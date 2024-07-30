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Госдума приняла закон о развитии креативных индустрий в России - РИА Новости, 30.07.2024
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18:14 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/gosduma-1962991964.html
Госдума приняла закон о развитии креативных индустрий в России
Госдума приняла закон о развитии креативных индустрий в России - РИА Новости, 30.07.2024
Госдума приняла закон о развитии креативных индустрий в России
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о развитии креативных (творческих) индустрий в России. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T18:14
2024-07-30T18:14
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о развитии креативных (творческих) индустрий в России. Документ определяет основы правового регулирования организации и развития в России креативных (творческих) индустрий как базового сектора креативной экономики, устанавливает условия деятельности и государственной поддержки в этой сфере. Закон должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования. Под креативной (творческой) индустрией в нем понимается экономическая деятельность, непосредственно связанная с созданием, продвижением на внутреннем и внешнем рынках, распространением и реализацией креативного продукта, обладающего уникальностью и экономической ценностью. Субъектами такой индустрии могут выступать юрлица, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Сведения о них включаются в региональные и единый реестры субъектов креативных индустрий. В зависимости от вида деятельности креативные индустрии подразделяются на основанные на: историко-культурном наследии; произведениях литературы и искусства, результатах издательской и исполнительской деятельности и фонограммах; информационно-телекоммуникационных технологиях, деятельности СМИ, деятельности в сфере связей с общественностью; прикладном творчестве (включая создание одежды, аксессуаров, декоративно-прикладное и сценографическое искусство, дизайн, архитектуру, гастрономию). Занятым в креативной индустрии может оказываться господдержка на федеральном и региональном уровне, в том числе финансовая, имущественная, образовательная, информационная. Но для этого ее получатели должны быть зарегистрированы в РФ, включены в единый реестр субъектов креативных индустрий, не обладать статусом иностранного агента и не иметь просроченной неурегулированной задолженности перед государством или регионом и по обязательным платежам в бюджет. Закон предусматривает создание креативных кластеров - территорий, на которых есть условия для создания, продвижения, распространения и (или) реализации креативных продуктов и развития человеческого потенциала. На таких территориях должны быть объекты недвижимости и необходимая инфраструктура для развития креативных индустрий. В регионах также возможно создание центров креативных индустрий.
https://ria.ru/20240730/gosduma-1962989094.html
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россия, госдума рф
Россия, Госдума РФ
Госдума приняла закон о развитии креативных индустрий в России

ГД приняла во II и III чтении закон о развитии креативных индустрий в России

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России . Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о развитии креативных (творческих) индустрий в России.
Документ определяет основы правового регулирования организации и развития в России креативных (творческих) индустрий как базового сектора креативной экономики, устанавливает условия деятельности и государственной поддержки в этой сфере. Закон должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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Вчера, 18:05
Под креативной (творческой) индустрией в нем понимается экономическая деятельность, непосредственно связанная с созданием, продвижением на внутреннем и внешнем рынках, распространением и реализацией креативного продукта, обладающего уникальностью и экономической ценностью. Субъектами такой индустрии могут выступать юрлица, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Сведения о них включаются в региональные и единый реестры субъектов креативных индустрий.
В зависимости от вида деятельности креативные индустрии подразделяются на основанные на: историко-культурном наследии; произведениях литературы и искусства, результатах издательской и исполнительской деятельности и фонограммах; информационно-телекоммуникационных технологиях, деятельности СМИ, деятельности в сфере связей с общественностью; прикладном творчестве (включая создание одежды, аксессуаров, декоративно-прикладное и сценографическое искусство, дизайн, архитектуру, гастрономию).
Занятым в креативной индустрии может оказываться господдержка на федеральном и региональном уровне, в том числе финансовая, имущественная, образовательная, информационная. Но для этого ее получатели должны быть зарегистрированы в РФ, включены в единый реестр субъектов креативных индустрий, не обладать статусом иностранного агента и не иметь просроченной неурегулированной задолженности перед государством или регионом и по обязательным платежам в бюджет.
Закон предусматривает создание креативных кластеров - территорий, на которых есть условия для создания, продвижения, распространения и (или) реализации креативных продуктов и развития человеческого потенциала. На таких территориях должны быть объекты недвижимости и необходимая инфраструктура для развития креативных индустрий. В регионах также возможно создание центров креативных индустрий.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
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25 июля, 16:09
 
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