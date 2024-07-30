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Госдума приняла закон об обезличивании персональных данных - РИА Новости, 30.07.2024
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15:10 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/dannye-1962941267.html
Госдума приняла закон об обезличивании персональных данных
Госдума приняла закон об обезличивании персональных данных - РИА Новости, 30.07.2024
Госдума приняла закон об обезличивании персональных данных
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о порядке обезличивания персональных данных, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T15:10
2024-07-30T15:10
общество
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госдума рф
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о порядке обезличивания персональных данных, передает корреспондент РИА Новости. Законопроект был внесен правительством РФ, принят он был в первом чтении в 2021 году. Проектом совершенствуется механизм обработки персональных данных, полученных в результате их обезличивания. Устанавливаются особенности обработки персональных данных, полученных в результате обезличивания, при формировании составов таких данных и предоставления доступа к ним. Устанавливается порядок формирования состава персональных данных, полученных в результате их обезличивания, сгруппированных по определенному признаку, при условии, что последующая обработка таких данных не позволит определить их принадлежность к субъекту персональных данных. Вводится прямой запрет на формирование состава персональных данных и специальных категорий и биометрических персональных данных. Правительство по согласованию с ФСБ установит требования по обезличиванию таких данных. Оператор персональных данных будет обязан по требованию Минцифры обезличить обрабатываемые данные и предоставить их в государственную информационную систему (ГИС), а Минцифры должно будет обеспечить конфиденциальность этих данных. Вводятся особые требования для пользователей ГИС, которые получат доступ к информации, но будет запрещено предоставление результатов обработки составов данных иностранным лицам и иностранным организациям, а также лицам с неснятой судимостью, причастным к экстремистским преступлениям и преступлениям террористической деятельности. Предусматривается создание в Москве региональной государственной информационной системы, в которую от региональных операторов персональных данных будут поступать необезличенные персональные данные, которые уполномоченный орган Москвы будет обезличивать в соответствии с требованиями, установленными высшим исполнительным органом Москвы по согласованию с ФСБ России. Устанавливается запрет на обработку составов данных, если результат такой обработки может повлечь причинение вреда жизни, здоровью людей, оскорбление нравственности, нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, причинение вреда (ущерба) окружающей среде, обороне страны и безопасности государства, объектам культурного наследия, иным охраняемым законом ценностям.
https://ria.ru/20230809/dannye-1888983025.html
https://ria.ru/20240516/operatory-1946443409.html
https://ria.ru/20240729/blogery-1962731389.html
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общество, москва, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф
Общество, Москва, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Госдума РФ
Госдума приняла закон об обезличивании персональных данных

ГД в третьем чтении приняла закон о порядке обезличивания персональных данных

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о порядке обезличивания персональных данных, передает корреспондент РИА Новости.
Законопроект был внесен правительством РФ, принят он был в первом чтении в 2021 году.
Работа отделения Пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Роскомнадзор порекомендовал операторам персональных данных не хранить их
9 августа 2023, 08:50
Проектом совершенствуется механизм обработки персональных данных, полученных в результате их обезличивания. Устанавливаются особенности обработки персональных данных, полученных в результате обезличивания, при формировании составов таких данных и предоставления доступа к ним. Устанавливается порядок формирования состава персональных данных, полученных в результате их обезличивания, сгруппированных по определенному признаку, при условии, что последующая обработка таких данных не позволит определить их принадлежность к субъекту персональных данных.
Вводится прямой запрет на формирование состава персональных данных и специальных категорий и биометрических персональных данных.
Правительство по согласованию с ФСБ установит требования по обезличиванию таких данных.
Оператор персональных данных будет обязан по требованию Минцифры обезличить обрабатываемые данные и предоставить их в государственную информационную систему (ГИС), а Минцифры должно будет обеспечить конфиденциальность этих данных.
Смартфон компании Apple - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
В МТС и "Билайне" прокомментировали идею об обязательной биометрии
16 мая, 15:16
Вводятся особые требования для пользователей ГИС, которые получат доступ к информации, но будет запрещено предоставление результатов обработки составов данных иностранным лицам и иностранным организациям, а также лицам с неснятой судимостью, причастным к экстремистским преступлениям и преступлениям террористической деятельности.
Предусматривается создание в Москве региональной государственной информационной системы, в которую от региональных операторов персональных данных будут поступать необезличенные персональные данные, которые уполномоченный орган Москвы будет обезличивать в соответствии с требованиями, установленными высшим исполнительным органом Москвы по согласованию с ФСБ России.
Устанавливается запрет на обработку составов данных, если результат такой обработки может повлечь причинение вреда жизни, здоровью людей, оскорбление нравственности, нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, причинение вреда (ущерба) окружающей среде, обороне страны и безопасности государства, объектам культурного наследия, иным охраняемым законом ценностям.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Шадаев пояснил детали проекта об обязанности блогеров подавать данные в РКН
29 июля, 16:23
 
ОбществоМоскваРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Госдума РФ
 
 
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