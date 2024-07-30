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Госдума ввела штрафы за треш-стримы - РИА Новости, 30.07.2024
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15:19 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/gosduma-1962943718.html
Госдума ввела штрафы за треш-стримы
Госдума ввела штрафы за треш-стримы - РИА Новости, 30.07.2024
Госдума ввела штрафы за треш-стримы
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий административную ответственность до миллиона рублей за... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T15:19
2024-07-30T15:19
вячеслав володин
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий административную ответственность до миллиона рублей за треш-стримы. Законопроектом устанавливается административная ответственность за распространение в сети "Интернет" информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающей явное неуважение к обществу, содержащей изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных действий, и распространяемой из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. За соответствующее правонарушение предусматривается штраф от 50 до 100 тысяч рублей для граждан, от 100 до 200 тысяч для должностных лиц и от 800 тысяч рублей до миллиона для юридических лиц. Вместе со штрафами предусматривается конфискация оборудования, использованного для изготовления таких материалов. Протоколы об административных правонарушениях смогут составлять сотрудники органов внутренних дел и Роскомнадзора. Законопроектом также определяется, что штрафы за треш-стримы не будут распространяться на произведения науки, литературы, искусства, имеющие историческую, художественную или культурную ценность, материалы зарегистрированных СМИ, а также на фото и видео, предназначенные для использования в научных или медицинских целях, либо изучение которых предусматривается образовательными стандартами и программами. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что все три законопроекта из пакета о запрете треш-стримов - это ответ на многочисленные обращения граждан. По его словам, люди просят оградить в первую очередь детей и подростков от контента, который пагубно влияет на еще не окрепшую детскую психику, порождает жестокость и насилие в обществе. "Ради хайпа и заработка некоторые в прямом смысле готовы на все, включая убийства, издевательства над детьми, животными. Это необходимо пресечь", - подчеркивал спикер Госдумы.
https://ria.ru/20240729/blogery-1962731389.html
https://ria.ru/20240722/medblogi-1961306480.html
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вячеслав володин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Госдума ввела штрафы за треш-стримы

Госдума приняла закон о штрафах до миллиона рублей за треш-стримы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФойе Государственной Думы РФ
Фойе Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, вводящий административную ответственность до миллиона рублей за треш-стримы.
Законопроектом устанавливается административная ответственность за распространение в сети "Интернет" информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающей явное неуважение к обществу, содержащей изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных действий, и распространяемой из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.
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Шадаев пояснил детали проекта об обязанности блогеров подавать данные в РКН
29 июля, 16:23
За соответствующее правонарушение предусматривается штраф от 50 до 100 тысяч рублей для граждан, от 100 до 200 тысяч для должностных лиц и от 800 тысяч рублей до миллиона для юридических лиц. Вместе со штрафами предусматривается конфискация оборудования, использованного для изготовления таких материалов. Протоколы об административных правонарушениях смогут составлять сотрудники органов внутренних дел и Роскомнадзора.
Законопроектом также определяется, что штрафы за треш-стримы не будут распространяться на произведения науки, литературы, искусства, имеющие историческую, художественную или культурную ценность, материалы зарегистрированных СМИ, а также на фото и видео, предназначенные для использования в научных или медицинских целях, либо изучение которых предусматривается образовательными стандартами и программами.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что все три законопроекта из пакета о запрете треш-стримов - это ответ на многочисленные обращения граждан. По его словам, люди просят оградить в первую очередь детей и подростков от контента, который пагубно влияет на еще не окрепшую детскую психику, порождает жестокость и насилие в обществе.
"Ради хайпа и заработка некоторые в прямом смысле готовы на все, включая убийства, издевательства над детьми, животными. Это необходимо пресечь", - подчеркивал спикер Госдумы.
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Вячеслав ВолодинГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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