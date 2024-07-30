Рейтинг@Mail.ru
ГД приняла закон о снижении бюрократической нагрузки на педагогов вузов - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/gosduma-1962947665.html
ГД приняла закон о снижении бюрократической нагрузки на педагогов вузов
ГД приняла закон о снижении бюрократической нагрузки на педагогов вузов - РИА Новости, 30.07.2024
ГД приняла закон о снижении бюрократической нагрузки на педагогов вузов
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о снижении бюрократической нагрузки на педагогов колледжей и вузов, а не только... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T15:34
2024-07-30T15:34
россия
ольга казакова
лилия гумерова
госдума рф
образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о снижении бюрократической нагрузки на педагогов колледжей и вузов, а не только школ. Инициатива была внесена в Госдуму в апреле. Авторами выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по просвещению Ольгой Казаковой, а также сенатор Лилия Гумерова. "Законопроектом предполагается распространить положительный опыт применения ограничений в отношении документации, подготовка которой может быть поручена педагогическим работникам при реализации основных общеобразовательных программ, на отношения, возникающие при реализации образовательных программ среднего профессионального образования и высшего образования, а также образовательных программ, интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего общего образования", - следует из пояснительной записки. Из поправок к законопроекту, одобренных комитетом по просвещению, следует, что информация и документы о деятельности образовательной организации предоставляются руководителем или заместителем руководителя по обращению гражданина, организации либо должностного лица госоргана или органа местного самоуправления при наличии оснований и в порядке, которые предусмотрены законодательством РФ. "Информация и документы о деятельности образовательной организации… предоставляются руководителем (заместителем руководителя) образовательной организации по обращению гражданина, организации либо должностного лица государственного органа или органа местного самоуправления при наличии оснований и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. Образовательная организация вправе не предоставлять организациям, государственным органам и органам местного самоуправления информацию и документы при отсутствии оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации", - сказано в документе поправок. Поправками также отмечается, что педагогам необходимо будет осуществлять подготовку перечня документов работниками при реализации образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также ординатуры, программ ассистентуры-стажировки и основных профессиональных образовательных программ, по подготовке кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка. Отмечается, что принятие проекта будет способствовать снижению излишней административной нагрузки на педагогических работников, что позволит сконцентрироваться на исполнении непосредственных обязанностей по обучению и воспитанию обучающихся.
https://ria.ru/20240722/falkov-1961308440.html
https://realty.ria.ru/20240716/pedagogi-1960008635.html
https://ria.ru/20240613/putin-1952697392.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ольга казакова, лилия гумерова, госдума рф, образование
Россия, Ольга Казакова, Лилия Гумерова, Госдума РФ, Образование
ГД приняла закон о снижении бюрократической нагрузки на педагогов вузов

Госдума приняла проект о снижении бюрократической нагрузки на педагогов вузов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о снижении бюрократической нагрузки на педагогов колледжей и вузов, а не только школ.
Инициатива была внесена в Госдуму в апреле. Авторами выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по просвещению Ольгой Казаковой, а также сенатор Лилия Гумерова.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Фальков назвал чтение сразу нескольких предметов педагогами вузов проблемой
22 июля, 18:52
"Законопроектом предполагается распространить положительный опыт применения ограничений в отношении документации, подготовка которой может быть поручена педагогическим работникам при реализации основных общеобразовательных программ, на отношения, возникающие при реализации образовательных программ среднего профессионального образования и высшего образования, а также образовательных программ, интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего общего образования", - следует из пояснительной записки.
Из поправок к законопроекту, одобренных комитетом по просвещению, следует, что информация и документы о деятельности образовательной организации предоставляются руководителем или заместителем руководителя по обращению гражданина, организации либо должностного лица госоргана или органа местного самоуправления при наличии оснований и в порядке, которые предусмотрены законодательством РФ.
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по просвещению Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
В Госдуме предложили компенсировать педагогам в селах 100% платы за жилье
16 июля, 13:55
"Информация и документы о деятельности образовательной организации… предоставляются руководителем (заместителем руководителя) образовательной организации по обращению гражданина, организации либо должностного лица государственного органа или органа местного самоуправления при наличии оснований и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. Образовательная организация вправе не предоставлять организациям, государственным органам и органам местного самоуправления информацию и документы при отсутствии оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации", - сказано в документе поправок.
Поправками также отмечается, что педагогам необходимо будет осуществлять подготовку перечня документов работниками при реализации образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также ординатуры, программ ассистентуры-стажировки и основных профессиональных образовательных программ, по подготовке кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка.
Отмечается, что принятие проекта будет способствовать снижению излишней административной нагрузки на педагогических работников, что позволит сконцентрироваться на исполнении непосредственных обязанностей по обучению и воспитанию обучающихся.
Первоклассники сидят за партой - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Нужно расширить возможности для переподготовки педагогов, заявил Путин
13 июня, 19:19
 
РоссияОльга КазаковаЛилия ГумероваГосдума РФОбразование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала