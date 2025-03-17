https://ria.ru/20250317/bulanova-2005534645.html

Муж с долгами, инсульт и поздняя любовь: как живет Татьяна Буланова

Муж с долгами, инсульт и поздняя любовь: как живет Татьяна Буланова - РИА Новости, 17.03.2025

Муж с долгами, инсульт и поздняя любовь: как живет Татьяна Буланова

Голос девяностых, икона российской эстрады и женщина, которая заставляла плакать всю страну — Татьяне Булановой исполнилось 56. Почему она до сих пор платит... РИА Новости, 17.03.2025

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Голос девяностых, икона российской эстрады и женщина, которая заставляла плакать всю страну — Татьяне Булановой исполнилось 56. Почему она до сих пор платит кредиты, на что потратил 50 миллионов ее молодой муж и как певица восстановилась после инсульта — в нашем материале.От библиотеки до эстрадыДевочка из семьи военного моряка явно не готовилась к сцене. Будущая звезда дисциплинированно училась на библиотекаря и тихо работала в Военно-морской академии. Кто бы мог подумать, что эта скромная ленинградка в итоге станет голосом целого поколения?Переломом стал 1989 год — случайное прослушивание в школе-студии мюзик-холла и знакомство с Николаем Тагриным. Его группа "Летний сад" нуждалась в вокалистке, а жизнь Татьяны — в решительных переменах. Девушка забросила библиотеку и выбрала музыку.От слез до танцев и ресторанаКто не вздрагивал от проникновенного "Не плачь" в 1990-м? С этой душераздирающей баллады началась слава Татьяны Булановой — нежной "плачущей певицы". Но в 1996-м она удивила всех: бросила грусть ради танцевальных хитов. "Мой ненаглядный" взял "Золотой граммофон", а "Мой сон" с DJ Цветкоff в 2000-м перевернул чарты.Дальше — больше: дуэты, альбомы, эксперименты вроде "Не отпускай меня" для шансона и свежие работы — "Таня, дыши!" (2023) и "Камео" (2024).Актерская карьера Татьяны сложилась своеобразно — мелькая в фильмах и сериалах, она чаще всего играла... саму себя. Зато стала прототипом героини сериала "Никогда не говори "Никогда"", где звучали ее главные хиты. Зажигала в шоу — от "Танцев со звездами" с Ляшенко до "Дуэтов", где спела с Бузовой "Сильную женщину". Выступила с Максимом Дунаевским и Виктором Салтыковым, от которого в юности сама фанатела. А в 2022-м Буланова шокировала новым поворотом — открыла ресторан "Гастрономика по-новому" в Питере. Кто сказал, что певицы не могут быть рестораторами?Когда руководитель стал мужемСоюз с Николаем Тагриным казался идеальным браком-партнерством. Руководитель группы "Летний сад" разглядел в Татьяне не только талантливую вокалистку, но и будущую жену.Познакомившись в 1989-м, пара поженилась в 1992-м после двух лет совместной работы. В 1993 году родился сын Александр, и семейная идиллия, казалось, будет длиться вечно. Но 13 лет спустя, в 2005-м, брак распался. Причина? Новая любовь Татьяны — футболист Владислав Радимов. Надо отдать должное Тагрину — он принял разрыв с достоинством, без скандалов, и сохранил с бывшей женой деловые отношения.Правда, с сыном отношения испортились — Александр быстро подружился с отчимом, что Тагрин воспринял как предательство. Семь лет отец и сын не общались. Может, так проявляется мужская гордость? Или это была тихая месть Булановой?Футболист, измены и горькое расставаниеВладислав Радимов стал второй главой в семейной истории Булановой. В 2005-м пара официально оформила отношения, а в 2006-м у них родился сын Никита. Одиннадцать лет казалось, что этот союз — на всю жизнь. Но что-то пошло не так.В СМИ появились сообщения об изменах Радимова. Причем Татьяна узнала о неверности мужа из... телепередачи! Как выяснилось позже, футболист вел параллельную жизнь целых семь лет. В 2016-м пара развелась. Радимов, по его словам, оставил Булановой почти все имущество, но заблокировал ее телефон. Сохранить дружеские отношения, как с первым мужем, не получилось.Сама Татьяна позже откровенно призналась: причина развода была "некрасивой", а супруг "любил только себя". К тому же ему нужна была "более мягкая, более домашняя" жена. А она, несмотря на хрупкий образ, оказалась сильной женщиной.Когда здоровье подводитАпрель 2020-го стал черной полосой для певицы. Одиннадцатого числа ее экстренно госпитализировали в петербургский Институт кардиологии с подозрением на инсульт и поместили в реанимацию.Врачи диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения. Причиной могли стать постоянные стрессы, напряженный график и возрастные изменения. А ведь тревожные звоночки были и раньше — периодически немела левая рука, но Татьяна списывала это на защемление нерва.Болезнь заставила пересмотреть образ жизни. Буланова полностью отказалась от вредных привычек, наладила режим питания и начала заниматься спортом. Комплексный подход не только помог восстановиться после болезни, но и избавиться от набранных в период лечения килограммов.Косметология или пластика?Певица не скрывает, что регулярно ходит к косметологу. Ей подобрали персональный коктейль из мезотерапии, лазерных процедур и ботокса — ровно столько, чтобы морщины отступили, а лицо осталось живым. "У меня целая программа, разработанная специалистом", — делится она. К этому добавляет свои правила: "Я строго следую схеме ухода, никогда не курила и держусь подальше от задымленных мест. К этому добавляю полноценный сон и позитивный настрой. По-моему, это работает: я не чувствую свой возраст и внутри остаюсь той же девчонкой, которой была в 25!"Но после 2018 года что-то изменилось. Соцсети загудели: овал лица стал четче, брови приподнялись, подбородок обрел новый контур. Поклонники гадали: пластика или мастерство косметологов?Хирург Максимильян Абозин предположил подтяжку лица и блефаропластику, добавив в список лазерную шлифовку, филлеры и нити. Другой эксперт, Иван Воздвиженский, заметил перемены в веках, а старые фото намекают на ринопластику: родинка на щеке пропала, нос стал изящнее.Молодой мужНовая глава в личной жизни началась для Татьяны в 2019-м, когда после концерта "Удачные песни" в Санкт-Петербурге Анна Семенович познакомила ее с предпринимателем Валерием Рудневым. Разница в возрасте — 19 лет — не стала препятствием для развития отношений.Пара официально зарегистрировала брак в загсе на Английской набережной 2 июня 2023 года. Свадебный подарок молодого супруга впечатлил всех — ресторан в центре Северной столицы стоимостью около 50 миллионов рублей.Сейчас Татьяна называет себя абсолютно счастливой: "Из всех моих мужей Валерий — самый лучший". Он понимает ее, угадывает вкусы и искренне любит. Единственная проблема — расстояние. Руднев живет и работает в Москве, а Буланова не хочет уезжать из родного Петербурга. Плюс концерты и гастроли, возобновившиеся после 12-летнего перерыва. Видятся супруги, когда певица приезжает в столицу на съемки или выступления.Буланова платит за двоих?Январь 2025-го принес хорошие новости — гонорары Булановой, по данным СМИ, выросли благодаря моде на хиты 90-х. Хотя конкретные суммы певица не раскрывает, известно, что в 2024 году ее годовой доход составил 3,6 миллиона рублей из 13 различных источников.При этом звезда ведет на удивление скромный образ жизни. Ездит на такси класса "эконом", сама занимается уборкой дома и каждый месяц выплачивает кредит в 45 тысяч рублей. "Иногда беру деньги в долг, но всегда отрабатываю и отдаю", — признается Татьяна. Откуда этот кредит? Точных ответов нет, но сумма намекает на потребительский заем в 1–2 миллиона — возможно, на ремонт дома, студийные записи или поддержку сыновей. При таком доходе она могла бы закрыть его разом, но, похоже, предпочитает держать финансы в балансе.А вот ее молодой муж столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. К октябрю 2024-го долги Руднева достигли 10,7 миллиона рублей: 8,9 миллиона — кредиты, остальное — штрафы и налоги. Его компания ООО "ББ-Галерея" задолжала ФНС 805 тысяч рублей и находится в процессе ликвидации.Буланова защищает супруга, утверждая, что информация о долгах преувеличена: "Это, по сути, даже не долги, а поручительство какое-то из прошлого, из прошлой жизни". Она подчеркивает, что самостоятельно обеспечивает свою команду и не просит у мужа денег на концертные наряды или зарплаты сотрудникам.Выходит, что 56-летняя звезда фактически содержит 37-летнего супруга? Или это временные трудности в его бизнесе? В любом случае певица, кажется, не слишком обеспокоена этой ситуацией и продолжает строить карьеру и личное счастье.

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санкт-петербург, москва, татьяна буланова, владислав радимов, максим дунаевский, федеральная налоговая служба (фнс россии)