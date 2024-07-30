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Госдума приняла закон об отпуске работников-инвалидов - РИА Новости, 30.07.2024
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16:27 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/gosduma-1962965846.html
Госдума приняла закон об отпуске работников-инвалидов
Госдума приняла закон об отпуске работников-инвалидов - РИА Новости, 30.07.2024
Госдума приняла закон об отпуске работников-инвалидов
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым закрепляется в Трудовом кодексе право... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T16:27
2024-07-30T16:27
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым закрепляется в Трудовом кодексе право работников-инвалидов на отпуск в 30 календарных дней. Законопроект внесла в ГД группа депутатов и сенаторов от "Единой России" во главе с председателями Госдумы и Совфеда Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Авторы инициативы также предлагают закрепить еще одну главу в ТК РФ, направленную на борьбу с задолженностью по заработной плате. В каждом российском регионе будут созданы межведомственные комиссии с участием силовиков, сторон социального партнерства. Кроме того, законопроект предоставляет Роструду право контроля за исполнением соглашений между профсоюзами и работодателями. "На сегодняшний день контролировать исполнение соглашений могут только стороны социального партнерства. Предоставление такого права Рострудинспекции означает резкое повышение статуса этих соглашений, они фактически становятся подзаконными актами. Это также позволяет дополнительно защитить права и интересы работников", - пояснил один из авторов инициативы, замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
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общество, россия, вячеслав володин, валентина матвиенко, андрей исаев, госдума рф, единая россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко, Андрей Исаев, Госдума РФ, Единая Россия, Совет Федерации РФ
Госдума приняла закон об отпуске работников-инвалидов

ГД приняла закон, закрепляющий право работников-инвалидов на отпуск в 30 дней

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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Здание Государственной думы России . Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым закрепляется в Трудовом кодексе право работников-инвалидов на отпуск в 30 календарных дней.
Законопроект внесла в ГД группа депутатов и сенаторов от "Единой России" во главе с председателями Госдумы и Совфеда Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.
Авторы инициативы также предлагают закрепить еще одну главу в ТК РФ, направленную на борьбу с задолженностью по заработной плате. В каждом российском регионе будут созданы межведомственные комиссии с участием силовиков, сторон социального партнерства.
Кроме того, законопроект предоставляет Роструду право контроля за исполнением соглашений между профсоюзами и работодателями.
"На сегодняшний день контролировать исполнение соглашений могут только стороны социального партнерства. Предоставление такого права Рострудинспекции означает резкое повышение статуса этих соглашений, они фактически становятся подзаконными актами. Это также позволяет дополнительно защитить права и интересы работников", - пояснил один из авторов инициативы, замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
В Госдуме рассказали, можно ли отозвать сотрудника из отпуска
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ОбществоРоссияВячеслав ВолодинВалентина МатвиенкоАндрей ИсаевГосдума РФЕдиная РоссияСовет Федерации РФ
 
 
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