https://ria.ru/20240730/gosduma-1962988908.html

Госдума упростила получение справок для внесудебного банкротства

Госдума упростила получение справок для внесудебного банкротства - РИА Новости, 30.07.2024

Госдума упростила получение справок для внесудебного банкротства

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который упрощает гражданам получение необходимых справок для внесудебного банкротства. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T18:04

2024-07-30T18:04

2024-07-30T18:04

общество

жилье

сергей гаврилов

госдума рф

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который упрощает гражданам получение необходимых справок для внесудебного банкротства. Документ разработан в целях исключения ошибочных отказов гражданам в возбуждении процедуры внесудебного банкротства. Он предполагает дальнейший переход на электронное взаимодействие граждан и госорганов при получении необходимых справок. "Гражданин сможет один раз обратиться в МФЦ, где с помощью действующей единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) получить справки об имущественном и финансовом положении и праве на внесудебное банкротство", - пояснил журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. При этом лично получать справки в Соцфонде, Федеральной службе судебных приставов и других госорганах не потребуется. То есть появится возможность применения системы "одного окна". Для этого закон обязывает МФЦ, в который гражданин обратился с заявлением о внесудебном банкротстве, включать в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) его паспортные данные, не размещая их в открытом доступе в интернете. Внесение паспортных данных гражданина в закрытую часть этого реестра позволит использовать СМЭВ для получения справок для внесудебного банкротства. "Также этот механизм получения документов поможет исключить ошибочные отказы гражданам при запросе информации, подтверждающей соответствие условиям для прохождения внесудебной процедуры", – отметил Гаврилов. Закон, содержащий и другие изменения, должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

https://ria.ru/20240730/bills-1962985171.html

https://realty.ria.ru/20240723/dolgi-1961522235.html

https://ria.ru/20240730/bankrotstvo-1600141843.html

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общество, жилье, сергей гаврилов, госдума рф