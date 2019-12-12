Лариса Долина исполнила "Колыбельную медведицы" в новой серии "Умки"

"Композиция будет представлена в новой аранжировке, однако, настроение и атмосфера оригинальной песни полностью сохранены, — привели слова композитора нового мультфильма Ивана Урюпина в студии. — Для песни характерна очень простая вокальная партия, ее может исполнить каждая мама и бабушка. При этом в тексте передан очень красивый и трогательный образ — Медведи — мама и ее сын сравниваются с созвездиями на небе".