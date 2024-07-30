Сим-карты, криптовалюты, треш-стримы: Госдума приняла важные законы
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДепутаты на пленарном заседании Государственной думы
Депутаты на пленарном заседании Государственной думы. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли большое количество законопроектов, касающихся разных сфер жизни. Теперь документы поступят на рассмотрение Совета Федерации, а в случае одобрения сенаторами — на подпись президенту. РИА Новости перечислило ключевые законопроекты в своем материале.
Пакет о криптовалютах:
Пакет о треш-стримах:
Социальная сфера:
- закон о пособии уволенным беременным в размере прожиточного минимума;
- закон о снижении бюрократической нагрузки на педагогов вузов;
- закон о праве работников-инвалидов на отпуск в 30 дней;
- закон о наставничестве для несовершеннолетних в трудной жизненной ситуации;
- закон о порядке возврата изъятых водительских прав участникам СВО.
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