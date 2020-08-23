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https://ria.ru/20200823/krym-1576177090.html
В джазе только девушки. Самые яркие певицы Koktebel Jazz Party
Каждый год на Koktebel Jazz Party приезжают коллективы в самых разных составах. В этот раз в Крыму выступают сразу несколько ярких вокалисток: оперная дива,... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T08:00
2020-08-23T09:47
культура
куда можно лететь
куда поехать
феодосия
республика крым
знаменитости
звезды
koktebel jazz party
мариам мерабова
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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Ирина Овчинникова.</strong> Каждый год на Koktebel Jazz Party приезжают коллективы в самых разных составах. В этот раз в Крыму выступают сразу несколько ярких вокалисток: оперная дива, участницы шоу "Голос" и звезда, чье имя ассоциируют чаще всего с эстрадой. О том, какие они, девушки из джаза, — в материале РИА Новости.Лариса Долина"Лариса Александровна больше известна современной публике как звезда эстрады. Но, на мой взгляд, она — прежде всего превосходная джазовая исполнительница. Именно с такой музыки Долина начинала. Поэтому и состоялась эта прекрасная карьера. Джаз — основа основ", — считает пианист Яков Окунь, выступивший на закрытии программы первого дня вместе с певицей."Джаз — это музыка, где особенно договариваться о чем-то не нужно, — говорит Лариса Долина. — Мне очень нравится, что сцену поставили прямо на берегу, это дарит всем нам особое настроение — и погода, и солнце, и море…"Звезда, безусловно, поразила зрителей: она в великолепной форме. "Какая красотка!", "А сколько ей лет?", "Как она помолодела!" — перешептывались гости Коктебеля.Это первый концерт с певицы после режима самоизоляции из-за COVID-19. Кстати, скоро у звезды юбилей, и она приготовила сюрприз поклонникам — записала несколько новых композиций. Есть ли среди них джазовые, станет ясно уже совсем скоро: день рождения исполнительницы — 10 сентября.Хибла Герзмава"Хибла — моя любимая исполнительница, — признается Лариса Долина. — На ее оперные классические спектакли я езжу по всему миру: была в Ла Скала, в Вене. Она фантастическая". Певицы встретились в одной программе на Koktebel Jazz Party. "Мне просто выпал джекпот, это большое счастье", — делится радостью Долина.Для зрителей фестиваля участие оперной дивы в джазовой программе оказалось приятным, неожиданным и даже волнительным. Когда Хибла вышла на сцену в первый раз, некоторые дамы в первых рядах поправили осанку."Даже неудобно, она такая шикарная, в платье, с прической, как из телевизора, а у меня волосы еще мокрые с пляжа", — прошептала одна из девушек в зале своему спутнику.Ответа не последовало — как загипнотизированный, он слушал вокал мировой знаменитости.Мариам МерабоваЭту исполнительницу многие узнали по шоу "Голос", хотя у Мариам в активе — джазовые альбомы и роль в мюзикле "We well rock you". Она также озвучивала персонажа в мультфильме "Моана" (Disney).Общаясь с РИА Новости, она добавила, что за время самоизоляции очень соскучилась по большой сцене и выступлениям и планирует "все накопленное за это время отдать зрителям". Мариам появится на сцене фестиваля в воскресенье вечером.Анастасия Лютова"Она — одна из самых перспективных российских джазовых вокалисток сейчас", — уверен арт-директор Koktebel Jazz Party Михаил Иконников.Несмотря на то что Анастасия окончила Российскую академию Гнесиных только три года назад, московская джазовая публика успела ее хорошо узнать. Теперь очередь дошла и до Крыма. Певица вместе со своим "Лютым бэндом" открыла программу второго дня фестиваля.Анна Клесун"Джаз — это музыка, которая рождается здесь и сейчас, и сегодня все получилось, — улыбается вокалистка Анна Клесун, которая вместе с ансамблем бразильского джаза Esh выходила на сцену в первый день фестиваля. — Для нас после пандемии это как глоток свежего воздуха! Мы безумно счастливы. Потрясающая публика, с которой здорово было поделиться энергией и эмоциями. Между нами пробежала яркая искра — это главное".Коллектив Esh — один из участников фестиваля 2014 года. Сравнивая этот год с тем, Анна отметила колоссальный рост качества звуковой аппаратуры: "Сейчас такой сильный ветер, а он нисколько не помешал, поразительно!"Ирина ЧуваковаИрина — еще одна участница шоу "Голос". "Мы продвигаем авторскую музыку, не каверы: немного фанка, соула, диско, джаз-рока процентов тридцать, — объясняет она. — Поем про любовь, ведь это всегда волнует всех".На фестиваль со своим коллективом Manka Groove она приехала впервые и выступала также в первый день.Также она поблагодарила организаторов и отдельно — Михаила Иконникова. "На нашем первом диске, который вышел буквально сегодня утром, мы написали ему огромную благодарность. Это — особый человек в судьбе нашей группы".
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В джазе только девушки. Самые яркие певицы Koktebel Jazz Party

08:00 23.08.2020 (обновлено: 09:47 23.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовУчастница коллектива Manka Groove Ирина Чувакова выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
Участница коллектива Manka Groove Ирина Чувакова выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Каждый год на Koktebel Jazz Party приезжают коллективы в самых разных составах. В этот раз в Крыму выступают сразу несколько ярких вокалисток: оперная дива, участницы шоу "Голос" и звезда, чье имя ассоциируют чаще всего с эстрадой. О том, какие они, девушки из джаза, — в материале РИА Новости.

Лариса Долина

"Лариса Александровна больше известна современной публике как звезда эстрады. Но, на мой взгляд, она — прежде всего превосходная джазовая исполнительница. Именно с такой музыки Долина начинала. Поэтому и состоялась эта прекрасная карьера. Джаз — основа основ", — считает пианист Яков Окунь, выступивший на закрытии программы первого дня вместе с певицей.
"Джаз — это музыка, где особенно договариваться о чем-то не нужно, — говорит Лариса Долина. — Мне очень нравится, что сцену поставили прямо на берегу, это дарит всем нам особое настроение — и погода, и солнце, и море…"
Звезда, безусловно, поразила зрителей: она в великолепной форме. "Какая красотка!", "А сколько ей лет?", "Как она помолодела!" — перешептывались гости Коктебеля.
© РИА Новости / Евгений Биятов

Певица Лариса Долина выступает на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

Певица Лариса Долина выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
1 из 3

Певица Лариса Долина выступает на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Певица Лариса Долина на Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

Фестиваль Koktebel Jazz Party
2 из 3

Певица Лариса Долина на Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Пианист Яков Окунь и певица Лариса Долина на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

Пианист Яков Окунь и певица Лариса Долина выступают на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму.
3 из 3

Пианист Яков Окунь и певица Лариса Долина на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 3

Певица Лариса Долина выступает на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Евгений Биятов
2 из 3

Певица Лариса Долина на Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
3 из 3

Пианист Яков Окунь и певица Лариса Долина на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

"Такой фестиваль — это море потрясающей музыки, огромное количество очень талантливых исполнителей, джазовой стихии, доступной всем. Потому что джаз — это прежде всего импровизация. Свобода, которая дает нам крылья", — подчеркивает Долина.

Это первый концерт с певицы после режима самоизоляции из-за COVID-19. Кстати, скоро у звезды юбилей, и она приготовила сюрприз поклонникам — записала несколько новых композиций. Есть ли среди них джазовые, станет ясно уже совсем скоро: день рождения исполнительницы — 10 сентября.

Хибла Герзмава

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОперная певица Хибла Герзмава выступает на Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.
Оперная певица Хибла Герзмава выступает на Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Оперная певица Хибла Герзмава выступает на Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.
"Хибла — моя любимая исполнительница, — признается Лариса Долина. — На ее оперные классические спектакли я езжу по всему миру: была в Ла Скала, в Вене. Она фантастическая".
Певицы встретились в одной программе на Koktebel Jazz Party. "Мне просто выпал джекпот, это большое счастье", — делится радостью Долина.
Для зрителей фестиваля участие оперной дивы в джазовой программе оказалось приятным, неожиданным и даже волнительным. Когда Хибла вышла на сцену в первый раз, некоторые дамы в первых рядах поправили осанку.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Оперная певица Хибла Герзмава выступает на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

Фестиваль Koktebel Jazz Party
1 из 2

Оперная певица Хибла Герзмава выступает на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Пианист Яков Окунь и оперная певица Хибла Герзмава на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party 2020.

Фестиваль Koktebel Jazz Party
2 из 2

Пианист Яков Окунь и оперная певица Хибла Герзмава на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party 2020.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 2

Оперная певица Хибла Герзмава выступает на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
2 из 2

Пианист Яков Окунь и оперная певица Хибла Герзмава на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party 2020.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
"Даже неудобно, она такая шикарная, в платье, с прической, как из телевизора, а у меня волосы еще мокрые с пляжа", — прошептала одна из девушек в зале своему спутнику.
Ответа не последовало — как загипнотизированный, он слушал вокал мировой знаменитости.

Мариам Мерабова

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПевица Мариам Мерабова. Архивное фото
Певица Мариам Мерабова на церемонии открытия 17-ого ежегодного международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) Меридианы Тихого во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Певица Мариам Мерабова. Архивное фото
Эту исполнительницу многие узнали по шоу "Голос", хотя у Мариам в активе — джазовые альбомы и роль в мюзикле "We well rock you". Она также озвучивала персонажа в мультфильме "Моана" (Disney).

"Я прекрасно отношусь ко всему, что касается музыки, — рассказывает Мариам. — Считаю, что музыканты, люди культуры, обязаны все свое творчество направлять на созидание и на мир. Ни в коем случае не разобщать людей, а соединять".

Общаясь с РИА Новости, она добавила, что за время самоизоляции очень соскучилась по большой сцене и выступлениям и планирует "все накопленное за это время отдать зрителям". Мариам появится на сцене фестиваля в воскресенье вечером.

Анастасия Лютова

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Певица Анастасия Лютова и коллектив "Лютый бэнд" выступают на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

Фестиваль Koktebel Jazz Party
1 из 3

Певица Анастасия Лютова и коллектив "Лютый бэнд" выступают на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Певица Анастасия Лютова и коллектив "Лютый бэнд" на Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

Фестиваль Koktebel Jazz Party
2 из 3

Певица Анастасия Лютова и коллектив "Лютый бэнд" на Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Певица Анастасия Лютова и коллектив "Лютый бэнд".

Фестиваль Koktebel Jazz Party
3 из 3

Певица Анастасия Лютова и коллектив "Лютый бэнд".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 3

Певица Анастасия Лютова и коллектив "Лютый бэнд" выступают на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 3

Певица Анастасия Лютова и коллектив "Лютый бэнд" на Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
3 из 3

Певица Анастасия Лютова и коллектив "Лютый бэнд".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
"Она — одна из самых перспективных российских джазовых вокалисток сейчас", — уверен арт-директор Koktebel Jazz Party Михаил Иконников.
Несмотря на то что Анастасия окончила Российскую академию Гнесиных только три года назад, московская джазовая публика успела ее хорошо узнать. Теперь очередь дошла и до Крыма. Певица вместе со своим "Лютым бэндом" открыла программу второго дня фестиваля.

"Сегодня мы представили самое яркое — сразу, — описывает событие Анастасия. — Я давно мечтала выступить на этом фестивале. Все получилось даже лучше, чем ожидала: море и хорошая погода, которая не балует нас в Москве, а еще эмоции так заряжают!"

Анна Клесун

© РИА Новости / Константин Михальчевский

Вокалистка ансамбля Esh Анна Клесун выступает на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

Вокалистка ансамбля Esh Анна Клесун выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
1 из 3

Вокалистка ансамбля Esh Анна Клесун выступает на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Вокалистка ансамбля Esh Анна Клесун выступает на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

Фестиваль Koktebel Jazz Party
2 из 3

Вокалистка ансамбля Esh Анна Клесун выступает на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Певица Анна Клесун во время выступления с группой Esh на международном фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

Фестиваль Koktebel Jazz Party
3 из 3

Певица Анна Клесун во время выступления с группой Esh на международном фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 3

Вокалистка ансамбля Esh Анна Клесун выступает на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
2 из 3

Вокалистка ансамбля Esh Анна Клесун выступает на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 3

Певица Анна Клесун во время выступления с группой Esh на международном фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
"Джаз — это музыка, которая рождается здесь и сейчас, и сегодня все получилось, — улыбается вокалистка Анна Клесун, которая вместе с ансамблем бразильского джаза Esh выходила на сцену в первый день фестиваля. — Для нас после пандемии это как глоток свежего воздуха! Мы безумно счастливы. Потрясающая публика, с которой здорово было поделиться энергией и эмоциями. Между нами пробежала яркая искра — это главное".
Коллектив Esh — один из участников фестиваля 2014 года. Сравнивая этот год с тем, Анна отметила колоссальный рост качества звуковой аппаратуры: "Сейчас такой сильный ветер, а он нисколько не помешал, поразительно!"

Ирина Чувакова

© РИА Новости / Евгений Биятов

Участница коллектива Manka Groove Ирина Чувакова выступает на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

Участница коллектива Manka Groove Ирина Чувакова выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
1 из 3

Участница коллектива Manka Groove Ирина Чувакова выступает на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Участница коллектива Manka Groove Ирина Чувакова выступает на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

Фестиваль Koktebel Jazz Party
2 из 3

Участница коллектива Manka Groove Ирина Чувакова выступает на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Участники коллектива Manka Groove Алексей Любчик и Ирина Чувакова выступают на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

Фестиваль Koktebel Jazz Party
3 из 3

Участники коллектива Manka Groove Алексей Любчик и Ирина Чувакова выступают на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 3

Участница коллектива Manka Groove Ирина Чувакова выступает на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Евгений Биятов
2 из 3

Участница коллектива Manka Groove Ирина Чувакова выступает на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 3

Участники коллектива Manka Groove Алексей Любчик и Ирина Чувакова выступают на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Ирина — еще одна участница шоу "Голос". "Мы продвигаем авторскую музыку, не каверы: немного фанка, соула, диско, джаз-рока процентов тридцать, — объясняет она. — Поем про любовь, ведь это всегда волнует всех".
На фестиваль со своим коллективом Manka Groove она приехала впервые и выступала также в первый день.

"Впечатление просто обалденное, а какая публика! — сказала она РИА Новости уже за сценой. — Все искренне, честно и правдиво. Настоящий праздник музыки!"

Также она поблагодарила организаторов и отдельно — Михаила Иконникова. "На нашем первом диске, который вышел буквально сегодня утром, мы написали ему огромную благодарность. Это — особый человек в судьбе нашей группы".
Девушка фотографируется у баннера музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018
21 августа, 08:00Культура
Свобода в Крыму! Чем удивит Koktebel Jazz Party в этом году
3500029
КультураKoktebel Jazz Partyкуда можно лететькуда поехатьФеодосияРеспублика КрымЗнаменитостизвездыМариам МерабоваМузыкаШоу "Голос"Фестиваль Koktebel Jazz PartyХибла ГерзмаваЛариса ДолинаКоктебель
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