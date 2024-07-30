https://ria.ru/20240730/gosduma-1962947665.html

ГД приняла закон о снижении бюрократической нагрузки на педагогов вузов

ГД приняла закон о снижении бюрократической нагрузки на педагогов вузов - РИА Новости, 30.07.2024

ГД приняла закон о снижении бюрократической нагрузки на педагогов вузов

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о снижении бюрократической нагрузки на педагогов колледжей и вузов, а не только... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T15:34

2024-07-30T15:34

2024-07-30T15:34

россия

ольга казакова

лилия гумерова

госдума рф

образование

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о снижении бюрократической нагрузки на педагогов колледжей и вузов, а не только школ. Инициатива была внесена в Госдуму в апреле. Авторами выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по просвещению Ольгой Казаковой, а также сенатор Лилия Гумерова. "Законопроектом предполагается распространить положительный опыт применения ограничений в отношении документации, подготовка которой может быть поручена педагогическим работникам при реализации основных общеобразовательных программ, на отношения, возникающие при реализации образовательных программ среднего профессионального образования и высшего образования, а также образовательных программ, интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего общего образования", - следует из пояснительной записки. Из поправок к законопроекту, одобренных комитетом по просвещению, следует, что информация и документы о деятельности образовательной организации предоставляются руководителем или заместителем руководителя по обращению гражданина, организации либо должностного лица госоргана или органа местного самоуправления при наличии оснований и в порядке, которые предусмотрены законодательством РФ. "Информация и документы о деятельности образовательной организации… предоставляются руководителем (заместителем руководителя) образовательной организации по обращению гражданина, организации либо должностного лица государственного органа или органа местного самоуправления при наличии оснований и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. Образовательная организация вправе не предоставлять организациям, государственным органам и органам местного самоуправления информацию и документы при отсутствии оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации", - сказано в документе поправок. Поправками также отмечается, что педагогам необходимо будет осуществлять подготовку перечня документов работниками при реализации образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также ординатуры, программ ассистентуры-стажировки и основных профессиональных образовательных программ, по подготовке кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка. Отмечается, что принятие проекта будет способствовать снижению излишней административной нагрузки на педагогических работников, что позволит сконцентрироваться на исполнении непосредственных обязанностей по обучению и воспитанию обучающихся.

https://ria.ru/20240722/falkov-1961308440.html

https://realty.ria.ru/20240716/pedagogi-1960008635.html

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россия, ольга казакова, лилия гумерова, госдума рф, образование