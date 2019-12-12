Лариса Долина исполнила "Колыбельную медведицы" в новой серии "Умки"

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Лариса Долина спела знаменитую "Колыбельную медведицы" в новой серии мультфильма "Умка", рассказали в пресс-службе "Союзмультфильма".
"Одну из самых знаменитых песен в отечественной мультипликации – "Колыбельную медведицы" в новой третьей серии мультфильма "Умка" исполнит народная артистка Российской Федерации Лариса Долина", — пояснили в пресс-службе журналистам.
Создатели новой части уверяют, что песня сохранит изначальную атмосферу.
"Композиция будет представлена в новой аранжировке, однако, настроение и атмосфера оригинальной песни полностью сохранены, — привели слова композитора нового мультфильма Ивана Урюпина в студии. — Для песни характерна очень простая вокальная партия, ее может исполнить каждая мама и бабушка. При этом в тексте передан очень красивый и трогательный образ — Медведи — мама и ее сын сравниваются с созвездиями на небе".
В третьей серии мультфильма "Умка" создатели расскажут о "важности искренней дружбы и теплых семейных взаимоотношений", а также покажут пример доброго отношения к братьям меньшим. Серия станет логичным завершением трилогии об Умке. В первой части медвежонок познает мир, во второй – взрослеет и отправляется в странствие, в третьей – возвращается домой.
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Главного героя в третьей части озвучила актриса Лариса Брохман.
Композиция "Колыбельная медведицы" была написана композитором Евгением Крылатовым для мультфильма "Умка" 1969 года режиссеров Владимира Попова и Владимира Пекаря. В оригинальной версии песню исполняла Аида Ведищева.
Автором сценария новой серии выступила Мария Богданова, режиссером Александр Воробьев, художником-постановщиком – Петр Захаров.
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