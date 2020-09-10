https://ria.ru/20200910/dolina-1576918296.html

Биография Ларисы Долиной

Эстрадная и джазовая певица Лариса Александровна Долина (настоящая фамилия – Кудельман) родилась 10 сентября 1955 года в Баку (Азербайджан). Ее детство прошло в РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T01:31

2020-09-10T01:31

2020-09-10T01:31

лариса долина

справки

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Эстрадная и джазовая певица Лариса Александровна Долина (настоящая фамилия – Кудельман) <a href="https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/75509/ДОЛИНА" target="_blank">родилась 10 сентября 1955 года в Баку</a> (Азербайджан). Ее детство прошло в Одессе. В возрасте шести лет Долина <a href="https://www.jazzmap.ru/band/larisa-dolina-vokal.php" target="_blank">поступила в музыкальную школу</a> и окончила ее по классу виолончели. В 1984 году <a href="https://mega-stars.ru/music_stars/dolina.php" target="_blank">окончила эстрадное отделение</a> Московского музыкального училища (ныне Российская академия музыки) имени Гнесиных. Музыкальная карьера певицы началась в 1971 году в эстрадном оркестре "Мы одесситы". Долина работала в оркестрах Константина Орбеляна, Полада Бюльбюль оглы. В 1978 году она <a href="http://ria.ru/culture/20100910/274285337.html" target="_blank">заняла второе место</a> на Всероссийском конкурсе исполнителей советской песни. После чего певицу пригласил в свой коллектив известный джазовый пианист и композитор Анатолий Кролл. В период работы с оркестром в 1979 году Долина получила специальный приз на конкурсе эстрадной песни в Таллине, в 1981 году – Гран-при в номинации "за лучшее исполнение песни" на фестивале в Чехословакии. В 1981 году вместе с певцом Вейландом Роддом в проекте Кролла "Антология джазового вокала" Долина гастролировала с аншлагами по всему СССР.С 1985 года певица стала выступать с сольными программами, поменяв джазовый репертуар на репертуар популярной эстрадной музыки. Долина поставила несколько концертных программ "Затяжной прыжок" (1985), "Контрасты" (1987), "Льдинка" (1989), "Маленькая женщина" (1990), "К 20-летию творческой деятельности" (1992), "Что хочу, то и пою" (1992). В 1995 году она <a href="https://newsmuz.com/news_3_23938.htm" target="_blank">представила программу</a> "Я не нравлюсь себе. В 1996 году была представлена программа "Погода в доме", в 1997 году – "Хочу быть любимой".В 2002 году Долина вместе с оркестром Игоря Бутмана провела в концертном зале "Россия" джазовые вечера под названием "Карнавал джаза".В 2011 году Долина подготовила новую концертную программу "Сны экстраверта".Певица <a href="http://ria.ru/photolents/20100514/234321960.html" target="_blank">выступала в мюзиклах</a>. В начале 1990-х годов она исполнила главную женскую роль в рок-опере "Джордано" на музыку Лоры Квинт, где в главной мужской роли выступил Валерий Леонтьев.В 2010 году Долина исполнила главную роль вместе с артистом Дмитрием Харатьяном в мюзикле Максима Дунаевского "Любовь и шпионаж".В 2013 году она <a href="http://ria.ru/culture/20131005/968011867.html" target="_blank">появилась</a> образе Мамы Мортон в мюзикле "Чикаго" на Бродвее, а затем на премьере мюзикла в Москве.В августе 2015 года <a href="http://ria.ru/culture/20150831/1218082743.html" target="_blank">была хедлайнером</a> финального дня фестиваля Koktebel Jazz Party. В августе 2020 года она также <a href="https://ria.ru/20200825/dolina-1576248095.html" target="_blank">принимала участие</a> в фестивале Koktebel Jazz Party. 30 апреля 2020 года Долина <a href="https://ria.ru/20200430/1570798548.html" target="_blank">открыла</a> благотворительный онлайн-марафон Doctor Jazz Party, средства от которого были направлены в помощь российским больницам в условиях борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Певица <a href="https://rusradio.ru/artists/larisa-dolina" target="_blank">записала свыше 20 студийных альбомов</a>. Среди них – "Затяжной прыжок" (1985), "Карточный домик" (1988), "Льдинка" (1993), " Долина. В долине страстей" (1995), "Погода в доме" (1997), Carnival of Jazz (2002), "Острова любви" (2003), "Обожженная душа" (2006), Rout 55 (2010). Лариса Долина <a href="http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/star/1307/works/" target="_blank">снимается в кино</a>. В 1978 году она сыграла небольшую роль певицы в кинофильме "Бархатный сезон". В 1983 году <a href="https://ria.ru/person_Larisa_Dolina" target="_blank">Долина</a> появилась в роли Клементины Фернандес в фильме Карена Шахназарова "Мы из джаза". Она также играла роли королевы Анны Австрийской в "Старых песнях о главном-3" (1998), Уитни Хьюстон в "Старых песнях о главном. Постскриптум" (2001), а также главную роль в комедии "С Новым годом, с новым счастьем!" (2003), снималась в фильмах "1-й Скорый" (2006), "Первый дома" (2007), "Красота требует" (2008),"Жги" (2017), "Любовь и сакс"(2017) и др.Песни в исполнении Долиной звучат в таких кинофильмах, как "Принцесса цирка" (1982), "Чародеи" (1982), "Остров погибших кораблей" (1987), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987), "Настя" (1993), "Только раз" (2001), "Большие девочки" (2006) и др.В декабре 2019 года Лариса Долина <a href="https://ria.ru/20191212/1562315365.html" target="_blank">спела</a> знаменитую "Колыбельную медведицы" в новой серии мультфильма "Умка". Певица <a href="https://sochi.com/news/5959/347417/" target="_blank">принимает участие</a> в телевизионных проектах. В 2010 году Долина была членом жюри на фестивале "Голосящий КиВиН". В 2013 году она стала победительницей проекта "Универсальный артист", куда сначала вошла как член жюри. В 2015 году принимала участие в телевизионном шоу "Вместе с дельфинами" на Первом канале. В 2020 году <a href="https://www.ntv.ru/novosti/2330084/" target="_blank">участвовала</a> в шоу "Маска" на НТВ. Долина <a href="https://www.vesti.ru/article/1843680" target="_blank">продюсировала</a> проект "Хит" на телеканале "Россия 1".Лариса Долина <a href="http://www.mgik.org/sveden/struct/10599" target="_blank">ведет педагогическую деятельность</a>. В 2016 году она <a href="https://lenta.ru/news/2016/07/14/ld/" target="_blank">заняла пост</a> заведующей кафедрой эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры (МГИК). В 2020 году выпускники певицы <a href="https://ria.ru/20200904/dolina-1576805374.html" target="_blank">прошли "слепые" прослушивания</a> в новый сезон шоу "Голос". Творчество Ларисы Долиной было <a href="http://kremlin.ru/acts/bank/11922" target="_blank">отмечено различными наградами</a>. В 1998 году она была удостоена звания Народная артистка РФ. Певица была награждена российскими орденами Почета (<a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/22824" target="_blank">2005</a>) и Дружбы (<a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810260026?index=11&rangeSize=1" target="_blank">2018</a>). В 1991 году она была удостоена титула "Лучшая певица страны" на всесоюзном конкурсе "Профи". Певица является обладательницей национальной музыкальной <a href="http://ovacija.org/history/ceremony/index.html" target="_blank">премии</a> "Овация" (1994, 1996, 1997, 1998), "Золотой граммофон" (<a href="https://www.kommersant.ru/doc/187838" target="_blank">1997</a>, <a href="https://rusradio.ru/news/radio/zolotoi-grammofon-2005" target="_blank">2005</a>).В 2014 году Долина была <a href="http://ria.ru/culture/20141020/1029143212.html" target="_blank">отмечена премией</a> фестиваля кинокомедий "Улыбнись, Россия!" в номинации "За все хорошее". У певицы есть дочь от брака с джазовым музыкантом Анатолием Миончинским. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лариса долина, справки