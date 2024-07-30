https://ria.ru/20240730/dannye-1962941267.html

Госдума приняла закон об обезличивании персональных данных

Госдума приняла закон об обезличивании персональных данных - РИА Новости, 30.07.2024

Госдума приняла закон об обезличивании персональных данных

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о порядке обезличивания персональных данных, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T15:10

2024-07-30T15:10

2024-07-30T15:10

общество

москва

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

госдума рф

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о порядке обезличивания персональных данных, передает корреспондент РИА Новости. Законопроект был внесен правительством РФ, принят он был в первом чтении в 2021 году. Проектом совершенствуется механизм обработки персональных данных, полученных в результате их обезличивания. Устанавливаются особенности обработки персональных данных, полученных в результате обезличивания, при формировании составов таких данных и предоставления доступа к ним. Устанавливается порядок формирования состава персональных данных, полученных в результате их обезличивания, сгруппированных по определенному признаку, при условии, что последующая обработка таких данных не позволит определить их принадлежность к субъекту персональных данных. Вводится прямой запрет на формирование состава персональных данных и специальных категорий и биометрических персональных данных. Правительство по согласованию с ФСБ установит требования по обезличиванию таких данных. Оператор персональных данных будет обязан по требованию Минцифры обезличить обрабатываемые данные и предоставить их в государственную информационную систему (ГИС), а Минцифры должно будет обеспечить конфиденциальность этих данных. Вводятся особые требования для пользователей ГИС, которые получат доступ к информации, но будет запрещено предоставление результатов обработки составов данных иностранным лицам и иностранным организациям, а также лицам с неснятой судимостью, причастным к экстремистским преступлениям и преступлениям террористической деятельности. Предусматривается создание в Москве региональной государственной информационной системы, в которую от региональных операторов персональных данных будут поступать необезличенные персональные данные, которые уполномоченный орган Москвы будет обезличивать в соответствии с требованиями, установленными высшим исполнительным органом Москвы по согласованию с ФСБ России. Устанавливается запрет на обработку составов данных, если результат такой обработки может повлечь причинение вреда жизни, здоровью людей, оскорбление нравственности, нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, причинение вреда (ущерба) окружающей среде, обороне страны и безопасности государства, объектам культурного наследия, иным охраняемым законом ценностям.

https://ria.ru/20230809/dannye-1888983025.html

https://ria.ru/20240516/operatory-1946443409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф