https://ria.ru/20200825/dolina-1576248095.html
Зрители Koktebel Jazz Party заметили, как помолодела Лариса Долина
Российская певица Лариса Долина восхитила зрителей восемнадцатого международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму и пользователей инстаграм... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T00:21
2020-08-25T00:21
2020-08-25T00:33
коронавирус в россии
фестиваль koktebel jazz party
коктебель
культура
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
феодосия
лариса долина
республика крым
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<strong>МОСКВА, 25 авг —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Российская певица Лариса Долина восхитила зрителей восемнадцатого международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму и пользователей инстаграм помолодевшим внешним видом. Это был первый концерт артистки после режима самоизоляции из-за COVID-19: "Мне очень нравится, что сцену поставили прямо на берегу, это дарит всем нам особое настроение — и погода, и солнце, и море…"На сцену Лариса Долина вышла с ровным загаром, длинными светлыми волосами, яркими смоки айс и в элегантном платье темно-синего цвета. Гости в зале сразу <a href="https://ria.ru/20200823/krym-1576177090.html" target="_blank">начали говорить</a>: "А сколько ей лет?", "Как она помолодела!".В соцсетях обсуждение тоже продолжилось: "Супер! Браво!", — прокомментировала mina_cat77 в инстаграме. "Шикарная", — написала там же karinella101086.Ранее дочь певицы Ангелина разместила у себя в инстаграме фотографию знаменитой мамы, на которой артистка позирует в студии примерно в таком же виде, только вместо вечернего платья — базовая белая рубашка, а на глазах — тушь и немного подводки. "Лариса, вы прекрасно выглядите! Очень красиво!" — считает jane_and_dolls. "Прекрасный пример элегантности в красивом возрасте (10 сентября Ларисе Долиной исполнится 65 лет. — Прим.ред.)", — написала lenus71. "Выглядите здорово, глубоко уважаемая Лариса Долина", — прокомментировала vitkovskaia479.
https://ria.ru/20200129/1563977209.html
коктебель
феодосия
республика крым
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, фестиваль koktebel jazz party, коктебель, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, феодосия, лариса долина, республика крым
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Российская певица Лариса Долина восхитила зрителей восемнадцатого международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму и пользователей инстаграм помолодевшим внешним видом.
Это был первый концерт артистки после режима самоизоляции из-за COVID-19: "Мне очень нравится, что сцену поставили прямо на берегу, это дарит всем нам особое настроение — и погода, и солнце, и море…"
На сцену Лариса Долина вышла с ровным загаром, длинными светлыми волосами, яркими смоки айс и в элегантном платье темно-синего цвета. Гости в зале сразу начали говорить
: "А сколько ей лет?", "Как она помолодела!".
В соцсетях обсуждение тоже продолжилось: "Супер! Браво!", — прокомментировала mina_cat77 в инстаграме. "Шикарная", — написала там же karinella101086.
Ранее дочь певицы Ангелина разместила у себя в инстаграме фотографию знаменитой мамы, на которой артистка позирует в студии примерно в таком же виде, только вместо вечернего платья — базовая белая рубашка, а на глазах — тушь и немного подводки.
"Лариса, вы прекрасно выглядите! Очень красиво!" — считает jane_and_dolls. "Прекрасный пример элегантности в красивом возрасте (10 сентября Ларисе Долиной исполнится 65 лет. — Прим.ред.)", — написала lenus71. "Выглядите здорово, глубоко уважаемая Лариса Долина", — прокомментировала vitkovskaia479.