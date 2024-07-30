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Госдума приняла закон о пособии уволенным беременным - РИА Новости, 30.07.2024
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14:34 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/beremennye-1962933351.html
Госдума приняла закон о пособии уволенным беременным
Госдума приняла закон о пособии уволенным беременным - РИА Новости, 30.07.2024
Госдума приняла закон о пособии уволенным беременным
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который позволит беременным женщинам, попавшим под увольнение,... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T14:34
2024-07-30T14:34
общество
россия
госдума рф
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который позволит беременным женщинам, попавшим под увольнение, получать пособие в размере прожиточного минимума. Речь идет о беременных женщинах, уволенных в связи с ликвидацией организаций, прекращением физлицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физлицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации или лицензированию. Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года. Кроме того, принятием этого законопроекта закрепляется уведомительный порядок осуществления деятельности по трудоустройству граждан РФ за пределами страны для работы на судах, плавающих под флагом иностранного государства, отменив лицензирование деятельности по трудоустройству граждан РФ за пределами России. В частности, предусматривается, что деятельность по трудоустройству таких граждан будет осуществляться российскими юридическими лицами. Также законопроектом устанавливается, что российские юридические лица, у которых на день вступления в силу настоящего закона имелись действующие лицензии на оказание услуг по трудоустройству граждан РФ за пределами страны, дающие право на оказание услуг по трудоустройству за границей граждан РФ для работы на судах, плавающих под флагом иностранного государства, считаются направившими уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности. Сведения о таких российских юридических лицах Роструд включит в единый реестр уведомлений в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу ФЗ.
https://ria.ru/20240530/udalenka-1949395093.html
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общество, россия, госдума рф, федеральная служба по труду и занятости (роструд)
Общество, Россия, Госдума РФ, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
Госдума приняла закон о пособии уволенным беременным

ГД приняла закон о пособии уволенным беременным в размере прожиточного минимума

© iStock.com / dolgachovБеременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© iStock.com / dolgachov
Беременная женщина . Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который позволит беременным женщинам, попавшим под увольнение, получать пособие в размере прожиточного минимума.
Речь идет о беременных женщинах, уволенных в связи с ликвидацией организаций, прекращением физлицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физлицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации или лицензированию.
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Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.
Кроме того, принятием этого законопроекта закрепляется уведомительный порядок осуществления деятельности по трудоустройству граждан РФ за пределами страны для работы на судах, плавающих под флагом иностранного государства, отменив лицензирование деятельности по трудоустройству граждан РФ за пределами России. В частности, предусматривается, что деятельность по трудоустройству таких граждан будет осуществляться российскими юридическими лицами.
Также законопроектом устанавливается, что российские юридические лица, у которых на день вступления в силу настоящего закона имелись действующие лицензии на оказание услуг по трудоустройству граждан РФ за пределами страны, дающие право на оказание услуг по трудоустройству за границей граждан РФ для работы на судах, плавающих под флагом иностранного государства, считаются направившими уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности. Сведения о таких российских юридических лицах Роструд включит в единый реестр уведомлений в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу ФЗ.
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