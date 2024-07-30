https://ria.ru/20240730/gosduma-1962953668.html

Госдума приняла закон о трансграничных расчетах цифровой валютой

Госдума приняла закон о трансграничных расчетах цифровой валютой - РИА Новости, 30.07.2024

Госдума приняла закон о трансграничных расчетах цифровой валютой

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий с 1 сентября 2024 года осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой в... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T15:58

2024-07-30T15:58

2024-07-30T15:58

экономика

россия

госдума рф

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий с 1 сентября 2024 года осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР).Документ обеспечивает возможность функционирования механизма ЭПР в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке. При этом Банк России наделяется функциями уполномоченного и регулирующего органа по вопросам ЭПР в этой сфере. Одновременно определены случаи, когда программа ЭПР, утверждаемая ЦБ, подлежит согласованию с Росфинмониторингом, ФСБ и Минфином РФ.ЦБ будет вести мониторинг деятельности инициаторов ЭПР в целях выявления рисков причинения вреда обороне и безопасности государства, а также рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма. После выявления таких рисков ЦБ в срок не позднее 10 дней обязан уведомить о них ФСБ и Росфинмониторинг соответственно.Действующее регулирование запрещает использовать цифровую валюту в расчетах за товары (работы, услуги). Новый закон вносит изменения, позволяющие использовать криптовалюту в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности в рамках ЭПР. При этом программой ЭПР должны быть определены права и обязанности участников таких расчетов, а также органов и агентов валютного контроля.В рамках второго чтения Госдума поддержала ряд поправок, в том числе разрешающих биржевые торги криптовалютой в рамках ЭПР. Программой такого ЭПР должен быть прописан порядок допуска (прекращения допуска) криптовалют к организованным торгам, определены требования к их организаторам и случаи, когда такие торги может проводить торговая система.Банку России предоставляется возможность в рамках ЭПР создать электронную платформу для операций с цифровыми валютами на базе Национальной платежной системы (НПС), определить правила ее работы, а также требования к деятельности ее оператора.Таким образом, в отличие от первоначальной редакции, Банк России сможет с 1 сентября текущего года провести не один, а три эксперимента: по использованию криптовалюты для расчетов во внешней торговле, по проведению биржевых торгов криптовалютой и по созданию на базе НПС электронной платформы для операций с криптовалютой.

https://ria.ru/20240730/gosduma-1962952101.html

https://radiosputnik.ru/20240729/klimenko-1962811866.html

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экономика, россия, госдума рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), центральный банк рф (цб рф)