левая рука, но Татьяна списывала это на защемление нерва.
Болезнь заставила пересмотреть образ жизни. Буланова полностью отказалась от вредных привычек, наладила режим питания и начала заниматься спортом. Комплексный подход не только помог восстановиться после болезни, но и избавиться от набранных в период лечения килограммов.
© Татьяна БулановаКадр из видеоклипа к песне "Только ты" Татьяны Булановой
Кадр из видеоклипа к песне Только ты Татьяны Булановой - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Татьяна Буланова
Кадр из видеоклипа к песне "Только ты" Татьяны Булановой

Косметология или пластика?

Певица не скрывает, что регулярно ходит к косметологу. Ей подобрали персональный коктейль из мезотерапии, лазерных процедур и ботокса — ровно столько, чтобы морщины отступили, а лицо осталось живым. "У меня целая программа, разработанная специалистом", — делится она. К этому добавляет свои правила: "Я строго следую схеме ухода, никогда не курила и держусь подальше от задымленных мест. К этому добавляю полноценный сон и позитивный настрой. По-моему, это работает: я не чувствую свой возраст и внутри остаюсь той же девчонкой, которой была в 25!"
© SuperКадр из программы "Алена, блин!" на YouTube-канале Super
Кадр из программы Алена, блин! на YouTube-канале Super - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Super
Кадр из программы "Алена, блин!" на YouTube-канале Super
Но после 2018 года что-то изменилось. Соцсети загудели: овал лица стал четче, брови приподнялись, подбородок обрел новый контур. Поклонники гадали: пластика или мастерство косметологов?
Хирург Максимильян Абозин предположил подтяжку лица и блефаропластику, добавив в список лазерную шлифовку, филлеры и нити. Другой эксперт, Иван Воздвиженский, заметил перемены в веках, а старые фото намекают на ринопластику: родинка на щеке пропала, нос стал изящнее.

Молодой муж

Новая глава в личной жизни началась для Татьяны в 2019-м, когда после концерта "Удачные песни" в Санкт-Петербурге Анна Семенович познакомила ее с предпринимателем Валерием Рудневым. Разница в возрасте — 19 лет — не стала препятствием для развития отношений.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАнна Семенович
Анна Семенович - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Анна Семенович
Пара официально зарегистрировала брак в загсе на Английской набережной 2 июня 2023 года. Свадебный подарок молодого супруга впечатлил всех — ресторан в центре Северной столицы стоимостью около 50 миллионов рублей.
Сейчас Татьяна называет себя абсолютно счастливой: "Из всех моих мужей Валерий — самый лучший". Он понимает ее, угадывает вкусы и искренне любит. Единственная проблема — расстояние. Руднев живет и работает в Москве, а Буланова не хочет уезжать из родного Петербурга. Плюс концерты и гастроли, возобновившиеся после 12-летнего перерыва. Видятся супруги, когда певица приезжает в столицу на съемки или выступления.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевица Татьяна Буланова
Певица Татьяна Буланова - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Певица Татьяна Буланова

Буланова платит за двоих?

Январь 2025-го принес хорошие новости — гонорары Булановой, по данным СМИ, выросли благодаря моде на хиты 90-х. Хотя конкретные суммы певица не раскрывает, известно, что в 2024 году ее годовой доход составил 3,6 миллиона рублей из 13 различных источников.
При этом звезда ведет на удивление скромный образ жизни. Ездит на такси класса "эконом", сама занимается уборкой дома и каждый месяц выплачивает кредит в 45 тысяч рублей. "Иногда беру деньги в долг, но всегда отрабатываю и отдаю", — признается Татьяна. Откуда этот кредит? Точных ответов нет, но сумма намекает на потребительский заем в 1–2 миллиона — возможно, на ремонт дома, студийные записи или поддержку сыновей. При таком доходе она могла бы закрыть его разом, но, похоже, предпочитает держать финансы в балансе.
© Sputnik | Перейти в медиабанкПевица Татьяна Буланова
Певица Татьяна Буланова - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Певица Татьяна Буланова
А вот ее молодой муж столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. К октябрю 2024-го долги Руднева достигли 10,7 миллиона рублей: 8,9 миллиона — кредиты, остальное — штрафы и налоги. Его компания ООО "ББ-Галерея" задолжала ФНС 805 тысяч рублей и находится в процессе ликвидации.
Буланова защищает супруга, утверждая, что информация о долгах преувеличена: "Это, по сути, даже не долги, а поручительство какое-то из прошлого, из прошлой жизни". Она подчеркивает, что самостоятельно обеспечивает свою команду и не просит у мужа денег на концертные наряды или зарплаты сотрудникам.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКонцертная программа «Песни для любимых» в Кремле
Концертная программа «Песни для любимых» в Кремле - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Концертная программа «Песни для любимых» в Кремле
Выходит, что 56-летняя звезда фактически содержит 37-летнего супруга? Или это временные трудности в его бизнесе? В любом случае певица, кажется, не слишком обеспокоена этой ситуацией и продолжает строить карьеру и личное счастье.
 
ШоубизСанкт-ПетербургМоскваТатьяна БулановаВладислав РадимовМаксим ДунаевскийФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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