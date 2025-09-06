Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил Ларису Долину орденом
Культура
 
17:07 06.09.2025 (обновлено: 17:20 06.09.2025)
Путин наградил Ларису Долину орденом
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени народную артистку РФ, певицу Ларису Долину, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."О награждении государственными наградами Российской Федерации орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Долину Ларису Александровну - заведующую кафедрой федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный институт культуры", - говорится в документе.
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени народную артистку РФ, певицу Ларису Долину, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"О награждении государственными наградами Российской Федерации орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Долину Ларису Александровну - заведующую кафедрой федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный институт культуры", - говорится в документе.
Поэт-песенник Юрий Энтин - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Путин наградил поэта Юрия Энтина орденом
