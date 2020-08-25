https://ria.ru/20200825/dolina-1576248095.html

Зрители Koktebel Jazz Party заметили, как помолодела Лариса Долина

Российская певица Лариса Долина восхитила зрителей восемнадцатого международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму и пользователей инстаграм... РИА Новости, 25.08.2020

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коронавирус в россии

фестиваль koktebel jazz party

коктебель

культура

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звезды

феодосия

лариса долина

республика крым

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<strong>МОСКВА, 25 авг —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Российская певица Лариса Долина восхитила зрителей восемнадцатого международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму и пользователей инстаграм помолодевшим внешним видом. Это был первый концерт артистки после режима самоизоляции из-за COVID-19: "Мне очень нравится, что сцену поставили прямо на берегу, это дарит всем нам особое настроение — и погода, и солнце, и море…"На сцену Лариса Долина вышла с ровным загаром, длинными светлыми волосами, яркими смоки айс и в элегантном платье темно-синего цвета. Гости в зале сразу <a href="https://ria.ru/20200823/krym-1576177090.html" target="_blank">начали говорить</a>: "А сколько ей лет?", "Как она помолодела!".В соцсетях обсуждение тоже продолжилось: "Супер! Браво!", — прокомментировала mina_cat77 в инстаграме. "Шикарная", — написала там же karinella101086.Ранее дочь певицы Ангелина разместила у себя в инстаграме фотографию знаменитой мамы, на которой артистка позирует в студии примерно в таком же виде, только вместо вечернего платья — базовая белая рубашка, а на глазах — тушь и немного подводки. "Лариса, вы прекрасно выглядите! Очень красиво!" — считает jane_and_dolls. "Прекрасный пример элегантности в красивом возрасте (10 сентября Ларисе Долиной исполнится 65 лет. — Прим.ред.)", — написала lenus71. "Выглядите здорово, глубоко уважаемая Лариса Долина", — прокомментировала vitkovskaia479.

https://ria.ru/20200129/1563977209.html

коктебель

феодосия

республика крым

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, фестиваль koktebel jazz party, коктебель, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, феодосия, лариса долина, республика крым