https://ria.ru/20240330/filmy-1936646711.html

"Ненормальный", "Сказки Гофмана" и "Летучий корабль": наше кино на экранах

Фильмы весной - 2024

"Ненормальный", "Сказки Гофмана" и "Летучий корабль": наше кино на экранах

Российское кино уверенно занимает лидерские позиции в прокате. О трех крупных релизах, которые можно посмотреть уже в эти выходные, — в материале РИА Новости. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T08:00

2024-03-30T08:00

2024-03-30T08:19

культура

кино и сериалы

александр яценко

екатерина вилкова

леонид ярмольник

санкт-петербург

китай

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936643690_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e2a2875516ac1fb41cd9ce16cf1e2965.jpg

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Анастасия Силкина. Российское кино уверенно занимает лидерские позиции в прокате. О трех крупных релизах, которые можно посмотреть уже в эти выходные, — в материале РИА Новости."Ненормальный": дети и родителиПремьера недели — фильм "Ненормальный", вдохновленный, как отмечают создатели, реальной историей.Мама Коли уже не верит, что врожденная болезнь сына отступит. Но ее новый знакомый Юрий намерен поставить мальчика на ноги с помощью уникальной системы гимнастики. Во время занятий случайно выясняется, что у Коли музыкальный дар, и обучение игре на фортепиано становится еще одним этапом на пути к выздоровлению.Впереди у Коли — престижный конкурс пианистов в Китае, первое свидание и масса препятствий, преодолеть которые помогут целительная сила музыки и отцовской любви.Картина — дебютный полный метр режиссера Ильи Маланина."Передо мной стояла интересная задача: увлекательно рассказать историю про пианиста. С крепкой драматургией героя и не заостряясь при этом на классической музыке. Присутствовала неуверенность — насколько это получится сделать удачно, по-зрительски", — признался он.Роль Юрия сыграл звезда фильмов "Аритмия" и "Праведник" Александр Яценко."Наш фильм — о детях и родителях, о том, как важно почувствовать, когда ребенка пора отпустить, и о том, есть ли разница, родной ты отец или нет, если твои чувства — настоящие, отцовские", — объяснил актер.В фильме сыграла китайская актриса Сюй Шиюэ. Несколько лет назад она училась в Санкт-Петербурге, но к съемкам пришлось активно восстанавливать знание русского языка. Актриса признается: с Россией у нее особая связь и было приятно работать с командой."Очень внимательное и скрупулезное отношение группы к съемкам произвело на меня глубокое впечатление. Помню, в первый съемочный день актерам пришлось измерить рукава одежды, чтобы в следующей сцене длина не отличалась. Такому серьезному и строгому подходу стоит поучиться", — отметила Сюй Шиюэ.Часть съемок проходила в Шанхае летом 2023-го. "Ненормальный" стал первым иностранным кинопроектом в Китае после завершения пандемии.Китайская часть съемочной группы насчитывала более 300 человек."В Китае по-особенному относятся к съемкам, для них это огромное событие, — рассказал Александр Яценко. — Первый и последний съемочные дни сопровождались торжественными церемониями. В первый день все молились ветру, небу, земле, разбрасывали бутафорские колоски. А после съемок для нас устроили просто грандиозный пир"."Сказки Гофмана": история про неуверенных людей"У моей мамы было любимое выражение, когда я пыталась ей что-нибудь приврать: "Только не рассказывай сказки Гофмана!" — пояснила сценарист и режиссер Тина Баркалая. — В картине я решила рассказать абсолютно реальную историю, но сказочно".Начало нулевых. Неприметная москвичка Надежда Страхова (Екатерина Вилкова) замужем за провинциалом Виталиком (Максим Стоянов), который как бы сделал ей одолжение ради типовой хрущевки. Чтобы содержать маленькую семью, Надя работает по утрам в районной библиотеке и вечерами в театральном гардеробе. Хозяин очередного пальто Гарик (Евгений Цыганов) — человек из мира рекламы и кино. Он замечает, что у Нади очень красивые руки с невероятной пластикой. Это неожиданно меняет жизнь героини."Несмотря на то что в нашей истории главная — женщина, здесь все-таки про неуверенных в себе людей, включая и Виталика, и Гарика. Этот неуверенный в себе человек, как правило, живет в каждом из нас. Кто-то его прикрывает внешней уверенностью, кто-то нет", — считает актриса Екатерина Вилкова.Руки, ставшие центром сюжета, принадлежат самой актрисе. "В какой-то момент вызвали дублера для рук. Но оказалось, что руки нашей Кати гораздо лучше", — отметила Тина Баркалая."Летучий корабль": старые песни на новый ладАвторы семейной сказки "Летучий корабль" вдохновлялись одноименным советским мультфильмом Гарри Бардина.Сюжет примерно повторяется: царь (Леонид Ярмольник) собирается выдать дочь Забаву (Ксения Трейстер) за немилого ей Полкана (Андрей Бурковский). Только тут он не стар, хорош собой и зовется на заграничный манер "Поль". К тому же единственный наследник богача (Федор Добронравов). Но царевне по душе простой матрос Иван (Александр Метелкин). Подготовка к съемкам, по словам режиссера Ильи Учителя, заняла полтора года, сценарий переписывали трижды. Актеров подбирали не менее тщательно. Например, пробы на роль Ивана Александра Метелкина продолжались десять месяцев. Ксению Трейстер тоже не сразу утвердили как Забаву.В целом на картину ушло более трех лет — много времени понадобилось на монтаж кадров со сложными эффектами. Сценой финального боя занимались с разницей в год в трех разных местах — в павильонах и на натуре. На монтаже были кадры из пяти слоев."Летучий корабль снимали в декорациях. Надо было сделать так, будто он в движении. Вокруг летают персонажи, снятые в хромакейном павильоне, снизу лезут люди (их снимали на натуре)", — рассказал Илья Учитель.Любимые многими поколениями песни на музыку Максима Дунаевского зазвучали по-новому. К ним добавились такие хиты, как "Хоп хэй лала лэй" и "На заре"."Мы вплели в историю песни, которые практически так же узнаваемы, как из мультика, и переаранжировали в стилистике нашего фильма", — пояснил режиссер.За Забаву спела актриса Анна Пересильд, за Ивана — рэпер Федук."Мы с Федором Добронравовым валялись в ногах у Ильи и просили частушки или танец, но он не разрешил. Сказал, что не хочет, чтобы зритель уходил с картины еще до ее конца", — пошутил Леонид Ярмольник.Чей вокал не понадобилось дублировать, так это Леди Джейн: эту роль сыграла Полина Гагарина. Ей пришлось восемь часов провести в клетке, так что теперь певице не страшна даже центрифуга космонавтов.Во время съемок Александр Метелкин стал отцом. Дочь назвал в честь главной героини — Забава.

https://ria.ru/20240307/dobronravov-1930959122.html

санкт-петербург

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Анастасия Силкина

Анастасия Силкина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Силкина

кино и сериалы, александр яценко, екатерина вилкова, леонид ярмольник, санкт-петербург, китай, россия, евгений цыганов, федор добронравов, кино, культура, новости культуры, лучшие фильмы, что посмотреть , кинотеатры, афиша - культура