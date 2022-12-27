https://ria.ru/20221227/nagrada-1841694467.html

Министр культуры вручила госнаграды Безрукову, Шахназарову, Долиной

Министр культуры вручила госнаграды Безрукову, Шахназарову, Долиной - РИА Новости, 27.12.2022

Министр культуры вручила госнаграды Безрукову, Шахназарову, Долиной

Торжественное вручение госнаград артистам драмы и балета, кино- и театральным режиссерам, писателям, композиторам, музыкантам, певцам, педагогам, управленцам в... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T16:37

2022-12-27T16:37

2022-12-27T16:37

культура

новости культуры

ольга любимова

сергей безруков

московский губернский театр

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карен шахназаров

лариса долина

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Торжественное вручение госнаград артистам драмы и балета, кино- и театральным режиссерам, писателям, композиторам, музыкантам, певцам, педагогам, управленцам в сфере культуры состоялось в атриуме Большого театра, передает корреспондент РИА Новости. Премии Минкультуры РФ имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства РФ были удостоены актер, худрук Московского губернского театра Сергей Безруков, директор Театра юных зрителей имени Брянцева Светлана Лавренцова и худрук Белгородского драматического театра имени Щепкина Виталий Слободчук. Благодарственное письмо президента РФ получили народная артистка РФ Лариса Долина и гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров. Благодарности президента были удостоены также преподаватели Циркового училища имени Румянцева (Карандаша) Лариса Кузнецова и Валентина Кузнецова. Кроме того, премию Минкультуры РФ за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики получили директор Саратовского академического театра юного зрителя имени Киселева Игорь Баголей за спектакль "Прощание с Матерой", директор Брянского областного театра кукол Екатерина Вишневская за спектакль "Русалка" и директор Челябинского государственного драматического Молодежного театра Галина Братышева за спектакль "Онегин". Профессор ВГИК Виктор Брагинский и кинорежиссер-постановщик киностудии "Мосфильм" Юрий Кара были удостоены ордена "За заслуги в искусстве и культуре", а секретарь Союза художников РФ Валерий Полотнов и режиссер, член Союза кинематографистов РФ Владимир Эйснер получили ордена Дружбы. Актриса Елена Борзова, доцент Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки Сергей Гонков, режиссер Галина Леонтьева и специалист по охране труда Ансамбля народного танца имени Моисеева Александр Шурыгин получили медали "За труды в культуре и искусстве". Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени была удостоена артист-кукловод Театра кукол имени Образцова Александра Горбунова. Почетного звания "Заслуженный артист РФ" были удостоены артист Театра Сатиры Андрей Анкудинов, артисты балета Ансамбля народного танца имени Моисеева Вероника Денисова и Евгений Чернышков и артист Большого симфонического оркестра имени Чайковского Игорь Крапенков. Звание "Заслуженный деятель искусств РФ" получили доцент кафедры вокального искусства ГИТИС Николай Васильев и композитор Юрий Потеенко. Звание "Заслуженный работник культуры РФ" получили преподаватель детской музыкальной школы имени Глазунова Ольга Аверьянова, прозаик и эссеист Борис Евсеев, директор симфонического оркестра имени Светланова Григорий Левонтин, директор музыкальной школы имени Бетховена Александр Палицын, директор школы искусств имени Саульского Леонид Резник и главный звукорежиссер театра "Современник" Сергей Платонов. Нагрудный знак Минкультуры РФ "За вклад в российскую культуру" получил настоятель храма Преподобной Евфросинии Сергей Туриков (архимандрит Алексий). В заключение министр поздравила всех присутствующих с наступающим Новым годом, выразив надежду на новые плодотворные проекты, в том числе с коллегами с присоединенных территорий. "У нас новые коллеги. Их очень много — они из тех самых четырех регионов, которые к нам присоединились. У нас новые зрители, новые деятели искусств: библиотекари, музыканты, артисты, артисты цирка, художники. Мы будем трудиться вместе и вместе создавать какие-то замечательные проекты, вместе гастролировать", — сказала Любимова.

https://ria.ru/20221223/nagrada-1840877831.html

https://ria.ru/20221220/turandot-1839914842.html

https://ria.ru/20221227/zolotoyorel-1841575832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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