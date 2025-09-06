https://ria.ru/20250906/dolina-2040191060.html
Путин наградил Ларису Долину орденом
Путин наградил Ларису Долину орденом - РИА Новости, 06.09.2025
Путин наградил Ларису Долину орденом
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени народную артистку РФ, певицу Ларису Долину
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени народную артистку РФ, певицу Ларису Долину, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."О награждении государственными наградами Российской Федерации орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Долину Ларису Александровну - заведующую кафедрой федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный институт культуры", - говорится в документе.
Путин наградил Ларису Долину орденом
