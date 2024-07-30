https://ria.ru/20240730/bills-1962985171.html

Сим-карты, криптовалюты, треш-стримы: Госдума приняла важные законы

Сим-карты, криптовалюты, треш-стримы: Госдума приняла важные законы - РИА Новости, 30.07.2024

Сим-карты, криптовалюты, треш-стримы: Госдума приняла важные законы

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли большое количество законопроектов, касающихся разных сфер жизни. Теперь документы поступят на рассмотрение... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T17:53

2024-07-30T17:53

2024-07-30T19:22

госдума рф

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли большое количество законопроектов, касающихся разных сфер жизни. Теперь документы поступят на рассмотрение Совета Федерации, а в случае одобрения сенаторами — на подпись президенту. РИА Новости перечислило ключевые законопроекты в своем материале.Пакет о криптовалютах:Пакет о треш-стримах:Социальная сфера:Медицина:Недвижимость:Иные законопроекты:

https://ria.ru/20240717/putin-1960237215.html

https://ria.ru/20240730/gost-1962824267.html

https://ria.ru/20240724/sim-karty-1961807252.html

https://ria.ru/20240730/bankrotstvo-1600141843.html

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госдума рф