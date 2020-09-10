Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200910/dolina-1576918296.html
Биография Ларисы Долиной
Эстрадная и джазовая певица Лариса Александровна Долина (настоящая фамилия – Кудельман) родилась 10 сентября 1955 года в Баку (Азербайджан). Ее детство прошло в РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T01:31
2020-09-10T01:31
лариса долина
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576122230_0:0:2935:1651_1400x0_80_0_0_876ba47ebd3f223d9100f93b34e7f7c3.jpg
Эстрадная и джазовая певица Лариса Александровна Долина (настоящая фамилия – Кудельман) <a href="https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/75509/ДОЛИНА" target="_blank">родилась 10 сентября 1955 года в Баку</a> (Азербайджан). Ее детство прошло в Одессе. В возрасте шести лет Долина <a href="https://www.jazzmap.ru/band/larisa-dolina-vokal.php" target="_blank">поступила в музыкальную школу</a> и окончила ее по классу виолончели. В 1984 году <a href="https://mega-stars.ru/music_stars/dolina.php" target="_blank">окончила эстрадное отделение</a> Московского музыкального училища (ныне Российская академия музыки) имени Гнесиных. Музыкальная карьера певицы началась в 1971 году в эстрадном оркестре "Мы одесситы". Долина работала в оркестрах Константина Орбеляна, Полада Бюльбюль оглы. В 1978 году она <a href="http://ria.ru/culture/20100910/274285337.html" target="_blank">заняла второе место</a> на Всероссийском конкурсе исполнителей советской песни. После чего певицу пригласил в свой коллектив известный джазовый пианист и композитор Анатолий Кролл. В период работы с оркестром в 1979 году Долина получила специальный приз на конкурсе эстрадной песни в Таллине, в 1981 году – Гран-при в номинации "за лучшее исполнение песни" на фестивале в Чехословакии. В 1981 году вместе с певцом Вейландом Роддом в проекте Кролла "Антология джазового вокала" Долина гастролировала с аншлагами по всему СССР.С 1985 года певица стала выступать с сольными программами, поменяв джазовый репертуар на репертуар популярной эстрадной музыки. Долина поставила несколько концертных программ "Затяжной прыжок" (1985), "Контрасты" (1987), "Льдинка" (1989), "Маленькая женщина" (1990), "К 20-летию творческой деятельности" (1992), "Что хочу, то и пою" (1992). В 1995 году она <a href="https://newsmuz.com/news_3_23938.htm" target="_blank">представила программу</a> "Я не нравлюсь себе. В 1996 году была представлена программа "Погода в доме", в 1997 году – "Хочу быть любимой".В 2002 году Долина вместе с оркестром Игоря Бутмана провела в концертном зале "Россия" джазовые вечера под названием "Карнавал джаза".В 2011 году Долина подготовила новую концертную программу "Сны экстраверта".Певица <a href="http://ria.ru/photolents/20100514/234321960.html" target="_blank">выступала в мюзиклах</a>. В начале 1990-х годов она исполнила главную женскую роль в рок-опере "Джордано" на музыку Лоры Квинт, где в главной мужской роли выступил Валерий Леонтьев.В 2010 году Долина исполнила главную роль вместе с артистом Дмитрием Харатьяном в мюзикле Максима Дунаевского "Любовь и шпионаж".В 2013 году она <a href="http://ria.ru/culture/20131005/968011867.html" target="_blank">появилась</a> образе Мамы Мортон в мюзикле "Чикаго" на Бродвее, а затем на премьере мюзикла в Москве.В августе 2015 года <a href="http://ria.ru/culture/20150831/1218082743.html" target="_blank">была хедлайнером</a> финального дня фестиваля Koktebel Jazz Party. В августе 2020 года она также <a href="https://ria.ru/20200825/dolina-1576248095.html" target="_blank">принимала участие</a> в фестивале Koktebel Jazz Party. 30 апреля 2020 года Долина <a href="https://ria.ru/20200430/1570798548.html" target="_blank">открыла</a> благотворительный онлайн-марафон Doctor Jazz Party, средства от которого были направлены в помощь российским больницам в условиях борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Певица <a href="https://rusradio.ru/artists/larisa-dolina" target="_blank">записала свыше 20 студийных альбомов</a>. Среди них – "Затяжной прыжок" (1985), "Карточный домик" (1988), "Льдинка" (1993), " Долина. В долине страстей" (1995), "Погода в доме" (1997), Carnival of Jazz (2002), "Острова любви" (2003), "Обожженная душа" (2006), Rout 55 (2010). Лариса Долина <a href="http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/star/1307/works/" target="_blank">снимается в кино</a>. В 1978 году она сыграла небольшую роль певицы в кинофильме "Бархатный сезон". В 1983 году <a href="https://ria.ru/person_Larisa_Dolina" target="_blank">Долина</a> появилась в роли Клементины Фернандес в фильме Карена Шахназарова "Мы из джаза". Она также играла роли королевы Анны Австрийской в "Старых песнях о главном-3" (1998), Уитни Хьюстон в "Старых песнях о главном. Постскриптум" (2001), а также главную роль в комедии "С Новым годом, с новым счастьем!" (2003), снималась в фильмах "1-й Скорый" (2006), "Первый дома" (2007), "Красота требует" (2008),"Жги" (2017), "Любовь и сакс"(2017) и др.Песни в исполнении Долиной звучат в таких кинофильмах, как "Принцесса цирка" (1982), "Чародеи" (1982), "Остров погибших кораблей" (1987), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987), "Настя" (1993), "Только раз" (2001), "Большие девочки" (2006) и др.В декабре 2019 года Лариса Долина <a href="https://ria.ru/20191212/1562315365.html" target="_blank">спела</a> знаменитую "Колыбельную медведицы" в новой серии мультфильма "Умка". Певица <a href="https://sochi.com/news/5959/347417/" target="_blank">принимает участие</a> в телевизионных проектах. В 2010 году Долина была членом жюри на фестивале "Голосящий КиВиН". В 2013 году она стала победительницей проекта "Универсальный артист", куда сначала вошла как член жюри. В 2015 году принимала участие в телевизионном шоу "Вместе с дельфинами" на Первом канале. В 2020 году <a href="https://www.ntv.ru/novosti/2330084/" target="_blank">участвовала</a> в шоу "Маска" на НТВ. Долина <a href="https://www.vesti.ru/article/1843680" target="_blank">продюсировала</a> проект "Хит" на телеканале "Россия 1".Лариса Долина <a href="http://www.mgik.org/sveden/struct/10599" target="_blank">ведет педагогическую деятельность</a>. В 2016 году она <a href="https://lenta.ru/news/2016/07/14/ld/" target="_blank">заняла пост</a> заведующей кафедрой эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры (МГИК). В 2020 году выпускники певицы <a href="https://ria.ru/20200904/dolina-1576805374.html" target="_blank">прошли "слепые" прослушивания</a> в новый сезон шоу "Голос". Творчество Ларисы Долиной было <a href="http://kremlin.ru/acts/bank/11922" target="_blank">отмечено различными наградами</a>. В 1998 году она была удостоена звания Народная артистка РФ. Певица была награждена российскими орденами Почета (<a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/22824" target="_blank">2005</a>) и Дружбы (<a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810260026?index=11&amp;rangeSize=1" target="_blank">2018</a>). В 1991 году она была удостоена титула "Лучшая певица страны" на всесоюзном конкурсе "Профи". Певица является обладательницей национальной музыкальной <a href="http://ovacija.org/history/ceremony/index.html" target="_blank">премии</a> "Овация" (1994, 1996, 1997, 1998), "Золотой граммофон" (<a href="https://www.kommersant.ru/doc/187838" target="_blank">1997</a>, <a href="https://rusradio.ru/news/radio/zolotoi-grammofon-2005" target="_blank">2005</a>).В 2014 году Долина была <a href="http://ria.ru/culture/20141020/1029143212.html" target="_blank">отмечена премией</a> фестиваля кинокомедий "Улыбнись, Россия!" в номинации "За все хорошее". У певицы есть дочь от брака с джазовым музыкантом Анатолием Миончинским. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576122230_102:0:2833:2048_1400x0_80_0_0_af29abbfe313eb0d5f0530583995a6fe.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лариса долина, справки

Биография Ларисы Долиной

01:31 10.09.2020
27
© РИА Новости / Евгений БиятовПевица Лариса Долина выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
Певица Лариса Долина выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Эстрадная и джазовая певица Лариса Александровна Долина (настоящая фамилия – Кудельман) родилась 10 сентября 1955 года в Баку (Азербайджан). Ее детство прошло в Одессе.
В возрасте шести лет Долина поступила в музыкальную школу и окончила ее по классу виолончели.
В 1984 году окончила эстрадное отделение Московского музыкального училища (ныне Российская академия музыки) имени Гнесиных.
Музыкальная карьера певицы началась в 1971 году в эстрадном оркестре "Мы одесситы". Долина работала в оркестрах Константина Орбеляна, Полада Бюльбюль оглы.
В 1978 году она заняла второе место на Всероссийском конкурсе исполнителей советской песни. После чего певицу пригласил в свой коллектив известный джазовый пианист и композитор Анатолий Кролл. В период работы с оркестром в 1979 году Долина получила специальный приз на конкурсе эстрадной песни в Таллине, в 1981 году – Гран-при в номинации "за лучшее исполнение песни" на фестивале в Чехословакии. В 1981 году вместе с певцом Вейландом Роддом в проекте Кролла "Антология джазового вокала" Долина гастролировала с аншлагами по всему СССР.
С 1985 года певица стала выступать с сольными программами, поменяв джазовый репертуар на репертуар популярной эстрадной музыки. Долина поставила несколько концертных программ "Затяжной прыжок" (1985), "Контрасты" (1987), "Льдинка" (1989), "Маленькая женщина" (1990), "К 20-летию творческой деятельности" (1992), "Что хочу, то и пою" (1992).
В 1995 году она представила программу "Я не нравлюсь себе. В 1996 году была представлена программа "Погода в доме", в 1997 году – "Хочу быть любимой".
В 2002 году Долина вместе с оркестром Игоря Бутмана провела в концертном зале "Россия" джазовые вечера под названием "Карнавал джаза".
В 2011 году Долина подготовила новую концертную программу "Сны экстраверта".
Певица выступала в мюзиклах. В начале 1990-х годов она исполнила главную женскую роль в рок-опере "Джордано" на музыку Лоры Квинт, где в главной мужской роли выступил Валерий Леонтьев.
В 2010 году Долина исполнила главную роль вместе с артистом Дмитрием Харатьяном в мюзикле Максима Дунаевского "Любовь и шпионаж".
В 2013 году она появилась образе Мамы Мортон в мюзикле "Чикаго" на Бродвее, а затем на премьере мюзикла в Москве.
В августе 2015 года была хедлайнером финального дня фестиваля Koktebel Jazz Party. В августе 2020 года она также принимала участие в фестивале Koktebel Jazz Party.
30 апреля 2020 года Долина открыла благотворительный онлайн-марафон Doctor Jazz Party, средства от которого были направлены в помощь российским больницам в условиях борьбы с распространением коронавируса COVID-19.
Певица записала свыше 20 студийных альбомов. Среди них – "Затяжной прыжок" (1985), "Карточный домик" (1988), "Льдинка" (1993), " Долина. В долине страстей" (1995), "Погода в доме" (1997), Carnival of Jazz (2002), "Острова любви" (2003), "Обожженная душа" (2006), Rout 55 (2010).
Лариса Долина снимается в кино. В 1978 году она сыграла небольшую роль певицы в кинофильме "Бархатный сезон". В 1983 году Долина появилась в роли Клементины Фернандес в фильме Карена Шахназарова "Мы из джаза". Она также играла роли королевы Анны Австрийской в "Старых песнях о главном-3" (1998), Уитни Хьюстон в "Старых песнях о главном. Постскриптум" (2001), а также главную роль в комедии "С Новым годом, с новым счастьем!" (2003), снималась в фильмах "1-й Скорый" (2006), "Первый дома" (2007), "Красота требует" (2008),"Жги" (2017), "Любовь и сакс"(2017) и др.
Песни в исполнении Долиной звучат в таких кинофильмах, как "Принцесса цирка" (1982), "Чародеи" (1982), "Остров погибших кораблей" (1987), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987), "Настя" (1993), "Только раз" (2001), "Большие девочки" (2006) и др.
В декабре 2019 года Лариса Долина спела знаменитую "Колыбельную медведицы" в новой серии мультфильма "Умка".
Певица принимает участие в телевизионных проектах. В 2010 году Долина была членом жюри на фестивале "Голосящий КиВиН".
В 2013 году она стала победительницей проекта "Универсальный артист", куда сначала вошла как член жюри.
В 2015 году принимала участие в телевизионном шоу "Вместе с дельфинами" на Первом канале.
В 2020 году участвовала в шоу "Маска" на НТВ. Долина продюсировала проект "Хит" на телеканале "Россия 1".
Лариса Долина ведет педагогическую деятельность. В 2016 году она заняла пост заведующей кафедрой эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры (МГИК). В 2020 году выпускники певицы прошли "слепые" прослушивания в новый сезон шоу "Голос".
Творчество Ларисы Долиной было отмечено различными наградами. В 1998 году она была удостоена звания Народная артистка РФ.
Певица была награждена российскими орденами Почета (2005) и Дружбы (2018).
В 1991 году она была удостоена титула "Лучшая певица страны" на всесоюзном конкурсе "Профи".
Певица является обладательницей национальной музыкальной премии "Овация" (1994, 1996, 1997, 1998), "Золотой граммофон" (1997, 2005).
В 2014 году Долина была отмечена премией фестиваля кинокомедий "Улыбнись, Россия!" в номинации "За все хорошее".
У певицы есть дочь от брака с джазовым музыкантом Анатолием Миончинским.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
000000
Обсудить 0
Лариса ДолинаСправки
Рекомендуем
Флаг ОПЕК
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК)
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Ефремов сообщил, что Пашаев больше не будет его адвокатом
Писатель Светлана Алексиевич
В Минске на свободе остался лишь один член президиума КС оппозиции
Самый большой флаг Украины в Киеве
Экс-депутат Рады заявил о возможном прекращении существования Украины
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
"Гегемонистские фантазии": Пушков жестко ответил Госдепу США
Автомобиль скорой помощи
Врач назвал версию внезапной смерти невесты в день свадьбы в Дагестане
Актер Саша Барон Коэн, исполнитель роли Бората
Стали известны подробности фильма "Борат 2"
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
В Мексике обнаружили обезглавленное тело журналиста
Официальный интернет-портал государственных услуг
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей через госуслуги
Вооруженные пираты на берегу моря
Случаи захвата и освобождения пиратами судов с россиянами на борту
Офис Deutsche Bank
США оштрафовали "дочку" Deutsche Bank из-за нарушения "крымских санкций"
Автомобиль испанской полиции
На нудистском пляже ограбили и изнасиловали 52-летнюю туристку
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Эксперт рассказал, как Ефремов может использовать подставу Пашаева
Чипсы
Назван способ сделать вредную пищу полезной
Вид города Триполи, Ливия
США обеспокоены вовлеченностью России в дела Ливии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:32Кинолог рассказал, как действовать при встрече с бездомными собаками
03:32"Гегемонистские фантазии": Пушков жестко ответил Госдепу США
03:05Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей через госуслуги
03:02В Мексике обнаружили обезглавленное тело журналиста
02:34Эксперт рассказал, как Ефремов может использовать подставу Пашаева
02:07Экс-депутат Рады заявил о возможном прекращении существования Украины
02:03Эксперт рассказал, какие настройки в смартфоне лучше не трогать
02:00Назван способ сделать вредную пищу полезной
01:50Число жертв COVID-19 в мире превысило 900 тысяч
01:09Врач назвал версию внезапной смерти невесты в день свадьбы в Дагестане
00:16Ефремов сообщил, что Пашаев больше не будет его адвокатом
23:58Евросоюз призвал завершить диалог Сербии и Косово под своей эгидой
23:32Трамп уверен, что спас миллионы американцев от коронавируса
23:18В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов
23:14Водителям рассказали, как их могут "подловить" за невнимательность
23:03В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:59СМИ: бразильский штат намерен исследовать российскую вакцину от COVID-19
22:59Тихановскую наградили на Международном экономическом форуме в Польше
22:55Экс-глава Офиса президента Украины покинул страну, опасаясь расправы
22:42Российские МиГ-29 перехватили самолеты ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Лента новостейМолния