https://ria.ru/20240730/gosduma-1962930218.html

Госдума приняла закон об обращении с медотходами

Госдума приняла закон об обращении с медотходами - РИА Новости, 30.07.2024

Госдума приняла закон об обращении с медотходами

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроект, которым предлагается регулировать обращение с медицинскими отходами после того, как они... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T14:25

2024-07-30T14:25

2024-07-30T14:25

общество

александр коган

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроект, которым предлагается регулировать обращение с медицинскими отходами после того, как они покинут пределы медицинских учреждений. "Обращение с медицинскими отходами - деятельность по сбору, обеззараживанию, накоплению (временному хранению), транспортированию, обезвреживанию, утилизации, захоронению медицинских отходов", - сказано в тексте законопроекта. В сопроводительных документах отмечается, что обезвреживание, утилизация, захоронение обеззараженных медицинских отходов будет осуществляться на объектах, включенных в реестр объектов обезвреживания, утилизации, захоронения медицинских отходов. Реестр данных объектов ведется уполномоченным исполнительным органом субъекта РФ. "Обязательным условием включения объекта в реестр объектов обезвреживания, утилизации, захоронения медицинских отходов является наличие санитарно-эпидемиологического заключения о возможности осуществления на объекте безопасного обезвреживания, утилизации, захоронения медицинских отходов", - сказано в документе. Зампред думского комитета по экологии Александр Коган сообщил РИА Новости, что законопроектом уточняются правила обращения с медотходами категории Г. "Часть из них схожа с отходами I и II классов опасности. Это могут быть приборы, содержащие ртуть, токсичные вещества и т.д. Перечень таких медотходов составит правительство, а заниматься их утилизацией будет "Росатом". При этом радиоактивными отходами класса Д, как и сейчас, продолжит заниматься специальное подразделение "Росатома", - отметил он. Коган пояснил, что порядок обращения с медотходами класса А сохранится как есть. К ним относятся бумага, халаты, бахилы и так далее, поэтому, по его словам, они являются самыми безопасными, с ними будут обращаться по правилам, применимым для твердых коммунальных отходов (ТКО). Соответственно, за их утилизацию будут отвечать региональные операторы, добавил он. Данная инициатива позволит наладить учет в области обращения с медицинскими отходами, определить потребности в инфраструктуре для удаления медицинских отходов и сформировать механизмы по созданию такой инфраструктуры, наладить контроль при транспортировании и удалении медицинских отходов, оптимизировать расходы на обращение с медицинскими отходами.

https://ria.ru/20240708/nauka-1956819222.html

https://ria.ru/20231205/skotomogilniki-1913903099.html

https://ria.ru/20220321/shpritsy-1779256071.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, александр коган, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"