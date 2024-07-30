Рейтинг@Mail.ru
Сим-карты, криптовалюты, треш-стримы: Госдума приняла важные законы - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:53 30.07.2024 (обновлено: 19:22 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/bills-1962985171.html
Сим-карты, криптовалюты, треш-стримы: Госдума приняла важные законы
Сим-карты, криптовалюты, треш-стримы: Госдума приняла важные законы - РИА Новости, 30.07.2024
Сим-карты, криптовалюты, треш-стримы: Госдума приняла важные законы
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли большое количество законопроектов, касающихся разных сфер жизни. Теперь документы поступят на рассмотрение... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T17:53
2024-07-30T19:22
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833427591_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_c2010a45e25d457bf6e299c60b2e8876.jpg
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли большое количество законопроектов, касающихся разных сфер жизни. Теперь документы поступят на рассмотрение Совета Федерации, а в случае одобрения сенаторами — на подпись президенту. РИА Новости перечислило ключевые законопроекты в своем материале.Пакет о криптовалютах:Пакет о треш-стримах:Социальная сфера:Медицина:Недвижимость:Иные законопроекты:
https://ria.ru/20240717/putin-1960237215.html
https://ria.ru/20240730/gost-1962824267.html
https://ria.ru/20240724/sim-karty-1961807252.html
https://ria.ru/20240730/bankrotstvo-1600141843.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833427591_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_d2a9ce71fe562c383e5c0e60169ed75f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф
Госдума РФ

Сим-карты, криптовалюты, треш-стримы: Госдума приняла важные законы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДепутаты на пленарном заседании Государственной думы
Депутаты на пленарном заседании Государственной думы - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Депутаты на пленарном заседании Государственной думы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли большое количество законопроектов, касающихся разных сфер жизни. Теперь документы поступят на рассмотрение Совета Федерации, а в случае одобрения сенаторами — на подпись президенту. РИА Новости перечислило ключевые законопроекты в своем материале.
Пакет о криптовалютах:
Путин о широком внедрении цифрового рубля в различных сферах - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Путин поручил перейти к широкому внедрению цифрового рубля
17 июля, 14:02
Пакет о треш-стримах:
Социальная сфера:
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
В России разрабатывают стандарты применения ИИ
Вчера, 03:34
Медицина:
Недвижимость:
SIM-карта - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
СК предложил обязать мигрантов пользоваться российскими сим-картами
24 июля, 19:58
Иные законопроекты:
Пустой кошелек - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Банкротство физических лиц в 2024 году: порядок, стоимость и последствия
Вчера, 19:19
 
Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала